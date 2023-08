Onde assistir a Hell's Paradise? Conheça história e trailer do anime

A segunda temporada do anime Hell's Paradise (Jigokuraku) foi anunciada pelo estúdio MAPPA ( Jujutsu Kaisen , Attack On Titan ) no dia 1º de julho, data em que o último episódio da season 1 foi lançado. Na trama, que se passa no Período Edo no Japão, um grupo de condenados aguardando execução tem a chance de ser perdoado se for investigar uma ilha recentemente descoberta. Chegando lá, eles se deparam com os habitantes da região: monstros, seus criadores e seres imortais.

A animação é baseada na série de mangás homônima escrita e ilustrada por Yuji Kaku, conhecida como integrante do "trio sombrio", junto com Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man. No Brasil, é possível conferir a adaptação no Crunchyroll, com legendas e dublagem em português. Confira, a seguir, demais informações.

Sagiri, à esquerda, e Gabimaru, à direita, são personagens da animação japonesa Hell's Paradise — Foto: Reprodução/Crunchyroll

Enredo de Hell's Paradise

Durante o Período Edo no Japão, condenados esperando execução têm a chance de serem perdoados se cumprirem uma missão: investigar uma ilha recém-descoberta no sudoeste do Reino de Ryukyu. Acompanhados por seus carrascos para impedir que escapem, os prisioneiros partem para a região. Lá, eles se deparam com seus habitantes: monstros, seus criadores e seres imortais. Agora, condenados e carrascos precisam unir forças para escapar vivos da ilha.

Hell's Paradise conta com animações de lutas eletrizantes, produzidas pelo estúdio MAPPA — Foto: Reprodução/Crunchyroll

Personagens

Entre condenados, carrascos e seres imortais que lideram os monstros da ilha, Hell's Paradise conta com um grande elenco de personagens. Seu protagonista é Gabimaru, um prisioneiro de 16 anos e o shinobi mais forte de Iwagakure. Além dele, Yuzuriha e Aza Chobei também fazem parte do grupo de condenados. Entre os carrascos, Sagiri, Senta e Toma são alguns dos que estão acompanhando os prisioneiros. O personagem Rien é líder de Lord Tensen, grupo de seres imortais que governam a ilha e o grande vilão de Hell's Paradise.

O anime Hell's Paradise (Crunchyroll) tem o personagem Gabimaru como protagonista, ele é o shinobi mais forte de Iwagakure — Foto: Divulgação/Crunchyroll

Repercussão

Em sites agregadores, Hell's Paradise tem uma ótima recepção do público. No Rotten Tomatoes, por exemplo, a produção alcançou 92% de aprovação da audiência. No IMDb, sua pontuação é 8,3, baseada em mais de 6,5 mil avaliações.

Para Naledi Ramphele, do site Game Rant, a trama da animação tem muita qualidade, assim como seu visual impecável, típico do estúdio MAPPA. "Os personagens são interessantes à sua própria maneira, e quando a série fica emotiva, geralmente é bem feita e altamente comovente", escreveu.

Brittany Vincent, do site Decider, também tem uma crítica positiva sobre o enredo do anime. "Hell's Paradise tem uma premissa excelente que prende você imediatamente. "(...) Esta é uma história que faz você sentir empatia por um assassino em apenas 20 minutos", afirmou.

Confira trailer de Hell's Paradise

