Motorola Moto G42 é bom? Veja preço e ficha técnica em detalhes

O Moto G42 é um celular intermediário da Motorola . Ele chegou ao mercado brasileiro em junho de 2022 com preço sugerido de R$ 1.699, mas já é possível encontrá-lo por R$ 1.089 no e-commerce — garantindo um desconto de R$ 610. Apesar de não apresentar tantas diferenças em relação ao seu antecessor, o Moto G41 , o aparelho chegou com novidades importantes no sistema de câmeras — que traz sensor principal de 50 MP — e processador — agora um Snapdragon 680, da Qualcomm . Ele também se destaca pela potente bateria de 5.000 mAh.

O smartphone, entretanto, deixa a desejar no quesito frequência da tela, que é de apenas 60 Hz, e também não tem suporte à rede 5G — aspectos que podem pesar na decisão do consumidor. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz a ficha técnica e as principais características do Moto G42 em detalhes.

Moto G42 — Foto: Divulgação/Motorola

Ficha técnica do Motorola Moto G42

Tamanho da tela: 6,4 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2.400 x 1080 pixels)

Painel da tela: OLED

Câmera traseira: 50 MP + 8 MP + 2 MP

Câmera frontal: 16 MP

Sistema: Android 12

Processador: Snapdragon 680

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento: 128 GB

Cartão de memória: sim

Bateria: 5.000 mAh

Peso: 174,5 gramas

Dimensões: 160,4 x 73,5 x 7,99 mm

Cores: azul e rosê

Lançamento: junho de 2022

Preço de lançamento: R$ 1.699

Tela e design

O Moto G42 vem com tela de 6,4 polegadas e resolução Full HD+ (2.400 x 1080 pixels). O painel do telefone trouxe a tecnologia OLED, que está presente em diversos aparelhos da Apple, como o iPhone 14. Além disso, a tela do G42 tem taxa de atualização de 60 Hz — número que o deixa atrás de diversos outros modelos intermediários. O usuário ainda pode desfrutar do recurso de proteção visual, que oferece baixa emissão de luz azul do Modo noturno.

Sobre o design, a Motorola apostou em um modelo mais moderno e cintilante. O aparelho vem com proporções de 160,4 x 73,5 x 7,99 mm e peso de 174,5 gramas. O charme do smartphone fica no conjunto de câmeras traseiro, que traz a lente principal em tamanho maior, acompanhada das lentes secundárias. O Moto G42 foi lançado em apenas duas cores: azul e rosê.

Além do azul escuro, o Moto G42 também está disponível num tom rosê — Foto: Divulgação/Motorola

Câmera

O Moto G42 chega com sistema triplo de lentes de alta resolução — o que configura um dos maiores atrativos do celular. Confira como as câmeras se organizam:

Câmera principal de 50 MP e abertura de f/1.8

Câmera ultrawide de 8 MP e abertura de f/2.2

Sensor de profundidade de 2 MP e abertura de f/2.4

Câmera frontal de 16 MP e abertura de f/2.2

A Motorola também equipou o Moto G42 com diferentes recursos de software para aprimorar a experiência de captura de fotos. Para fotografar em ambientes com pouca luz, o usuário pode recorrer ao recurso Night Vision. Por meio da função "Aprimoramento de Imagem", o celular também recomenda a câmera mais adequada para a captura de acordo com o cenário escolhido. Além disso, o G42 ainda traz um recurso que permite deixar parte de um registo fotográfico em movimento, garantindo um resultado divertido e exclusivo.

Sistema de câmeras do Moto G42 — Foto: Reprodução/Motorola

Quanto a vídeos, o aparelho é capaz de gravar em Full HD a 30 fps (quadros por segundo) em ambas as câmeras.

Desempenho e armazenamento

O Moto G42 chega com o Snapdragon 680, da Qualcomm. O chip é composto por oito núcleos e pode atingir uma velocidade máxima de 2,4 GHz. Além disso, o octa-core é construído com um processo de fabricação de 6 nm. A fabricante menciona aceleração de mais de 20% no desempenho para jogos com gráficos pesados, streaming de vídeos e recursos de câmera.

De memória RAM, o telefone vem com 4 GB, além de oferecer suporte ao recurso RAM Boost. Já sobre armazenamento, a Motorola oferece apenas uma versão com 128 GB. O aparelho conta com slot para cartão de memória que possibilita expandi-la, via cartão microSD, em até 1 TB.

Bateria

A Motorola equipou o Moto G42 com bateria de longa duração com capacidade de 5.000 mAh — o que pode ser um dos pontos mais interessantes do smartphone. Segundo a fabricante, o celular pode ficar até dois dias longe da tomada.

Na hora de carregar, o G42 conta com suporte para carregamento rápido, e a marca disponibiliza carregador de 20 W na embalagem. Vale mencionar que o cabo USB-C também vem na caixa do aparelho.

Itens que compõem a embalagem do Moto G42 — Foto: Reprodução/Motorola

Versão do Android e recursos extras

O Moto G42 sai de fábrica rodando o Android 12, sob a interface MyUX, própria da Motorola. Entretanto, o modelo já pode ser atualizado para a versão mais recente do sistema, o Android 13. Sobre conectividade, o telefone vem com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.0. Vale ressaltar que ele não conta com suporte para redes 5G.

O G42 também tem sensor de impressões digitais na lateral do aparelho, além de NFC — para pagamentos por aproximação. No mais, o aparelho traz GPS, acelerômetro, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, giroscópio e bússola.

Preço

Com informações de Motorola e GSM Arena.

