Onde assistir à Beleza Verdadeira? Conheça dorama e seu elenco

O dorama Beleza Verdadeira está atualmente disponível no catálogo do Viki . Com direção de Kim Sang-hyeob, a produção segue uma garota do ensino médio que se torna popular após ser considerada a jovem mais bonita do colégio por dominar a arte da maquiagem. É no meio dessa mudança que um antigo amor poderá surgir. Lançado em 2020 no canal tvN, a série de comédia romântica é estrelada por Moon Ga-young e Cha Eun-woo e é baseada no webtoon homônimo.

Com 16 episódios ao todo, a produção sul-coreana tem roteiro de Lee Si-eun e desenvolvimento pela Studio Dragon. Se você gosta de doramas com muito romance e tramas no ambiente high school. Confira, a seguir, mais detalhes de Beleza Verdadeira, como sinopse, elenco e repercussão.

Beleza Verdadeira: K-drama sul-coreano é estrelado por Cha Eun-woo e Moon Ga-young — Foto: Divulgação/Viki

Enredo de Beleza Verdadeira

A história deste K-drama acompanha Im Joo Kyung (Moon Ga Young), uma estudante colegial que, apesar de ser superanimada, é complexada com a própria aparência. Por conta da baixa autoestima, a jovem decide, então, aprender mais sobre maquiagem com a ajuda de vídeos tutoriais no YouTube até se tornar uma verdadeira autodidata no assunto. Após essa transformação, Joo Kyung se torna a garota mais bonita do colégio e, consequentemente, a mais popular também.

Mas é neste cenário que entra Lee Su Ho (Cha Eun Woo), um dos garotos inteligentes e bonitos da turma que, além de ser misterioso por guardar alguns segredos sombrios sobre seu passado, também é a única pessoa que conhece a jovem sem maquiagem. Assim, com tanto em jogo para os dois lados, os jovens se aproximam e novos sentimentos passam a surgir e até um triângulo amoroso é formado.

Elenco

Estrelada por Moon Ga Young (Nossa Cidade) no papel da protagonista Im Ju-gyeong e Cha Eun Woo (My Brilliant Life) interpretando Lee Su-ho, o elenco de Beleza Verdadeira ainda é composto por nomes como Hwang In Yeop (O Som da Magia) vivendo Han Seo-jun, Park Yoo-na (O Pacote) dando vida à Kang Su-jin e Kang Min-ah (Dezoito Anos) como Choi Soo-ah.

Juntam-se ao time de atuação Im Se-mi (Dever Após a Escola), Kim Min-gi (Papel de Rainha), Yeo Joo ha (Ditto), Lee Tae-ri (Extraordinária Você), Kim Hye Yoon (Sky Castle) e Jeon Hye Won (Garota do Século 20).

Beleza Verdadeira (Viki): um triângulo amoroso ainda surgirá no dorama que está fazendo sucesso — Foto: Divulgação/Viki

Repercussão

Os índices de audiência ficaram abaixo da expectativa durante a exibição da série no canal sul-coreano tvN, mas o dorama Beleza Verdadeira, por outro lado, teve um desempenho global positivo ao chegar no streaming. Prova disso é que no agregador IMDb o projeto tem nota 8,0, com base em 11 mil considerações. Além disso, na própria plataforma Viki a produção é bem avaliada pelos usuários, tendo nota 9.6, segundo a avaliação de mais de 427 mil pessoas.

Em sites internacionais, o cenário não é diferente, como é o caso do Times of India, onde o jornalista Arjun Pereira elogia a série, afirmando que ela conquistará facilmente aqueles que "[...] fazem parte da crescente legião de fãs que assistem religiosamente a todos os K-dramas disponíveis online".

Poornima Balsu, do Midgard Times, também não poupa elogios ao K-drama, afirmando que ele "[...] é certamente um impulsionador de humor. Cada episódio termina com pontos tão emocionantes que tornam o drama digno de uma compulsão", além de ser "leve e perfeito para assistir e curtir, pois cada episódio nos dá uma lição e muitas risadas".

Confira o trailer de Beleza Verdadeira:

