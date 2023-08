O Amor Mandou Mensagem: veja sinopse, elenco e trailer do filme

O filme O Amor Mandou Mensagem chegou ao catálogo da HBO Max na última sexta-feira (11) e já é um dos grandes destaques do streaming desta semana. Com roteiro e direção de James C. Strouse, o longa americano é um remake do filme alemão SMS für Dich, de 2016, e ambos são baseados no romance de Sofie Cramer. Estrelado por Priyanka Chopra Jonas (Citadel) e Sam Heughan (Outlander), a trama deste romance segue a improvável história de amor entre dois jovens por meio de torpedos misteriosos de celular.

Com um pouco mais de uma hora e meia de duração, a comédia romântica teve distribuição pela Sony Pictures. Se você gosta de rom-coms com trilha sonora embalada por grandes hits de Céline Dion, confira, a seguir, mais detalhes de O Amor Mandou Mensagem.

O Amor Mandou Mensagem de romance é estrelado por Sam Heughan e Priyanka Chopra Jonas — Foto: Divulgação/Sony Pictures

Enredo de O Amor Mandou Mensagem

Depois que seu noivo é morto em um inesperado acidente de carro, a jovem ilustradora de livros infantis Mira Ray (Priyanka Chopra Jonas) enfrenta seu doloroso luto enviando mensagens de texto românticas para o antigo número de seu companheiro como uma forma de lidar com o trauma. No entanto, o contato para o qual a garota envia os torpedos agora pertence a Rob Burns (Sam Heughan), um crítico musical perdido na vida que busca a ajuda de Céline Dion para encontrar a moça das mensagens de amor.

Elenco

Estrelado por Priyanka Chopra Jonas (Citadel) no papel da protagonista Mira Ray e Sam Heughan (Outlander) interpretando Rob Burns, o elenco de O Amor Mandou Mensagem é formado também por Sofia Barclay (Homem-Aranha: Através do Aranhaverso) dando vida à Suzy, Russell Tovey (A Grande Mentira) vivendo Billy Brooks e Lydia West (Drácula) como Lisa Scott.

Vale lembrar que Nick Jonas (Jumanji: Bem-vindo à Selva), Steve Oram (Vestido Maldito), Arinze Kene (No Ritmo da Sedução) e Celia Imrie (O Bebê de Bridget Jones) também fazem parte da produção. Além disso, a cantora canadense Céline Dion também realiza uma participação especial no filme.

Trilha sonora do filme é embalada por grandes hits de Céline Dion — Foto: Divulgação/Sony Pictures

Repercussão

Popular entre os assinantes da HBO Max, O Amor Mandou Mensagem teve um desempenho baixo com a crítica. No Rotten Tomatoes, a adaptação tem apenas 24% de aprovação dos especialistas. No entanto, o público do site aprovou o longa em 91%. Já no site agregador IMDb, o longa tem nota 5.7, levando em conta 6,4 mil avaliações.

Na review de Adrian Horton, do The Guardian, a jornalista traz uma análise mista sobre o projeto, afirmando que ele "evoca alguma emoção genuína", e enfatiza que é "um filme sobre o amor após o luto estrelado por Priyanka Chopra Jonas e que funciona melhor como um veículo para a cantora Céline Dion do que como um romance."

Já Lillian Crawford, da revista Empire, também segue essa linha crítica, pontuando que o trabalho de James C. Strouse "é grosseiramente feito, sufocado por mensagens de texto na tela e uma pesada partitura de violino de Keegan DeWitt desafinada com as árias de Gluck e as baladas de Dion."