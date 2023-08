Onde assistir a Ahsoka? Veja sinopse, elenco e trailer da série Star Wars

Ahsoka , nova série do universo de Star Wars, estreou nesta terça-feira (22) no Disney+ . Spin-off de The Mandalorian, a produção da Lucasfilm se passa após a queda do Império Galáctico, e segue os passos de Ahsoka Tano (Rosario Dawson), uma ex-Jedi que investiga uma ameaça à galáxia. Escrita e co-dirigida por Dave Filoni (Star Wars Rebels), a série terá uma primeira temporada de oito episódios, com os dois primeiros já disponíveis na estreia e os outros, semanalmente, às terças-feiras.

Personagem mítica da franquia, Ahsoka foi apresentada ao público na série de animação The Clone Wars. Sua popularidade, no entanto, fez com que ela aparecesse no desenho Star Wars Rebel, na segunda temporada de The Mandalorian e na minissérie O Livro de Boba Fett -- nessas duas últimas produções, já interpretada por Rosario Dawson. Para conhecer melhor a produção solo da personagem, confira, abaixo, detalhes da sinopse, elenco e trailer de Ahsoka.

Ahsoka teve a sua estreia adiantada pelo Disney+ e vai chegar ao streaming nesta terça-feira (22), às 22h — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

📝 The Walking Dead - Dead City: onde assistir no Brasil? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

O enredo de Ahsoka

Produção exclusiva do Disney+, Ahsoka conta a história da sua personagem título, uma ex-Jedi de Anakin Skywalker – o Cavaleiro Jedi que viria a se tornar Darth Vader (Hayden Christensen). Guerreira que precisou até mesmo enfrentar seu antigo mestre, Ahsoka terminou sua participação em The Mandalorian indo atrás do Grande Almirante Thrawn (Lars Mikkelsen), líder dos remanescentes do Império Galáctico.

É durante esse momento que começa a trama protagonizada pela guerreira, que ouviu rumores sobre o retorno do herdeiro do Império e parte em uma perigosa missão para encontrá-lo. Para ajudá-la nessa procura, ela conta com o apoio de Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), uma humana mandaloriana bastante teimosa, que já foi sua padawan.

Ahsoka (Disney+): Rosario Dawson interpreta a guerreira do universo Star Wars — Foto: Reprodução/IMDb

Elenco e equipe técnica

Além dos atores citados Rosario Dawson (MIB - Homens de Preto II), Natasha Liu Bordizzo (The Voyeurs) e Lars Mikkelsen (Borgen), a série Ahsoka conta com Ray Stevenson (Roma) e Ivanna Sakhno (Meu Ex é um Espião) como os vilões Baylan Skoll e Shin Hati. Também compõem o elenco Eman Esfandi (King Richard: Criando Campeãs) e Mary Elizabeth Winstead (Rua Cloverfield, 10), que dão vida, respectivamente, ao rebelde Ezra Bridger e a líder da resistência Twi'lek, Hera Syndulla.

Por trás das câmeras, Ahsoka tem no seu time de produção executiva Dave Filoni, o criador e showrunner de The Mandalorian, Jon Favreau (Mogli: O Menino Lobo), e os produtores Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck.

Repercussão entre a crítica

As reviews de Ahsoka já foram liberadas pela imprensa especializada e o resultado, por enquanto, é positivo. Enquanto no IMDb a nota da série é de 9, no Rotten Tomatoes a aprovação entre os críticos é de 85%. O consenso do site aponta que a série é "elevada pelo forte desempenho de Rosario Dawson no papel-título e uma história sólida que equilibra elementos novos e antigos da saga Star Wars".

No New York Times, Mike Hale elogia o papel de Rosario Dawson. "Dawson chama sua atenção para além dos elementos de “Guerra nas Estrelas”. Ela ainda supera os apêndices do couro cabeludo que herdou do personagem de desenho animado". Apesar disso, Dan Fienberg do Hollywood Reporter, aponta que a série "é basicamente sem graça, embora repleta de personagens potencialmente interessantes".

Confira o trailer oficial de Ahsoka:

Assista: conheça os melhores filmes da Netflix em 2023 até agora