Onde assistir a Drag Race Brasil? Veja participantes e jurados do programa

A primeira temporada de Drag Race Brasil estreia nesta quarta-feira (30) no Paramount+ e no canal MTV a partir das 21h. Aguardado pelo público brasileiro, o reality show é um spin-off do programa de sucesso RuPaul's Drag Race. Nesta versão, drag queens de todo o país competirão pelo título de Drag Superstar, além de um prêmio em dinheiro. Novos episódios irão ao ar todas as quartas-feiras.

Com direito a muito brilho, looks de tirar o fôlego e provas que irão testar as habilidades e o jogo de cintura das participantes, o programa promete agradar os fãs da produção original. Vale lembrar que RuPaul's Drag Race estreou oficialmente em 2009 e já conquistou diversos prêmios, incluindo 26 estatuetas do Emmy. A seguir, confira todos os detalhes de Drag Race Brasil.

Grag Queen foi a participante brasileira e vencedora da primeira edição do reality internacional Queen of the Universe — Foto: Divulgação/Rodolfo Magalhães

Quem são os apresentadores de Drag Race Brasil?

O novo programa da MTV e Paramount+ será apresentado por Grag Queen, vencedora da primeira edição do Queen of the Universe, reality show internacional dos mesmos produtores de RuPaul's Drag Race.

Quais são as drag queens participantes?

Ao todo, serão 12 participantes de vários estados do Brasil na competição. Em meio a diversos desafios, incluindo fases de canto, desfile e muito mais, elas estão em busca do prêmio em dinheiro, além do cobiçado título de drag superstar e a coroa. Conheça, a seguir, as participantes da primeira temporada de Drag Race Brasil:

Aquarela (Belo Horizonte - MG)

Betina Polaroid (Rio de Janeiro - RJ)

Dallas de Vil (Campinas - SP)

Diva More (Jaquirana Serra Gaúcha - RS)

Hellena Malditta (São Gonçalo - RJ)

Melusine Sparkle (São José do Rio Preto - SP)

Miranda Lebrão (Rio de Janeiro - RJ)

Naza (Monte Santo de Minas - MG)

Organzza (Brasília - DF)

Rubi Ocean (Brasília - DF)

Shannon Skarllet (Rio de Janeiro - RJ)

Tristan Soledade (Belém - Pará)

Algumas das participantes de Drag Race Brasil durante as provas da competição — Foto: Divulgação/MTV

Quem são os jurados de Drag Race Brasil?

Nesta primeira temporada de Drag Race Brasil, a bancada de jurados fixos do reality será composta pelo estilista Dudu Bertholini e a roteirista e humorista Bruna Braga, além da host Grag Queen. Já em relação aos jurados convidados, segundo rumores, cada episódio terá um novo, totalizando oito nomes, sendo eles:

Gretchen

Flávio Verne

Hugo Gloss

Raphael Dumaresq

Esse Menino

Kéfera Buchmann

Bruna Linzmeyer

Bruno Alcântara

Dudu Bertholini e Bruna Braga serão os jurados fixos desta temporada — Foto: Divulgação/MTV

Como funciona o Drag Race Brasil?

A competição consiste em diversos desafios, cada um deles apresentado em um episódio. Com um total de 12 participantes, as avaliações se desenrolarão ao longa das semanas, e provas e gincanas darão espaço para as disputas, que testarão as habilidades das drags em relação às makes, dança, looks e muito mais. A cada rodada, a pessoa com a maior pontuação ganhará privilégios para a prova seguinte, enquanto a participante com a pior classificação deixará o programa.

Confira o trailer da 1ª temporada de Drag Race Brasil:

Com informações de Paramount+

