Melhores sites para assistir a animes online

Assistir a animes online se tornou muito mais fácil com a popularização dos streamings. Atualmente, existem inúmeros sites, gratuitos e pagos, que disponibilizam catálogos especializados para os fãs do gênero. Um dos principais é o Crunchyroll , que possui uma enorme variedade de animes e disponibiliza opções legendadas e dubladas em português. Além disso, os grandes streamings, como Netflix , HBO Max e Amazon Prime , também vêm investindo bastante em animes, apostando em franquias de grande sucesso, como One Piece e Castlevania, além da criação de conteúdos originais e live-actions baseados em animes.

A seguir, o TechTudo lista sites e apps para assistir animes online. Saiba como acessá-los e quanto custa a assinatura dos principais portais que oferecem esse tipo de conteúdo no catálogo. Conheça ainda os sites que disponibilizam animes de forma gratuita e muito mais.

Por que assistir animes legalizados?

Além de violar os direitos autorais dos criadores, consumir conteúdos de forma ilegal pode ser um grande risco para o usuário. Afinal, muitos sites que disponibilizam conteúdos piratas podem aproveitar o acesso para instalar softwares maliciosos no dispositivo, como adwares e spywares. Algumas destas plataformas atraem o usuário com a promessa de conteúdo gratuito para realizar a prática de phishing, que é o roubo de dados sigilosos. Outro risco bastante presente nos sites piratas é o uso de scripts para minerar criptomoedas nos computadores dos visitantes.

Além disso, é muito importante que os fãs de anime incentivem as plataformas de streaming no Brasil a continuarem investindo neste tipo de conteúdo. Com uma demanda crescente, as chances de trazer novos produtos para o mercado nacional são muito maiores. Assim, novas séries continuarão chegando e os fãs poderão desfrutar de seus animes favoritos em alta definição, dublados e legendados em português.

Como assistir a animes online? Confira lista de sites e apps

1. Crunchyroll

O Crunchyroll é o maior portal dedicado ao gênero disponível no Brasil. Com mais de 1000 séries em seu catálogo, a plataforma está sempre investindo em novos títulos, com um calendário de lançamentos bastante completo, trazendo a maioria dos animes que são lançados lá fora. Uma grande vantagem do Crunchyroll são as transmissões quase simultâneas às estreias no Japão, os chamados “Simulcast da Temporada". E o melhor, todos os episódios são disponibilizados com legenda em português e alguns contam com opção dublada.

No Crunchyroll, é possível encontrar grandes títulos como Demon Slayer, One Piece, Jujutsu Kaisen e séries de diversos gêneros, como romance, ficção científica, shounen, comédia e muitos outros. Sem contar que a plataforma também disponibiliza uma variedade de jogos, Doramas e Mangás.

Preços

O Crunchyroll possui quatro tipos de assinatura, a primeira é grátis, só precisa fazer o login para assistir aos conteúdos com propagandas e sem acesso aos episódios de estreia. O plano Fan custa R$14,99 por mês e dá acesso ilimitado ao acervo, sem comerciais. Já o plano Mega Fan custa R$19,99 mensais e inclui 4 telas, além da possibilidade de assistir a conteúdos offline. Também existe o plano anual por R$199,99, que tem os mesmo benefícios do Mega Fan, mas com um desconto de 16%.

Como acessar

É possível acessar o Crunchyroll através do site (https://www.crunchyroll.com/pt-br). A plataforma também possui aplicativo para Android, iPhone (iOS), smart TVs e consoles de videogame.

2. Netflix

Uma referência quando o assunto é streaming, a Netflix chama atenção pela qualidade do serviço e por seus conteúdos originais. A plataforma vem investindo bastante em seu acervo de animes, adquirindo títulos já renomados como Naruto, Demon Slayer, Yu-Gi-Oh! e One Punch Man, além de lançar conteúdos próprios que fazem bastante sucesso, como Bastard!!, The Seven Deadly Sins e Aggretsuko.

A Netflix também está apostando em live-actions baseadas em Animes famosos, como o já lançado Cowboy Bebop e as anunciadas estreias de One Piece, que chega na plataforma no fim deste mês, e Yu Yu Hakusho, prevista para dezembro de 2023, mas ainda sem data de lançamento oficial.

Uma vantagem de assistir Anime pela Netflix é a qualidade de imagem, já que todos os produtos de seu catálogo estão disponíveis em alta definição e alguns em Ultra HD 4K, a depender da assinatura. Além disso, a plataforma é uma das melhores do mercado, sem travamentos ou lentidão.

Preços

Os planos da Netflix são bastante variados. O mais barato permite assistir conteúdos com anúncio e custa R$18,90 por mês. O Básico é R$25,90 mensais e dá direito a fazer download dos conteúdos. Já o Padrão custa R$39,90 mensais, com direito a duas telas, e o Premium R$55,90, com quatro telas e resolução de imagem em 4K com HDR.

Como acessar

A Netflix pode ser acessada pelo site (https://www.netflix.com/br), além de possuir aplicativos para Android, iPhone (iOS), smart TVs e consoles de videogame.

O Amazon Prime Video possui uma grande lista de filmes e séries, além de alguns canais de TV Ao Vivo. Nos últimos anos, a plataforma tem tentado conquistar os fãs de anime no Brasil, investindo em títulos conhecidos, como Captain Tsubasa, Street Fighter, Dororo, e Pokémon. O usuário também pode alugar animes exclusivos ou assinar outros canais sem sair da plataforma.

Apesar de tudo isso, o catálogo de animes do Amazon Prime Video ainda é bastante limitado, contando com alguns filmes e poucas séries completas. Outra desvantagem da plataforma é que muitos animes não possuem o áudio original, apenas a opção dublada.

Preços

O Amazon Prime Video pode ser assinado por R$14,90 por mês ou pelo plano anual de R$119,00. Dentro da plataforma é possível assinar outros canais, como Paramount+, Premiere, Discovery e outros.

Como acessar

Para acessar o Amazon Prime, basta entrar no site (https://www.primevideo.com/) ou baixar o aplicativo, que está disponível para Android, iPhone (iOS), smart TVs e consoles de videogame.

4. HBO Max

A plataforma de streaming da HBO vem passando por diversas reformulações nos últimos anos, deixando de ser apenas uma extensão do canal de TV por assinatura. Para rivalizar com a Netflix, a HBO Max tem investido bastante na qualidade do serviço e na produção de conteúdos originais. Além disso, também tem focado na aquisição de títulos atraentes, incluindo animes como Your Name, Os Cavaleiros do Zodíaco: A Lenda do Santuário e Doraemon: Nobita e os Heróis do Espaço.

Um ponto positivo de assistir animes na plataforma da HBO é a qualidade da imagem e do áudio, além de não apresentar travamentos ou lentidão. Além disso, apesar do acervo de animes ainda ser pequeno, tudo indica que a HBO Max continuará investindo no gênero, já que a plataforma criou uma landing page específica para os fãs de anime, trazendo a frase “é o momento ideal para ser otaku”.

Preços

HBO Max possui plano mensal, trimestral e anual, com descontos progressivos de acordo com a assinatura. O primeiro custa R$34,90 por mês, já o segundo é R$74,90 por 3 meses e o último custa R$ 239,90 por ano.

Como acessar

Para acessar o HBO Max, basta entrar no site (https://www.hbomax.com/) ou baixar o aplicativo, que está disponível para Android, iPhone (iOS), smart TVs e consoles de videogame.

Apesar do Globoplay ser mais conhecido pelas novelas e séries da Globo, o serviço também possui alguns animes em seu catálogo. Mesmo não tendo muitos títulos, os que estão disponíveis chamam a atenção dos fãs por serem séries clássicas, como o primeiro Dragon Ball e Dragon Ball Z Kai, além de Digimon Adventure e Beyblade Burst.

Uma desvantagem de assistir animes na Globoplay é a falta de opções de áudio e legenda, contando apenas com a versão dublada dos episódios. Além disso, as séries são um pouco difíceis de serem encontradas, já que a plataforma não apresenta uma categoria própria para anime. Para encontrá-los é preciso buscar pelo título ou procurar dentro de Infantil e Infantojuvenil.

Preços

O Globoplay conta com diversos planos e combos. O mais básico custa R$14,90 por mês e precisa ser assinado por 12 meses. Já o Globoplay +Canais, que dá direito a acessar conteúdos de outros canais Globo, como GNT, GloboNews e SportTV, custa R$49,90 no plano mensal e R$42,90 por mês no anual.

Como acessar

O Globoplay pode ser acessado pelo site (https://globoplay.globo.com/), além de possuir aplicativos para Android, iPhone (iOS) e smart TVs.

Star+ é uma plataforma de streaming que pertence a The Walt Disney Company e chama atenção principalmente por seu conteúdo esportivo, com campeonatos sendo transmitidos ao vivo, além das séries exclusivas de sucesso, como Os Simpsons, Futurama e Only Murders in The Building. Recentemente, a Star+ vem incluindo alguns animes em seu catálogo, sendo o maior destaque a clássica série Bleach, com todas as suas temporadas disponíveis, além de outros títulos populares como Tokyo Revengers e Synduality Noir.

Apesar do acervo de animes ainda ser pequeno, uma das vantagens da Star+ é a quantidade de opções de áudio e legenda. É possível assistir animes em sua versão original ou dublados em português, inglês, francês e espanhol. Outro ponto positivo é a oportunidade de fazer combos de assinatura com a Disney+, por serem da mesma empresa.

Preços

O plano mensal da Star+ custa R$ 40,90 por mês. Já o combo com a Disney+ sai por R$ 55,90 mensais.

Como acessar

Para acessar a Star+, basta entrar no site (https://www.starplus.com/) ou baixar o aplicativo, que está disponível para Android, iPhone (iOS), smart TVs e consoles de videogame.

Apesar de ser uma plataforma que disponibiliza bastante conteúdo não autorizado, infringindo leis de direitos autorais, é possível assistir animes no YouTube de forma legal. O canal americano do Crunchyroll, por exemplo, publica episódios completos de suas séries originais dubladas em inglês.

Alguns estúdios famosos também publicam conteúdos na íntegra em seus canais. É o caso da Toei Animation, que tem um canal exclusivo para postar episódios e séries completas com legendas em inglês. Outro estúdio com um canal bastante completo no YouTube é a Kyoto Animation, porém as animações disponíveis estão em japonês e não possuem opções de legenda. Além disso, é possível alugar ou comprar animes através do YouTube Filmes.

Preços

O YouTube pode ser acessado de graça, com propagandas ao longo dos vídeos. O plano Premium individual custa R$24,90 por mês ou R$249,00 no plano anual. O Família custa R$41,90 por mês e o plano para estudantes custa R$13,90/mês.

Como acessar

O YouTube pode ser acessado pelo navegador, além de ter aplicativo compatível com quase todos os dispositivos e smart TVs.

Para acessar o canal Crunchyroll Dubs, entre no perfil @crunchyrolldubs no YouTube. O perfil da Toei Animation é @ToeiAnimationUS e o da Kyoto Animation é @KyoaniChannel.

8. Pluto TV

Pluto TV é um serviço de streaming totalmente gratuito que pertence à Paramount Global. Na plataforma é possível encontrar séries famosas, diversas opções de filmes, realities da MTV, canais infantis e de entretenimento. A Pluto TV, apresenta também uma seção inteira dedicada aos animes, com os canais Anime e Anime Ação, além de canais exclusivos para grandes títulos, como Death Note, Naruto, Beyblade, entre outros.

Além dos animes, a plataforma tem o canal Tokusato, que exibe Tokusatsu clássicos, como Jaspion, Jiraya e Black Kamen Rider. Uma das vantagens da Pluto TV é a possibilidade de assistir a programação ao vivo, podendo voltar ao início caso o programa já tenha começado, ou sob demanda. No entanto, a plataforma não possui diferentes opções de áudio e legenda, disponibilizando animes apenas dublados.

Preços

A Pluto TV é grátis.

Como acessar

A Pluto TV pode ser acessada pelo site (https://pluto.tv/), além de possuir aplicativos para Android, iPhone (iOS) e smart TVs.

9. Samsung TV Plus

A Samsung TV Plus é uma plataforma de streaming gratuita e exclusiva para quem possui smart TVs da marca. Muito similar à Pluto TV, o serviço conta com canais de notícias, novelas, filmes, infantis, esportes e outros. Além disso, possui três canais dedicados a animes e Tokusatsu, com títulos famosos como Naruto, Ghost Hound, Super Campeões, Street Fighter e Shaman King.

Um ponto negativo do serviço da Samsung é estar disponível apenas ao vivo, sem a possibilidade de voltar o programa do início caso já tenha começado ou escolher o que assistir sob demanda.

Preços

A Samsung TV Plus é grátis.

Como acessar

Só é possível acessar a Samsung TV Plus em aplicativos de smart TVs da marca.

10. AsianCrush e RetroCrush

AsianCrush e RetroCrush são serviços de streaming americanos dedicados exclusivamente ao entretenimento asiático. Enquanto o AsianCrush é focado em filmes, séries e novelas live-action, o RetroCrush possui catálogo vasto de animes, com títulos como The Three Musketeers, City Hunters e Devil Man. No Brasil, só é possível assistir à programação ao vivo de ambas as plataformas, já que o restante do acervo está bloqueado para esta região. Outra desvantagem é que alguns conteúdos estão apenas em japonês, sem dublagem ou legendas.

Preços

AsianCrush e RetroCrush até possuem planos de assinatura que dão acesso a conteúdos exclusivos. No entanto, como não é possível acessá-los em território nacional, não faz sentido assinar. No entanto, é possível acessar o conteúdo ao vivo de forma gratuita.

Como acessar

Para acessar o RetroCrush, visite o site (https://www.retrocrush.tv/livetv). Já o AsianCrush está disponível em (https://www.asiancrush.com/livetv).

11. Tubi

Tubi é uma plataforma americana de vídeo sob demanda que conta com um grande acervo de filmes, documentários e shows. Além disso, possui alguns animes interessantes, como Yu-Gi-Oh! VRAINS, Spider Riders e Street Fighter: The New Challengers, além do Lost in the Moonlight, animação coreana baseada em A Viagem de Chihiro. Um ponto negativo do Tubi é o catálogo ser limitado e não contar com séries, apenas filmes.

Preços

O Tubi é grátis.

Como acessar

É possível acessar o Tubi pelo site (https://tubitv.com).

12. Viki

Rakuten Viki é um serviço de streaming com foco em produções asiáticas. A plataforma oferece um amplo acervo de séries, filmes, novelas e programas de variedades de países como Coreia do Sul, Tailândia, Filipinas, Japão, Taiwan e China. Também é possível assistir a animes grátis na Viki, que conta com títulos como Spicy Girl, Wakako Zake e Leiji Matsumoto's OZMA. Uma desvantagem da plataforma é que muitos títulos só possuem legenda em inglês. Além disso, alguns conteúdos são exclusivos para assinantes. Um ponto positivo, porém, é a possibilidade de fazer uma Watch Party com seus amigos.

Preços

É possível acessar o Viki de forma gratuita, mas com anúncios e catálogo limitado. O plano Standard custa R$25,99 BRL por mês e dá acesso a alguns conteúdos exclusivos e imagens com qualidade HD. Já o plano Plus libera todo o acervo e custa R$36.50 mensais.

Como acessar

Para acessar o Viki, basta entrar no site (https://www.viki.com/) ou baixar o aplicativo, que está disponível para Android, iPhone (iOS) e smart TVs.

13. Looke

Looke é uma plataforma de filmes e séries que oferece títulos originais e exclusivos. No catálogo de anime, é possível encontrar franquias famosas, como Super Campeões e Sonic X. Uma vantagem do Looke é a possibilidade de adicionar o canal dentro da plataforma Prime Video sem compromisso, dispensando a necessidade de fazer uma nova assinatura e podendo cancelar a qualquer momento. Porém, vale ressaltar que o acervo de animes já foi melhor e, no momento, o Looke só conta com apenas cinco títulos.

Preços

O Looke conta com um plano mensal de R$16,90 e um plano anual de R$12,49.

Como acessar

É possível acessar o Looke pelo site (https://www.looke.com.br/), aplicativos para Android, iPhone (iOS) e Xbox.

Como assistir animes online no exterior

Um dos destaques internacionais do mercado de anime era a Funimation, empresa da Sony concorrente direta do Crunchyroll. No entanto, após uma fusão bilionária, as empresas uniram seus acervos e criaram uma assinatura única através do Crunchyroll. Além disso, fora do Brasil existem outras opções de streaming pagos e gratuitos que possuem catálogos atraentes de anime, como Hulu, Hidive, VRV e ConTV.

