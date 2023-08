O que é benchmark? Veja como funcionam testes de CPU e placas

sOs testes de benchmark são uma das principais maneiras de medir o desempenho de unidades de hardware, como processadores e placas de vídeo . Por meio de métricas como a quantidade de operações de leitura ou escrita feitas em único clock , em CPUs , e a taxa de quadros ( FPS ), em GPUs, esses testes podem fornecer uma análise completa e detalhada do funcionamento do produto. Assim, as avaliações de benchmark são uma maneira objetiva de comparar componentes de diferentes modelos e marcas, sendo um instrumento de consulta essencial na hora da compra.

Para quem deseja montar um PC com alto desempenho para realizar tarefas pesadas como editar vídeos ou jogar, consultar e saber interpretar testes de benchmark é essencial para investir em um bom setup. A seguir, confira o guia completo do TechTudo sobre o assunto e saiba o que é benchmark e como são feitos os testes em CPUs e placas.

Especialmente valorizados pelos gamers, os testes de benchmark ajudam na decisão de compra de CPUs e GPUs — Foto: Unsplash/Andre Tan

O que é benchmark?

Benchmark é uma palavra de origem inglesa que, em português, significa “marca de referência”. Na informática, o termo se refere a um conjunto de testes expressivos e específicos para avaliar o desempenho de um componente de hardware. Esses testes são projetados para medir o desempenho em tarefas e cenários do mundo real, fornecendo métricas quantitativas que permitem comparar diferentes componentes de forma objetiva.

Também é possível definir benchmark como um conjunto de "testes de estresse". Um componente é analisado enquanto realiza diversos tipos de tarefas, e o objetivo é avaliar o quão rápido, eficiente e confiável o hardware pode ser em situações específicas quando comparado a concorrentes.

Benchmarks de CPUs analisam fatores como a arquitetura e a capacidade de resfriamento da unidade — Foto: Divulgação/AMD

Os resultados dos testes costumam ser apresentados em números ou pontuações, facilitando a comparação e a análise das capacidades e limitações dos componentes testados. Nesse sentido, a principal finalidade do benchmark é justamente fornecer uma maneira padronizada na comparação de diferentes produtos, o que pode ser bastante útil na hora de escolher qual comprar.

Como funciona o benchmark de CPU?

O funcionamento dos benchmarks de CPUs envolve a execução de um conjunto de testes expressivos e específicos, projetados para medir o desempenho do processador em vários cenários. Um dos principais aspectos que os testes buscam medir é o poder de processamento e eficiência do componente, que diz respeito à quantidade de trabalho que a CPU consegue realizar por unidade de tempo. Esse dado é medido em termos de operações por segundo ou instruções por ciclo e é um indicador direto do desempenho bruto da CPU em tarefas específicas.

Outro fator que influencia no desempenho das CPUs é sua arquitetura. Os benchmarks podem avaliar aspectos dessa arquitetura, como a presença de vários núcleos, a presença de threads simultâneos (SMT/Hyper-Threading), a largura da memória cache e o tamanho do barramento de dados. Uma arquitetura bem projetada pode melhorar a capacidade da CPU de executar várias tarefas simultaneamente e otimizar a alocação de recursos.

Além disso, em testes de CPU, é fundamental analisar a velocidade e a temperatura de seu ventilador, para medir a capacidade de resfriamento da unidade. Em benchmarks, a velocidade e a temperatura do ventilador podem ser monitoradas para garantir que a CPU esteja operando em condições térmicas aceitáveis, já que temperaturas muito altas podem causar problemas de desempenho.

Benchmarks de GPU analisam a taxa de FPS e o desempenho em jogos — Foto: Unsplash/Nana Dua

Como funciona o benchmark de GPU?

O benchmark de GPUs funciona de maneira semelhante ao de CPUs, mas com foco específico no desempenho gráfico. Um dos principais parâmetros analisados é o FPS, ou seja, a taxa de quadros por segundo, que mede quantas imagens a GPU pode renderizar em um segundo enquanto executa jogos ou softwares. Quanto maior a taxa de FPS, mais suave será a experiência de jogo ou a exibição gráfica em geral.

Além disso, os benchmarks também podem fornecer pontuações de desempenho da GPU em jogos específicos ou conjuntos de jogos populares. Essas pontuações ajudam a avaliar a capacidade da GPU em lidar com os softwares em diferentes resoluções, por exemplo. Também costumam ser realizados testes para medir a capacidade da placa de vídeo em lidar com cenas complexas de renderização 3D. A ideia é a fidelidade gráfica, a qualidade de texturas, sombras, iluminação e efeitos especiais em cenários de jogos e aplicativos 3D.

Como interpretar resultados de um benchmark?

Por serem calculados por meio de números e pontuações, os resultados de testes de benchmark costumam ser de fácil interpretação. Na maioria dos casos, quanto maior o coeficiente atingido, melhor a performance do componente. Mas isso não é tudo. Antes de tirar qualquer conclusão, é importante compreender o objetivo do benchmark e as tarefas específicas que foram desempenhadas. Cada métrica é projetada para avaliar aspectos diferentes do desempenho, e os projetados podem variar de acordo com o contexto.

Testes de benchmark apontam as diferenças de desempenho entre GPUs em jogos populares — Foto: Reprodução/RandomBenchmark

Além disso, é de suma importância comparar o resultados do benchmark com referências conhecidas, incluindo a pontuação obtida por outros componentes similares, versões anteriores do mesmo componente ou referências fornecidas pelo fabricante. Por fim, pense sobre como você pretende usar o componente testado. O benchmark pode avaliar o desempenho em cenários específicos que podem ou não ser relevantes para suas necessidades. Verifique se os resultados refletem o tipo de tarefa que você pretende executar.

Como fazer benchmark de CPU e GPU?

Existem sites especializados que realizam testes comparativos de benchmark de diversos modelos e marcas de CPUs e GPUs. Muitos deles, inclusive, são interativos, permitindo que o usuário insira os componentes que deseja analisar. Além disso, é possível utilizar softwares especializados para fazer os testes. Para análises de CPU, destacam-se os apps Cinebench, Geekbench, PassMark Benchmarks, entre outros. Já quando o assunto é benchmark de GPU, programas como o 3DMark, UserBenchmark e o Unigine Heaven Benchmark podem ser boas opções.

Para fazer o benchmark de sua CPU ou GPU, baixe a ferramenta de benchmark escolhida e siga as instruções de instalação. Antes de iniciar os testes, certifique-se de ter os drivers dos componentes atualizados e que os programas em segundo plano estão fechados. Depois, basta seguir o passo a passo indicado na plataforma.

Após a conclusão dos testes, verifique os resultados do benchmark. É importante lembrar que os resultados podem variar dependendo de fatores como configuração do sistema, drivers, condução e outros componentes. Além disso, considere os resultados em conjunto com outras análises e referências para obter uma visão mais completa do desempenho do seu hardware.

