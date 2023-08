Mortal Kombat 1 terá modo Invasions com pegada RPG e mais; veja entrevista

O TechTudo foi até Chicago, nos Estados Unidos, a convite da Warner para testar a novidade e conversou com alguns dos principais nomes por trás de Mortal Kombat 1, como Dominic Cianciolo, diretor narrativo, Derek Kirtzic, chefe de design, e Ed Boon, diretor e um dos criadores da franquia. Veja, a seguir, como funciona o modo Invasions e saiba como aproveitar a novidade da melhor forma no jogo de luta. Vale lembrar que Mortal Kombat 1 será lançado em 19 de setembro e já está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch e PC (via Steam e Epic Games Store).

Mortal Kombat 1 ganha modo 'inusitado' que promete gameplay diferenciada; veja detalhes do papo com Ed Boon e outros devs do jogo — Foto: Reprodução/Mortal Kombat

O que é o modo Invasions?

A grande novidade de Mortal Kombat 1 (entre tantas outras) foge de praticamente tudo já visto pelos fãs de longa data da franquia de luta. A principal inspiração está no RPG, com habilidades que podem ser reajustadas conforme o jogador avança, Kameos que podem ser escolhidos de acordo com as características do lutador, entre outras possibilidades. Há ainda talismãs de elementos que dão poderes diferentes durante as lutas, permitindo a Sub-Zero e Freya utilizarem ataques de fogo, por exemplo, assim como outros cruzamentos inusitados.

Na progressão, Invasions traz mapas baseados em áreas clássicas de Mortal Kombat, começando por um tutorial na Mansão de Johnny Cage. O jogo avança em etapas, ao melhor estilo Super Mario ou Sonic, em que cada fase é, na verdade, uma luta. Você enfrenta nomes conhecidos da franquia, que evoluem de acordo com seu nível no modo. É possível, por exemplo, enfrentar uma Kitana “aprendiz”, versão mais fácil para as primeiras experiências. Com o tempo, você encontra a personagem com outras skins, habilidades e tem lutas cada vez mais desafiadoras.

Gameplay em Invasions é bastante 'profunda', diz chefe de design de MK1 — Foto: Divulgação/NetherRealm Studios

Segundo Derek Kirtzic, chefe de design e uma das mentes por trás de Invasions, há muita profundidade nessa nova opção de gameplay. A ideia é montar sua dupla de lutadores da melhor forma possível, analisando elementos, características e situações, aproveitando as diversas possibilidades oferecidas no modo.

“Você pode criar itens, pegar componentes e ir a fundo no sistema de forja, no qual é possível criar um talismã de caveira, por exemplo, ou até outros capazes de invocar coisas diferentes, como uma chuva de meteoros."

Gameplay para atrair novos jogadores

Essa "cara de RPG" funciona tanto para se divertir de outra forma em Mortal Kombat como para atrair jogadores que não tenham tanta familiaridade com games de luta. Segundo o desenvolvedor, essa era uma das propostas: criar uma experiência amigável para jogadores casuais. "Nem todo mundo quer entrar no modo online e competir... mas as pessoas querem, sim, jogar em um modo onde seu nível de habilidade é posto à prova", afirma Derek.

Além disso, o modo terá mudanças sazonais com um sistema de Temporadas. De acordo com o porta-voz, as regiões exploradas em Invasions serão renovadas após algum tempo, com novas opções de luta, mapas, caminhos, itens desbloqueáveis, entre outras variações. “O ambiente pode até ser o mesmo de uma temporada para outra, mas os inimigos, os caminhos e os temas irão mudar", conclui.

MK1 terá sistema de Temporadas em novo modo, trazendo mais itens e outras regiões para explorar — Foto: Reprodução/Mortal Kombat

Durante os testes do TechTudo, foi possível perceber que Invasions é um modo interessante também para treinar seus golpes antes de entrar em uma luta "para valer". Sobre isso, Derek afirmou ser algo proposital. O modo, de fato, mostra alguns aspectos que podem ser básicos para jogadores hardcore, como o importante sistema de punição, que ganha aspectos visuais em Invasions: seu adversário fica verde ao desferir alguns golpes, e azul em outros momentos, quando você pode atacar para punir.

“Nossa intenção com o Invasions é criar uma experiência de aprendizado. Os oponentes têm movimentos telegrafados (em alguns momentos) que ensinam os jogadores a bloquear ataques ou punir aberturas do adversário. O modo ensina as mecânicas principais de um jogo de luta e de cada um dos lutadores durante a jornada, o que pode fazer os usuários se sentirem mais confortáveis para jogar online.”

Portanto, a proposta pode ser diferente, mas volta ao ponto central de toda a franquia: as lutas 1v1. O modo pode ser usado por jogadores mais antigos para melhorar suas técnicas, liberar novos itens cosméticos e também experimentar outras "versões" de Mortal Kombat. Há ainda easter eggs espalhados pelos reinos, trechos que contam histórias da nova linha do tempo conforme você avança pelos mapas, entre outras possibilidades que prometem fazer o modo valer a pena para qualquer jogador.

Em Invasions, você enfrenta versões melhoradas dos personagens conforme avança — Foto: Reprodução/Mortal Kombat

'Invasions estava em desenvolvimento há anos'

Ed Boon, famoso criador de Mortal Kombat enquanto franquia, também comentou a novidade. Ao TechTudo, o diretor de criação da NetherRealm Studios disse que a ideia de Invasions veio antes mesmo da proposta de um "reboot" no arco principal da saga. “O novo modo estava em desenvolvimento há anos. Nós definitivamente sabíamos o que nós queríamos fazer. Foi muito trabalho para fazer isso acontecer", afirmou.

Ed afirma que ambas as propostas de mudança têm a ver com a renovação da franquia, que já fez seus 30 anos em 2022. Além de seguir as tecnologias atuais, renovar gráficos e aspectos da gameplay tradicional, a narrativa e outras opções de jogo são, sim, algo importante para a NetherRealm.

“Sempre queremos trazer o máximo de novos jogadores possível. Ao mesmo tempo, também procuramos manter todos que amam Mortal Kombat por perto. Temos sorte que, ultimamente, cada jogo é ainda melhor do que o anterior.”

Além disso, Ed alegou ser importante manter a matriz da franquia, ou seja, as lutas 1v1, mas respeitando outras demandas em termos de gameplay. Segundo ele, há jogadores que ficam intimidados ao jogar online ou em modos competitivos. "Percebemos que os jogadores adoram um modo single-player, uma história dirigida, uma experiência narrativa (...) e o Invasions é uma outra experiência que aumenta essa parte do jogo", concluiu.

Renovação com alteração do arco principal era algo desejado pela equipe da NetherRealm (e veio após o conceito de Invasions) — Foto: Reprodução/Mortal Kombat

Renovação importante

Além de Invasions, Mortal Kombat 1 traz uma mudança profunda na lore da franquia. Scorpion e Sub-Zero, por exemplo, não são mais inimigos mortais, e aparecem lado a lado já nos primeiros minutos da história de MK1. Kung Lao não faz ideia que seu chapéu pode ser usado como uma lâmina cortante, e tampouco Raiden tem noção de seus poderes ao enfrentar as primeiras lutas. Essa releitura, a partir de uma proposta inesperada feita a Liu Kang no arco original, foi uma forma de renovar a franquia como um todo.

Ed Boon afirma que, após 30 anos contando a mesma história, com 11 capítulos que trazem novos vilões, sempre mais poderosos que os anteriores, a equipe da NetherRealm sentiu necessidade de fazer uma "limpeza" junto com o novo modo.

"Já que estamos introduzindo novas mecânicas de luta e o inédito modo Invasions pensamos em simplesmente dar um reboot completo, na gameplay, história e chamar o jogo de Mortal Kombat 1. Esse é o maior reinício que nós já fizemos.”

Os Kameos foram a grande novidade do primeiro trailer de gameplay de MK1, no Summer Game Fest; personagens aparecem com skins originais — Foto: Reprodução/Summer Game Fest 2023

Durante as lutas no modo Invasions, foi possível perceber que algumas skins antigas aparecem entre os Kameos. Os personagens em versões "originais" entram em cena para golpes pontuais, mas não há uma relação direta com a nova lore do jogo. Pelo menos não durante os poucos minutos em que o TechTudo experimentou o modo história.

É possível usar Sonya na versão clássica, por exemplo, assim como Sub-Zero, Scorpion, Jax, entre outros lutadores da franquia. Mas, somente como Kameos, como em uma espécie de referência. "Muitas vezes é o que a gente faz. É a nossa jogada de nostalgia ali. Mas, os lutadores principais, são essas versões reinterpretadas", afirmou Ed.

Ao ser perguntado sobre a presença das versões originais nessa linha do tempo, ele não deu muitos detalhes, mas deixou algumas possibilidades em aberto. "Você não vai acreditar no que vai ver no final desse jogo. A história é absolutamente maluca", disse o criador da saga.

Versões originais dos personagens clássicos em Mortal Kombat 1? Ed Boon deixou em aberto — Foto: Divulgação/NetherRealm Studios

Personagens e o futuro da franquia

O TechTudo também conversou com Dominic Cianciolo, diretor narrativo do game. Ele "corrobora" o que Ed diz sobre a ideia central de renovação. "Quando acabamos MK11, a gente sabia que ia fazer um ‘reboot’. Ed disse que queria levar a franquia a uma nova direção", afirmou. O porta-voz também reafirma a importância dessa renovação para atrair novos fãs. "(A proposta) era fazer isso de uma forma que a gente pudesse embarcar uma nova geração de fãs com esse próximo jogo. A discussão era mais sobre quão 'reboot' seria", disse Dom.

“Tivemos que decidir onde queríamos estar nessa régua, equilibrar o que as pessoas já conheciam com o que é novo… mas, uma vez que definimos isso, conseguimos desenvolver o trabalho (...) e então determinamos o que precisava acontecer com os personagens para chegar nesse nível de familiaridade junto à renovação.”