Motorola Moto G32 é bom? Veja preço e ficha técnica em detalhes

O Moto G32 é um celular intermediário da Motorola lançado em agosto de 2022. Com foco no custo-benefício, o aparelho chegou ao mercado com especificações atrativas e valor inicial sugerido de R$ 1.439,10. Hoje já é possível encontrá-lo na Amazon por cerca de R$ 1.029 — garantindo um desconto de R$ 410. O Moto G32 pode ser uma boa escolha para quem procura por um aparelho que faça boas fotos e execute bem as tarefas do dia a dia. Ele se destaca pela tela de 6,5 polegadas, com resolução FHD+, e pelo conjunto de câmera robusto, com sensor principal de 50 MP.

A Motorola também investiu em uma bateria potente de 5.000 mAh. Além disso, o celular roda o Android 12 de fábrica, mas já tem upgrade disponível para a versão mais nova do sistema — o Android 13. Veja, nas linhas a seguir, detalhes sobre a ficha técnica e as principais características do Moto G32.

Motorola Moto G32 — Foto: Reprodução/Motorola

Ficha técnica do Motorola Moto G32

Tamanho da tela: 6,5 polegadas

Resolução da tela: FHD+ (1080 x 2400)

Painel da tela: IPS LCD

Câmera traseira: 50 MP + 8 MP + 2 MP

Câmera frontal: 16 MP

Sistema: Android 12

Processador: Snapdragon 680

Memória RAM: 4 ou 6 GB + RAM Boost

Armazenamento: 64 ou 128 GB

Cartão de memória: sim, microSD

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (Nano-SIM)

Peso: 184 gramas

Dimensões: 161,8 x 73,8 x 8,5 mm

Cores: vermelho, preto e rosê

Lançamento: agosto de 2022

Preço de lançamento: R$ 1.439,10

Tela e design

O Moto G32 vem com enorme tela de 6,5 polegadas e resolução FHD+ (1080 x 2400 pixels). Seu painel conta com a tecnologia IPS LCD, que apresenta maior responsividade e ângulo de visão mais amplo. A fabricante menciona também a presença da tecnologia Max Vision, que, além da alta resolução, traz telas mais estreitas e mais altas do que as tradicionais. A taxa de atualização da tela é de 90 Hz, que proporciona experiência de navegação mais suave.

Sobre o design, a Motorola trouxe um conceito mais simples, como em outros modelos da marca, porém muito bem acabado. As proporções do aparelho são de 161,8 x 73,8 x 8,5 mm, e o peso é de 184 gramas. O destaque fica para o conjunto traseiro de câmeras, que vem disposto em moldura no canto superior do dispositivo. O G32 foi lançado em três cores: vermelho, preto e rosê.

Espaçosa tela de 6,5 polegadas do Moto G32 — Foto: Reprodução/Motorola

Câmera

O Moto G32 chega com um sistema de lentes triplo que deve satisfazer diversos públicos. Segundo a Motorola, o celular é ideal para fazer fotos em todos os momentos. Confira como as câmeras se organizam:

Câmera principal de 50 MP e abertura de f/1.8

Câmera ultrawide de 8 MP e abertura de f/2.2

Câmera híbrida macro e sensor de profundidade de 2 MP e abertura de f/2.4

Câmera de selfies de 16 MP e abertura de f/2.4

Além da alta resolução, a lente principal ainda conta com a tecnologia Quad Pixel, que garante quatro vezes mais sensibilidade em situações de pouca luz. A câmera híbrida, por sua vez, ajuda a capturar tanto fotos mais próximas com detalhes, quanto fotos em modo retrato. Há ainda a câmera ultrawide de 8 MP para tirar fotos com campo ampliado. Para selfies e videochamadas, a Motorola reservou 16 MP. Quanto aos vídeos, o aparelho é capaz de gravar em Full HD a 30 fps (quadros por segundo).

Sistema de câmeras do Moto G32 traz sensor principal de 50 MP — Foto: Reprodução/Motorola

Desempenho e armazenamento

O Moto G32 chega com o processador Snapdragon 680, da Qualcomm. Lançado em 2021, este octa-core tem núcleos que podem atingir velocidade máxima de 2,4 GHz e apresenta bom equilíbrio entre desempenho e eficiência energética.

Quanto à memória RAM, há versões do celular com 4 ou 6 GB. O aparelho também é compatível com o RAM Boost, recurso de extensão de armazenamento que utiliza a parte livre da memória do smartphone.

Já sobre armazenamento, a fabricante disponibilizou também duas versões, com 64 ou 128 GB. Para os usuários que precisam de mais espaço para fotos, aplicativos e documentos, o aparelho conta com slot para cartão de memória, que pode expandir a memória em até 1 TB.

Bateria

Para o G32, a Motorola reservou robusta bateria de 5.000 mAh, que pode garantir um bom tempo longe das tomadas. Na hora de recarregar, o usuário conta com carregador TurboPower de 30 W. A fabricante envia o carregador na embalagem do celular, que também vem com fone de ouvido, cabo USB-C e capa protetora.

Conteúdo presente na embalagem do Moto G32 — Foto: Reprodução/Motorola

Versão do Android e recursos extras

O Moto G32 sai de fábrica rodando Android 12, sob a interface MyUX, própria da Motorola. A fabricante anunciou, em dezembro de 2022 que o modelo estava apto a receber o Android 13.

Sobre conectividade, o telefone vem com 802.11 a/b/g/n/ac de banda dupla e Bluetooth 5.2. O Moto G32 também conta com sensor de impressões digitais no botão lateral, além de sensores como acelerômetro, proximidade, luz ambiente, giroscópio e bússola.

A Motorola menciona ainda voz mais nítida e som mais cristalino graças aos dois alto-falantes estéreo grandes presentes no smartphone. Além disso, os alto-falantes ainda contam com a tecnologia Dolby Atmos.

Android 13 no celular — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Preço

O Moto G32 começou a ser comercializado no Brasil por R$ 1.439,10. Hoje o aparelho pode ser encontrado por valores a partir de R$ 1.029, na Amazon.

Com informações de Motorola e GSM Arena.

