Novela: conheça série brasileira de comédia do Prime Video

Oito episódios foram lançados na primeira temporada. O show é uma co-produção do Prime Video com o canal de humor Porta dos Fundos. Até o momento, Novela conquistou nota 7,0 no IMDb, com apenas 18 votos do público. Confira, a seguir, mais informações sobre o elenco e enredo da série.

Em Novela estão presentes no elenco Caio Menck (01.09) no papel de Felipe Ramiro, Maria Bopp (Me Chama de Bruna) como Grazi, Suzy Rêgo (Rock Story) interpretando Carla Maranhão, Herson Capri (Marighella) nos papeis de Diego Vidal e Roberto, Marcello Antony (Senhora do Destino) como Denis, Tarcísio Filho (Verão 90) no papel de Walter, entre outros. A criação da série é de Gabriel Esteves e Valentina Castello Branco, com direção de Renata Pinheiro e Gigi Soares (As Canalhas).