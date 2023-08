Onde assistir a Fragmentado? Veja sinopse, elenco e trailer do filme

O filme Fragmentado , lançado em 2016, está em alta após a exibição de uma reportagem sobre Transtorno Dissociativo de Identidade (TDI) no Fantástico deste domingo (20). É possível assistir ao filme atualmente nos catálogos da Netflix , Amazon Prime Video , Star+ e Globoplay . Estrelado por James McAvoy e Anya Taylor-Joy, o longa norte-americano é uma sequência do filme Corpo Fechado (2000) e segue o sequestro de três adolescentes por um homem com 23 personalidades diferentes. O roteiro e a direção do projeto são de M. Night Shyamalan (O Sexto Sentido).

Com quase duas horas de duração, o longa-metragem de ação estreou no Fantastic Fest e teve distribuição pela Universal Pictures. Vale lembrar ainda que o filme tem uma sequência, intitulada Glass, que foi lançada oficialmente em 2019 e pode ser assistida no Star+. A seguir, confira mais detalhes de Fragmentado, como sinopse, elenco e repercussão.

Fragmentado (2016): longa de drama e suspense também é estrelado por Anya Taylor-Joy — Foto: Divulgação/Universal Pictures

Enredo de Fragmentado

Após serem sequestradas em um estacionamento de shopping, as adolescentes Casey (Taylor-Joy), Claire (Haley Lu Richardson) e Marcia (Jessica Sula) passam a ser mantidas em cárcere privado por Kevin Wendell Crumb (McAvoy), um homem com transtorno dissociativo de identidade que possui 23 personalidades distintas, capaz de alterná-las apenas com o pensamento. Mas ao conhecerem melhor os aspectos perigosos de cada faceta de Kevin, as jovens precisarão pensar em um plano de fuga se quiserem sobreviver à inconstância das personalidades.

Elenco

Com James McAvoy (X-Men: Primeira Classe) no papel do protagonista Kevin Wendell Crumb e Anya Taylor-Joy (O Menu) interpretando Casey Cooke, o elenco de Fragmentado ainda reúne grandes nomes do cinema, como Betty Buckley (Carrie, a Estranha) dando vida à Dra. Karen Fletcher, Haley Lu Richardson (The White Lotus) vivendo Claire Benoit, Bruce Willis (Corpo Fechado) no papel de David Dunn e Jessica Sula (Skins) como Marcia.

James McAvoy estrela Fragmentado no papel de Kevin Wendell Crumb — Foto: Divulgação/Universal Pictures

Repercussão entre a crítica e o público

Com uma bilheteria mundial de US$ 275,9 milhões, Fragmentado teve um desempenho positivo entre o público e a crítica. No agregador IMDb, o suspense psicológico tem nota 7,3, tendo como base a avaliação de 526 mil usuários.

Já no Rotten Tomatoes, o trabalho do aclamado cineasta M. Night Shyamalan tem uma taxa de aprovação de 78% da crítica, alcançando o selo "fresh" no tomatômetro. Segundo o consenso do site, o filme "serve como um dramático passeio de força para James McAvoy em vários papéis – e mostra o diretor e roteirista Shyamalan retornando à forma emocionante".

Confira o trailer de Fragmentado:

