Onde assistir a Fuzuê? Confira sinopse e elenco da nova novela da Globo

A novela Fuzuê estreia nesta segunda-feira (14) no canal Rede Globo às 19h30. Criada por Gustavo Reiz e com direção de Fabrício Mamberti, o projeto é a 99ª novela das sete exibida pela emissora nacional. Estrelada por Giovana Cordeiro, Nicolas Prattes e Marina Ruy Barbosa, a trama acompanha a história de rivalidade entre duas meias-irmãs que disputam uma herança deixada pelo pai envolvendo um tesouro secreto.

Vale lembrar que é possível assistir a novela ao vivo pelo Globoplay de forma gratuita e os episódios já exibidos ficarão disponíveis na íntegra para os assinantes do streaming. Se você gosta de novelas com muitas confusões e mistério, confira, a seguir, mais detalhes de Fuzuê.

Fuzuê é a mais nova novelas das 19h da Rede Globo — Foto: Divulgação/Rede Globo

📝 Onde assistir à segunda temporada de From? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Fuzuê

Ambientada no Rio de Janeiro, a trama gira em torno de duas protagonistas. A primeira é Luna (Giovana Cordeiro), uma jovem alegre e dedicada que mora do Bairro de Fátima, além de produzir e vender joias de material orgânico. Seu maior objetivo tem sido procurar mais informações sobre o paradeiro de sua mãe, que está desaparecida.

Em outro lado, há Preciosa Montebello (Marina Ruy Barbosa), a antagonista da história. Ela é uma poderosa empresária, dona de uma joalheria. Após a morte do pai, Cesar (Leopoldo Pacheco), a jovem recebe como herança alguns documentos com a localização de uma enorme fortuna escondida. É no meio destes arquivos que ela acaba descobrindo uma meia-irmã chamada Luna, com quem terá que dividir tudo.

Elenco

Estrelada por Giovana Cordeiro (Mar do Sertão) no papel da protagonista Luna Coelho e Marina Ruy Barbosa (Totalmente Demais) interpretando Preciosa Montebello, o elenco de Fuzuê ainda reúne grandes atores como Nicolas Prattes (Todas as Flores) vivendo Miguel, Lilia Cabral (Divã) dando vida à Isabel, Edson Celulari (Guerra dos Sexos) no papel de Nero e Ary Fontoura (Se Eu Fosse Você 2) como Seu Lampião.

Juntam-se ao time de atuação Felipe Simas (Malhação), Olivia Araújo (Além da Ilusão), Micael Borges (Rebelde), Fernanda Rodrigues (O Outro Lado do Paraíso), Michel Joelsas (Que Horas Ela Volta?), Juliano Cazarré (Pantanal) e Leopoldo Pacheco (Cheias de Charme).

Confira o trailer da novela Fuzuê:

Com informações Globo, Globoplay e GShow

Assista: conheça os melhores filmes da Netflix em 2023 até agora