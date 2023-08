O Eleito: conheça sinopse, elenco e críticas à série da Netflix

Como acessar a Netflix Games? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Na cidade mexicana de Baja Califórnia, que faz fronteira com o estado americano da Califórnia, o menino Jodie (Bobby Luhnow) descobre ter poderes mágicos. O mais estranho é que seus dons são similares aos de Jesus Cristo, como andar sobre as águas, transformar água em vinho e até ressuscitar os mortos.

Bobby Luhnow, protagonista do seriado, faz seu primeiro papel no audiovisual como Jodie. Outros atores e membros da equipe de crianças da série também estão na mesma situação, como Lilith Amelie Siordia Mejia (Magda), Juanito Anguamea (Tuka), Jorge Javier Arballo (Hipólito) e Alberto Pérez-Jácome (Wagner). Dos veteranos, fazem parte do cast Carlos Bardem (Che Parte 2), Alfonso Dosal (Sem Filhos), além dos já citados Tenoch Huerta e Dianna Agron.

O Eleito conquistou nota 5,4, com base em 545 votações no IMDb. Já no Rotten Tomatoes, 69% do público e 80% da crítica aprovaram a série. Na opinião de Sophie Butcher, da revista Empire, o show é "brilhantemente filmado e possui um jovem e estrelar elenco", mas ressaltou que os elementos sobrenaturais de O Eleito "demoraram a esquentar". Já Jorge Loser, do portal Espinof, considerou a série como "uma imitação messiânica descafeínada de Stranger Things".