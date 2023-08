Onde assistir a Diário de Um Jornalista Bêbado? Veja elenco e trailer do filme

O filme Diário de Um Jornalista Bêbado (The Rum Diary) está atualmente disponível no catálogo do Amazon Prime Video e para aluguel na Apple TV+ (R$ 11,90), Google Play Filmes (R$ 6,90) e YouTube (R$ 6,90). Com direção de Bruce Robinson, o longa é baseado no romance homônimo de Hunter S. Thompson e tem Johnny Depp e Amber Heard no elenco principal. A trama segue um jornalista americano que se muda para Porto Rico para trabalhar em um jornal local durante os anos 60.