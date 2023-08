Motorola Moto G73 é bom? Veja preço e ficha técnica em detalhes

O Moto G73 5G foi lançado em janeiro de 2023 pela Motorola e chegou ao mercado com valor sugerido de R$ 1.999. Hoje já é possível encontrá-lo por R$ 1.749 no varejo eletrônico . Apesar de algumas perdas significativas em relação ao seu antecessor — o Moto G72 —, o aparelho chega com especificações atraentes. Entre os destaques do G73 estão o suporte às redes 5G, bateria de longa duração e câmera com sensor principal de 50 MP.

A fabricante também investiu em uma enorme tela de 6,5 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz. Além disso, o dispositivo acomoda um potente processador da MediaTek, o Dimensity 930. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz a ficha técnica e as principais características do Moto G73 em detalhes.

Motorola Moto G73 — Foto: Divulgação/Motorola

Ficha técnica do Motorola Moto G73

Tamanho da tela: 6,5 polegadas

Resolução de tela: FHD+ (1080 x 2400)

Painel de tela: IPS LCD

Câmera traseira: 50 MP + 8 MP

Câmera frontal: 16 MP

Sistema: Android 13

Processador: Dimensity 930 (MediaTek)

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento: 128 GB ou 256 GB

Cartão de memória: sim

Bateria: 5.000 mAh

Peso: 181 gramas

Dimensões: 161,4 x 73,8 x 8,3 mm

Cores: branco e azul

Lançamento: janeiro de 2023

Preço de lançamento: R$ 1.999

Tela e design

O Moto G73 vem com espaçosa tela de 6,5 polegadas e resolução Full HD+ (1080 x 2400). O painel do smartphone traz a tecnologia IPS LCD, popular por sua maior durabilidade e por suportar resoluções mais altas. O Motorola Moto G73 apresenta ainda tela com taxa de atualização de 120 Hz, que é ideal para assistir a filmes e rodar jogos mais densos com mais fluidez.

Detalhes da tela e design do Moto G73 — Foto: Divulgação/Motorola

Sobre o design, a Motorola investiu em um conceito simples e contemporâneo. Construído em plástico, o aparelho vem com proporções de 161,4 x 73,8 x 8,3 mm e peso de 181 gramas. O destaque fica para o conjunto de câmeras proeminente, disposto na parte traseira do celular. O Moto G73 foi lançado em apenas duas cores básicas: azul e branco.

Câmera

O sistema de câmeras do G73 é um dos destaques do smartphone. A fabricante disponibilizou duas lentes diferentes, além do sensor frontal. Confira abaixo como se dividem as lentes.

Câmera principal de 50 MP e abertura de f/1.8

Câmera híbrida de 8 MP e abertura de f/2.2

Câmera frontal de 16 MP e abertura de f/2.4

Motorola Moto G73 — Foto: Divulgação/Motorola

Apesar da perda considerável de pixels e o número de câmeras subtraído em relação à geração anterior, o Moto G73 vem com um conjunto potente de câmeras. A marca menciona ótimo desempenho em ambientes com muita ou pouca luz, graças ao sensor principal de 50 MP que conta com a tecnologia Ultra Pixel.

Além disso, o usuário ainda conta com uma segunda câmera de 8 MP, que se divide entre ultrawide e sensor de profundidade. Para selfies, a Motorola disponibilizou 16 MP. Sobre vídeo, o dispositivo pode filmar em resolução Full HD a 30 e 60 quadros por segundo.

Desempenho e armazenamento

O Moto G73 chega com o processador Dimensity 930, da MediaTek. Lançado em 2021, o chip oferece ótimo desempenho na hora de rodar aplicativos mais pesados, além de melhor eficiência energética. O octa-core é composto de oito núcleos — sendo dois núcleos de alto desempenho e seis núcleos de eficiência energética — e pode atingir velocidade máxima de 2,2 GHz.

De memória RAM, o telefone vem com 8 GB. Quanto ao armazenamento, o smartphone chegou em duas versões — com 128 GB ou 256 GB. Para os usuários que precisam de mais espaço para apps, jogos, fotos e músicas, o Moto G73 conta com slot para cartão de memória, que possibilita expansão em até 1 TB.

Bateria

A Motorola equipou o Moto G73 com bateria de 5.000 mAh. O número pode ser suficiente para deixar o aparelho longe das tomadas por até dois dias. Na hora de recarregar, a fabricante disponibiliza um carregador TurboPower de 30 W na caixa. Além disso, estão presentes na embalagem capa protetora, kit de manuais, cabo USB-C e a ferramenta de remoção do chip.

Carregador TurboPower da Motorola — Foto: Divulgação/Motorola

Versão do Android e recursos extras

O Moto G73 sai da fábrica rodando o Android 13, sob a interface My UX, própria da Motorola. Apesar de não haver confirmação, o G73 figura em listas de possíveis aparelhos que vão receber atualização para o Android 14.

android-13 — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Além de sensor de impressões digitais no botão de energia, o celular vem ainda com GPS e NFC, para pagamentos por aproximação. Sobre conectividade, o smartphone da Motorola vem com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 5.3 e suporte às redes 5G.

Outro acerto da Motorola no Moto G73 é o sistema de som. O celular traz dois alto-falantes estéreo grandes, e a fabricante menciona som claro, nítido e alto. Além disso, o smartphone é equipado com a tecnologia Dolby Atmos, que garante maior realismo e imersão do som.

Preço

O Moto G73 foi lançado custando R$ 1.999. Hoje, o aparelho pode ser encontrado por R$ 1.749 na Amazon — apresentando um desconto de R$ 250.

Com informações de Motorola e GSM Arena

