O que é IMAX? Entenda a tecnologia de filmes e salas de cinema

IMAX é um conjunto de técnicas usadas para proporcionar mais qualidade aos filmes. A tecnologia, desenvolvida pela IMAX Corporation, utiliza uma película com o dobro do tamanho da convencional, capaz de captar uma quantidade de detalhes muito maior. Além disso, a pós-produção dos longas é minuciosa, e vários processos são feitos em termos de imagem e som para garantir uma experiência mais imersiva, a fim de aproximar o espectador do ponto de vista do diretor da obra. Para isso, as salas de cinema IMAX usam uma tela maior e um sistema de som surround mais robusto.

Além das salas de cinema, há uma alternativa para quem deseja reproduzir a experiência IMAX em casa. Com smart TVs e plataformas de streaming compatíveis com o IMAX Enhanced, é possível assistir a filmes em qualidade superior, semelhante à da telona. A seguir, conheça tudo sobre a tecnologia e entenda o que é um filme IMAX.

IMAX é uma tecnologia usada para fazer a experiência cinematográfica mais imersiva — Foto: Reprodução/IMAX

O que é IMAX?

IMAX, sigla para "Image MAXimum" (ou "imagem máxima", em tradução livre), é um sistema de filmagem e projeção de alta resolução criado pela empresa canadense IMAX Corporation. Seu principal diferencial está na capacidade de apresentar imagens de alta definição em uma escala muito maior do que os formatos de cinema tradicionais. As câmeras IMAX utilizam uma película de filme de 70mm, disposta horizontalmente, que equivale a duas vezes a película de 35mm utilizada na maioria dos filmes.

Além disso, o processo de exibição também é exclusivo. Os projetores IMAX utilizam uma luz de maior intensidade e um método especial de projeção que permite que as imagens sejam exibidas com alta qualidade em uma escala muito maior. As telas IMAX são maiores, tanto em altura quanto em largura, do que as telas de cinema convencionais, o que resulta em uma experiência mais imersiva para o público. Elas chegam até o chão da sala e são curvadas, de modo a preencher completamente o campo de visão do espectador.

Para garantir a melhor qualidade de som, os diálogos das cenas são regravados em estúdio. Na reprodução, as salas de cinema IMAX contam com uma configuração de áudio de 6 ou 12 canais, que proporcionam um áudio mais claro e de maior alcance. Para efeito de comparação, as salas de cinema convencionais costumam usar a configuração de canal 5.1, presente em tecnologias de áudio 3D, como Dolby Atmos e DTS.

Salas de cinema IMAX contam com uma tela gigante e curvada que cobre todo campo de visão do espectador — Foto: Reprodução

Como é feito um filme IMAX?

Trabalhando em conjunto com a IMAX, os diretores aplicam, desde o início do projeto, várias técnicas e tecnologias para otimizar ao máximo a qualidade de imagem e som. Com as câmeras 70mm, são filmadas algumas sequências de maior destaque no longa, de acordo com a visão do diretor. Esses aparelhos são maiores e mais pesados do que as câmeras convencionais, o que pode tornar algumas cenas mais desafiadoras de se filmar. Ao final, porém, o resultado são imagens com uma gama de cores mais ampla e níveis de saturação, contraste e brilho mais realistas e intensos.

Após a captação, os filmes passam pela remasterização IMAX Digital Media Remastering (DMR). Trata-se de um processo detalhista de pós-produção em que as imagens são aprimoradas para atingir a qualidade de projeção IMAX. Em cada frame, são aplicadas diversas técnicas para que o filme seja apresentado na melhor qualidade possível. O som também é remixado para atender ao sistema de som surround patenteado IMAX. O DMR pode durar vários meses ou até mais de um ano.

Salas de cinema IMAX são projetadas nos mínimos detalhes para garantir uma experiência muito mais imersiva — Foto: Reprodução/Unsplash/Parsoa Khorsand

Diferenças entre filmes IMAX e filmes convencionais

Filmes IMAX e convencionais diferem significativamente em muitos aspectos técnicos e de apresentação, proporcionando experiências cinematográficas distintas. A diferença mais notável está no formato do filme e na resolução. Os filmes IMAX usam o formato 70mm (horizontal) e atingem uma resolução de até 18K, enquanto os filmes convencionais são feitos em 35mm (vertical) e atingem até 4K em cinema digital.

A experiência visual é ainda mais acentuada pelos detalhes de câmera e campo de visão. Filmes IMAX utilizam câmeras especiais que capturam detalhes mais finos e um campo de visão mais amplo. Filmes convencionais, por outro lado, trabalham com câmeras de cinema e campo de visão padrão. Além disso, o sistema de som tende a oferecer um grau ainda mais elevado de imersão, complementado pelas salas de cinema especiais.

Diferenças entre filmes IMAX e filmes convencionais Filmes IMAX Filmes Convencionais Formato do Filme 70mm (horizontal) 35mm (vertical) Resolução até 18K até 4K em cinema digital Som Sistema de som patenteado multicanal Som Dolby Digital ou DTS padrão Tela Projetado para ser visto em telas grandes e curvadas Projetado para ser visto em telas padrão Campo de Visão Captura um campo de visão mais amplo Campo de visão padrão Câmera Câmeras especiais IMAX para capturar detalhes mais finos Câmeras de cinema padrão Processo de produção Processo de produção e pós-produção específico da IMAX para melhor qualidade Processo de produção e pós-produção padrão

Diferença do corte da imagem no filme Vingadores: Ultimato, disponível em IMAX no Disney+ — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo

Salas de cinema IMAX vs salas de cinema convencionais

As salas de cinema IMAX são conhecidas por suas telas maiores, curvas e que vão até o chão, proporcionando uma experiência de visualização mais envolvente, quando comparadas às telas menores, planas e elevadas de salas convencionais. A qualidade do som também desempenha um papel importante na diferenciação entre as duas. As salas de cinema IMAX utilizam um sistema de som multicanal, com alto alcance, e são calibradas antes de cada exibição, proporcionando uma qualidade de áudio superior. Por outro lado, salas de cinema tradicionais normalmente utilizam sistemas de som estéreo ou surround básico.

No que diz respeito à projeção, salas de cinema IMAX empregam projetores especiais concebidos para filmes de 70mm, garantindo alta resolução e detalhes finos. Salas de cinema tradicionais, por sua vez, usam projetores digitais convencionais, que podem não oferecer a mesma nitidez e fidelidade de imagem — sem falar no tamanho da imagem projetada, que é menor. O design da sala completa a lista de diferenças, com salas de cinema IMAX sendo projetadas para imersão e com assentos de maior inclinação, permitindo que o público se sinta parte da ação na tela.

Essas diferenças tornam assistir aos filmes IMAX uma experiência única e muitas vezes mais imersiva, mas também podem levar a um custo de produção e de ingressos mais elevados. A escolha entre os dois formatos dependerá das preferências do público e dos cineastas, visto que cada formato tem suas próprias vantagens e aplicações.

Principais diferenças entre as salas de cinema IMAX e as salas de cinema convencionais Salas de cinema IMAX Salas de cinema convencionais Tela Maior, curvada e vai até o chão Menor, plana e elevada Som Multicanal, alto alcance e calibrado antes de cada exibição Normalmente estéreo ou surround básico Projetores Especiais para filme de 70mm, alta resolução Projetores digitais convencionais Design da Sala Projetada para imersão, com assentos de maior inclinação Design padrão, com assentos retos

IMAX Enhanced

IMAX Enhanced é um programa de certificação criado por IMAX e DTS para proporcionar uma experiência de cinema em casa que se aproxime o máximo possível da experiência IMAX tradicional. Ele foi lançado com o objetivo de definir um novo padrão de qualidade para a imagem e som de filmes e programas de TV em sistemas de entretenimento doméstico.

Essa certificação garante que o conteúdo e os dispositivos selecionados (como TVs, projetores, sistemas de som, entre outros) atendem aos padrões de desempenho, qualidade de imagem, qualidade de som e conteúdo definidos pela IMAX e pela DTS. Para isso, os filmes passam por um processo de remasterização digital avançado para aumentar o nível de nitidez, cores e detalhes. Quanto ao som, é utilizado o DTS:X, que promete recriar a experiência de som 3D de uma sala de cinema IMAX em casa.

A tecnologia IMAX Enhanced promete levar o cinema IMAX para a casa dos consumidores — Foto: Divulgação/IMAX

Com a ascensão do streaming, as empresas fizeram parcerias com estúdios cinema como Marvel, Sony Pictures e Paramount Pictures para disponibilizar conteúdos usando a tecnologia IMAX Enhanced. Plataformas como Disney+, Rakuten TV, Sony Bravia Core e outras já oferecem conteúdos compatíveis.

Outras tecnologias

Além do IMAX, existem outras tecnologias utilizadas em salas de cinema para proporcionar uma experiência de visualização mais imersiva. No mercado brasileiro, é possível encontrar salas 4DX, XPlus e XD, por exemplo. A seguir, conheça as características principais de cada uma delas.

1. 4DX

A tecnologia 4DX oferece uma experiência de cinema interativa e imersiva. Além do áudio e vídeo padrão, as salas de cinema 4DX trazem recursos físicos e ambientais. Isso inclui movimento de cadeiras, efeitos de vento, névoa, aromas e até mesmo efeitos de luz — todos sincronizados com a ação do filme. São cerca de 21 efeitos especiais pensados para proporcionar uma experiência altamente sensorial ao assistir a filmes.

2. XPlus

XPlus é uma tecnologia de cinema que apresenta uma tela de cinema de grande formato, som Dolby Atmos e projeção a laser. A tela é maior, e o sistema de som permite que o áudio seja projetado de todas as direções, incluindo o teto. Forma-se, assim, uma experiência de áudio tridimensional e imersiva. Já a projeção a laser promete oferecer uma qualidade de imagem superior com maiores níveis de contraste e uma gama de cores mais ampla.

Cinema XPlus — Foto: Reprodução/Showcase XPlus

3. XD

Criada pela Cinemark, a tecnologia XD oferece salas de cinema com tela grande com projetores digitais de alta resolução que aumentam a qualidade de imagem e prometem uma experiência mais imersiva. O sistema de som conta com canais 11.1 de áudio 3D, que é distribuído por toda a sala. Além disso, os assentos são reclináveis.

Cinema IMAX, 4DX, XPlus e XD IMAX 4DX XPlus XD Tela Maior, Curvada Tamanho padrão Maior Maior Som Sistema de som patenteado multicanal Som surround padrão Dolby Atmos Som Surround melhorado Projeção Projetor especial para filme de 70mm, alta resolução Projeção digital padrão Projeção a laser Projetores digitais de alta resolução Experiência Imersão através de tela maior, melhor qualidade de imagem e som Imersão através de efeitos físicos e ambientais sincronizados com o filme Imersão através de tela maior e melhor qualidade de som e imagem Imersão através de tela maior e melhor qualidade de som e imagem Conteúdo Filmes IMAX e DMR remasterizados Filmes padrão com efeitos 4DX adicionados Filmes padrão Filmes padrão

Com informações de IMAX, Showcase, Swift Moves e CJ4DX

