O que é true crime? Entenda o gênero e veja séries e filmes para assistir

O true crime é um gênero de não-ficção que tem como tema central os crimes da vida real, que são explorados em documentários, dramatizações ou utilizados como base para tramas policiais e investigativas. Apesar de ter apreciadores fiéis ao longo do tempo, o true crime voltou a ser muito buscado nos últimos anos, principalmente durante a pandemia de Covid-19. Apesar das polêmicas que envolvem o tema, é crescente a quantidade de conteúdos produzidos sobre assassinos em série, massacres e casos sem solução no Brasil e no mundo.

No streaming, opções não faltam para conhecer o gênero, um exemplo é o documentário sobre o caso Isabella Nardoni, lançamento na Netflix ou Zodíaco, no catálogo do HBO Max. Apesar da popularidade do true crime, muitas pessoas ainda procuram entender sobre o assunto. Por isso, o TechTudo vai explicar o conceito, as polêmicas e dar dicas do que assistir para explorar o tema.

True Crime: a jovem Daniella Perez em imagem no documentário do HBO Max sobre seu assassinato — Foto: Reprodução/IMDb

Atenção! O conteúdo a seguir pode ser sensível para algumas pessoas. Leia com cautela.

O que é true crime?

A tradução livre do termo true crime é crime verdadeiro, ou seja, crime real. Os casos que costumam despertar interesse público são de natureza violenta ou brutal, que envolvem questionamentos acerca da motivação, da forma como aconteceu e do desenrolar da situação após o crime. Um dos temas mais populares entre os aficionados pelo assunto são os assassinos em série, também conhecidos como serial killers.

O serial killer é o assassino que comete ao menos dois homicídios em sequência usando o mesmo modus operandi, ou seja, utilizando o mesmo método. A curiosidade de entender a mente humana é um fator que pode explicar a popularidade do assunto, já que as produções televisivas procuram traçar um perfil psicológico desses criminosos. Acompanhar e entender o sistema penal nesses casos tão violentos também atrai os entusiastas, que aguardam pelo momento da punição do criminoso em situações que costumam causar comoção coletiva.

Um dos assassinos em série mais conhecidos do mundo é Ted Bundy, que com seu charme seduzia suas vítimas, jovens universitárias de cabelos longos, escuros e repartidos ao meio, as estuprava e matava. Seu caso desperta tanto interesse público que há pelo menos sete produções dedicadas ao tema. Dentre eles, a série Dahmer: O Canibal Americano, o documentário Conversando Com Um Serial Killer: Ted Bundy e o filme Ted Bundy: A Confissão Final. Além disso, o criminoso aparece em obras baseadas em fatos reais, como é o caso da série Mindhunter. Todas as produções citadas estão disponíveis na Netflix.

Ted Bundy, um dos serial killers mais conhecidos do mundo que possui diversas produções sobre si — Foto: Reprodução/IMDb

Quando surgiu o gênero true crime?

Apesar de parecer uma tendência relativamente recente, há registros de referências ao true crime desde 1550, quando panfletos sobre crimes eram distribuídos nas ruas da Grã-Bretanha. Desde então, o gênero vem crescendo e ganhando adeptos mundo afora, como foi o caso da revista True Detective, que tomou contas das ruas norte-americanas nos anos 1920.

Com o sucesso do tema, que começou a dominar a literatura clássica, o true crime passou a ser incorporado também nos programas de televisão e rádio dos Estados Unidos e do mundo. Inicialmente com tons apelativos e violentos, as produções foram sendo remodeladas ganhando ares mais informativos e deixando o sensacionalismo de lado, mas buscando maior proximidade com os fatos reais tanto quanto possível.

Polêmicas sobre o gênero

É de conhecimento geral que as produções sobre o gênero true crime oferecem uma audiência relevante para as plataformas de streaming. Mas com o sucesso, chegam também as polêmicas que envolvem as vítimas e seus familiares, sem esquecer dos fatores psicológicos que atingem o público.

Para as pessoas que foram diretamente afetadas pelos crimes retratados nas produções, existe o problema ético, quando as plataformas geram lucro sem o consentimento das vítimas ou não tem intenção de conscientizar pessoas. Há vários exemplos, como os bastidores da minissérie mundialmente famosa Dahmer: O Canibal Americano, da Netflix. A família de Errol Lindsey, uma das vítimas do serial killer, não foi consultada para a série e não gostou da representação da irmã do garoto durante as cenas de audiência com o criminoso.

O mesmo problema também aconteceu com famílias das vítimas do incêndio da boate Kiss, que aconteceu em 2013. A dramatização da tragédia, baseada no livro Todo Dia a Mesma Noite, de Daniela Arbex, só chegou ao conhecimento dos familiares quando a Netflix lançou o trailer, causando revolta até mesmo entre os moradores de Santa Maria, cidade onde aconteceu o caso.

Além dos problemas que afetam pessoas que vivenciaram os crimes, há também o que este tipo de conteúdo causa nas pessoas que o consomem. Além dos gatilhos emocionais, existem outros fatores negativos que aparecem e podem influenciar a perspectiva do espectador sobre a sociedade. Uma delas é a visão parcial transmitida nas produções -- e aqui cabe também os noticiários policiais -- podendo fortalecer um estereótipo negativo sobre um certo grupo social, além de influenciar até mesmo o sistema jurídico.

Cena da dramatização do incêndio da Boate Kiss, Todo Dia A Mesma Noite, disponível na Netflix — Foto: Reprodução/IMDb

Séries e filmes sobre true crime

Para quem se interessa por true crime, o que não faltam são opções para apreciar o gênero, em formato de séries ou filmes, sejam eles dramatizados, documentados ou baseados em fatos verídicos. Dos mais famosos aos menos conhecidos, a verdade é que os crimes reais estão por toda a parte e tomando conta dos catálogos dos streamings.

A Netflix é uma plataforma que traz grandes títulos do true crime como Em Busca do Enfermeiro da Noite e O Enfermeiro da Noite, respectivamente um documentário e um filme dramatizado sobre o mesmo caso real. Por lá, também é possível encontrar produções como Sequestrada à Luz do Dia, a série baseada em crimes reais Mindhunter e o documentário The Staircase, que também ganhou uma série dramatizada chamada A Escada no HBO Max. O lançamento mais recente da plataforma é o documentário Isabella: O Caso Nardoni, sobre o crime que matou uma menina de 5 anos e chocou o Brasil.

Outro streaming que tem investido em true crime é o Globoplay, onde é possível encontrar séries documentais como O Caso Evandro, Em Nome de Deus e Flordelis: Questiona ou Adora, todas sobre crimes nacionais. O Star+ tem a série American Crime Story, onde cada temporada dramatiza a história de um crime famoso que ocorreu nos EUA. Outro exemplo de produção brasileira é a série Investigação Criminal, disponível no Amazon Prime Video, onde todo episódio de cada uma das suas 10 temporadas aborda um crime diferente cometido no Brasil.

Já no HBO Max, é possível encontrar a série documental Pacto Brutal - O Assassinato de Daniella Perez, Flordelis - Em Nome da Mãe, além da polêmica produção Massacre na Escola - A tragédia das meninas de Realengo.

