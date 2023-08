Nosso Destino: veja sinopse, elenco e trailer de novo dorama da Netflix

Nosso Destino é o novo dorama de fantasia e romance que estreou na Netflix nesta quarta-feira (23). A história acompanha o advogado Jang Shin-yu (interpretado pelo idol Rowoon), que lida com uma maldição em sua família. Por sorte, a servidora pública Lee Hong-jo, da atriz Jo Bo-ah (Meu Estranho Herói), parece ter a resposta para salvá-lo. Os episódios serão liberados na Netflix no mesmo dia da exibição original na Coreia do Sul, às quartas e quintas-feiras. A previsão é que sejam lançados 16 episódios até outubro.

A produção da emissora sul-coreana JTBC chega com exclusividade ao Brasil pelo mesmo streaming que abriga vários K-dramas de sucesso, como Pousando no Amor e Sorriso Real. A seguir, confira sinopse, elenco e assista ao trailer do dorama Nosso Destino.

Nosso Destino, novo dorama da Netflix, é estrelado por Rowoon e Jo Bo-ah — Foto: Reprodução/JTBC

Enredo de Nosso Destino

Lee Hong-jo é uma profissional dedicada, que tenta se entregar ao máximo às tarefas do dia a dia. Mas a sua vida é tediosa, sem muitas emoções ou acontecimentos especiais. As coisas começam a mudar quando ela toma posse de um livro misterioso de mais de 300 anos. Assim, o seu destino se cruza com o de Jang Shin-yu, um advogado sério e frio.

Inicialmente, a jovem pretende usar o livro para conquistar sua paixão não correspondida. Porém, o personagem de Rowoon sofre de uma doença desconhecida, que piora constantemente — parte de uma maldição de sua família — e a resposta para todos os seus problemas, incluindo a sua cura, está justamente no livro encontrado por Hong-jo. Enquanto os dois tentam correr contra o tempo para salvar o advogado, eles acabam se envolvendo em uma história de amor.

Novos episódios de Nosso Destino serão liberados todas as quartas e quintas-feiras na Netflix — Foto: Reprodução/JTBC

Elenco

Estrelado por Jo Bo-ah e Rowoon nos papéis de Lee Hong-jo e Jang Shin-yu, o dorama Nosso Destino também traz Yura (Clima do Amor) como Yoon Na-yeon e Ha Jun (Crazy Love) interpretando Kwon Jae-kyung. Park Gyeong-hye (Touch Your Heart) dá vida ao Son Sae-byeol, Jung Hye-Young (O Palhaço Coroado) vivendo Song Yoon-Joo, Lee Bong Ryun (Intensivão de Amor) atuando como Ma Eun-yeong e Lee Tae-ri (Beleza Verdadeira) como Kim Wook.

O dorama, classificado entre o gênero de fantasia, romance e comédia, tem direção de Nam Ki Hoon, responsável por Oh My Baby. Já o roteiro ficou com Noh Ji Sul.

O dorama Nosso Destino (Netflix) mistura romance, fantasia e dramas históricos — Foto: Reprodução/IMDb

Assista ao trailer de Nosso Destino:

