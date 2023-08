O Rei Macaco: confira sinopse, elenco e trailer da nova animação da Netflix

A animação O Rei Macaco é o novo filme da Netflix voltado ao público infantil. A produção chegou à plataforma no última sexta-feira (18) no streaming. Com direção do animador Anthony Stacchi (Pinóquio por Guilhermo del Toro), o filme conta com as vozes de Jimmy O. Yang (Um Match Surpresa) e Stephanie Hsu (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo) no elenco principal.