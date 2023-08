Motorola Moto E32 é bom? Veja preço e ficha técnica em detalhes

O Moto E32 é um celular básico da Motorola . Lançado em maio de 2022, ele chegou ao varejo com valor sugerido de R$ 1.499, mas já é possível encontrá-lo por R$ 929 no e-commerce — garantindo um desconto de R$ 570 ao consumidor que resolveu aguardar a passagem do tempo. Buscando atrair o público que aprecia bom custo-benefício, o aparelho tem especificações singelas, mas eficientes. Entre os destaques do E32 estão tela de 6,5 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz, sistema triplo de câmeras com sensor principal de 16 MP e bateria de 5.000 mAh. Nas linhas a seguir, veja a ficha técnica completa do Moto E32.

Moto E32 — Foto: Reprodução/Motorola

Ficha técnica do Motorola Moto E32

Tamanho da tela: 6,5 polegadas

Resolução de tela: HD+ (1600 x 720 pixels)

Painel de tela: LCD

Câmera traseira: 16 MP + 2 MP + 2 MP

Câmera frontal: 8 MP

Sistema: Android 11

Processador: Unisoc T606

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento: 64 GB

Cartão de memória: sim

Bateria: 5.000 mAh

Peso: 184 gramas

Dimensões: 164 x 75 x 8,5 mm

Cores: prata, azul e cinza

Lançamento: maio de 2022

Preço de lançamento: R$ 1.499

Tela e design

O Moto E32 vem com ampla tela de 6,5 polegadas e resolução HD+ (1600 x 720 pixels). O painel do celular traz a tecnologia IPS LCD, conhecida por apresentar ângulos de visualização mais amplos e precisão de cores. Além disso, a tela do E32 conta ainda com taxa de atualização de 90 Hz.

Sobre o design, a fabricante define o Moto E32 como um smartphone sofisticado. Construído com materiais duráveis, o telefone tem proporções de 164 x 75 x 8,5 mm e peso de 184 gramas. A parte traseira vem com pintura lisa, sem texturas, e traz o sistema de câmeras disposto na lateral esquerda do aparelho. O Moto E32 foi lançado em três cores refinadas: prata, azul e cinza.

Tela do Moto E32 traz taxa de 90 Hz — Foto: Divulgação/Motorola

Câmera

O conjunto de câmeras é um dos pontos mais notáveis do Moto E32. A Motorola reservou três lentes traseiras com funções diferentes, além da câmera frontal. Confira abaixo como se dividem as lentes.

Câmera principal de 16 MP e abertura de f/2.2

Câmera macro de 2 MP e abertura de f/2.4

Sensor de profundidade de 2 MP e abertura de f/2.4

Câmera frontal de 8 MP e abertura de f/2.0

Conjunto triplo de câmeras do Moto E32 — Foto: Divulgação/Motorola

O sensor principal de 16 MP proporciona bons cliques, e o usuário ainda conta com câmera macro de 2 MP, para fotos de objetos com maior proximidade, e sensor de profundidade também de 2 MP, para garantir registros em modo retrato com o fundo desfocado.

Além disso, o sistema de câmeras ainda conta com inteligência artificial e recurso de captura dupla, que permite filmar com a câmera traseira e frontal ao mesmo tempo. Sobre vídeo, o Moto E32 Econsegue filmar em resolução Full HD a 30 quadros por segundo.

Desempenho e armazenamento

O Moto E32 chega com o processador Unisoc T606. Lançado em 2021 e direcionado a aparelhos mais baratos, o chip oferece bom desempenho em tarefas corriqueiras, além de boa eficiência energética. O octa-core pode atingir velocidade máxima de 1,6 GHz.

Para trabalhar junto ao processador, o E32 vem com 4 GB de memória RAM. Quanto ao armazenamento, o smartphone chegou ao mercado em apenas uma versão, de 64 GB — número que pode ser muito baixo para usuários que precisam armazenar bastantes arquivos e aplicativos no celular. A boa notícia é que o Moto E32 conta com slot para cartão de memória, o que possibilita a expansão via microSD.

Processador octa-core — Foto: Reprodução/Motorola

Bateria

A Motorola equipou o Moto E32 com bateria de 5.000 mAh. A capacidade de bateria, unida às configurações mais simples do telefone, podem garantir até dois dias longe das tomadas. A fabricante disponibiliza, na caixa do aparelho, um carregador rápido de 18 W. Além do dispositivo, o E32 ainda conta com fone de ouvido e cabo USB-A / USB-C.

Conteúdo disposto na caixa do Moto E32 — Foto: Reprodução/Motorola

Versão do Android e recursos extras

O Moto E32 sai da fábrica rodando o Android 11 sob a interface My UX, própria da Motorola. Um ponto desfavorável é que a marca não deve liberar a próxima atualização do sistema operacional. Além disso, também faltam ao aparelho a tecnologia NFC e o suporte às redes 5G

O smartphone da Motorola tem sensor de impressões digitais, disposto na lateral do celular, e desbloqueio facial. Acelerômetro, sensor de proximidade e sensor de luz ambiente são outros sensores também presentes no dispositivo, que ainda tem rádio FM. Sobre conectividade, o smartphone vem com Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth 5.0.

Preço

O Moto E32 foi lançado por R$ 1.499. Hoje o aparelho pode ser encontrado por R$ 929 na Amazon — preço que o deixa ao lado de celulares como o Redmi 12, da Xiaomi, e o Galaxy A14, da Samsung.

Com informações de Motorola e GSM Arena.

