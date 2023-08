Onde assistir a Homem-Aranha: Através do Aranhaverso? Veja elenco e trailer

O filme Homem-Aranha: Através do Aranhaverso está disponível para aluguel no catálogo da Claro TV+ a partir desta terça-feira (8). Na quinta (10), ele chega à Loja do Amazon Prime Video . Lançado em junho de 2023, a animação do famoso super-herói é o segundo filme da saga e segue novamente as aventuras de Miles Morales no multiverso e os perigos causados por um vilão ainda mais poderoso. Com direção de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, a dublagem oficial é de Shameik Moore e Hailee Steinfeld.

Com quase duas horas e meia de tela, o longa-metragem faturou mais de US$ 682 milhões (R$ 3,3 bilhões, em conversão atual) mundialmente nos cinemas, além de ter se tornado um enorme sucesso entre o público e a crítica. Se você gosta dos filmes do famoso garoto teioso, confira, a seguir, mais detalhes de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso.

Os novos filmes do Homem-Aranha mesclam técnicas de animações em 2D e 3D — Foto: Divulgação/Sony Pictures

📝 Como rodar serviços de Streaming em um PC antigo? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

No primeiro filme da franquia animada, a história gira em torno do adolescente Miles Morales (Shameik Moore), um garoto do Brooklyn que acaba sendo atingido por uma teia radioativa, transformando-se no Homem-Aranha e ocupando o lugar do falecido Peter Parker. Mas é justamente quando o garoto encontra seu ídolo andando por aí que ele percebe que há outras dimensões paralelas interligadas, bem como outras versões do amigo da vizinhança.

Na nova trama, Miles tem uma missão ainda mais arriscada para cumprir. Depois de ser transportado através do multiverso, o herói deverá unir forças com a mulher-aranha Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) e um novo time de Homens-Aranhas de dimensões paralelas para enfrentar um inimigo poderoso e mortal.

Elenco

Com Shameik Moore (Um Deslize Perigoso) emprestando a voz para o protagonista Miles Morales e Hailee Steinfeld (Gavião Arqueiro) interpretando Gwen Stacy, o elenco de dublagem original de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso ainda é composto por Oscar Isaac (Operação Fronteira) vivendo Miguel O'Hara, Issa Rae (Barbie) dando vida à Jessica Drew e Brian Tyree Henry (Atlanta) como Jeff Morales, o pai policial de Miles.

Na sequência da trama, juntam-se ao time os atores Jason Schwartzman (O Fantástico Sr. Raposo), Daniel Kaluuya (Não! Não Olhe!), Lauren Vélez (Dexter) e Amandla Stenberg (O Ódio que Você Semeia).

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso é a segunda aventura de Miles Morales nas animações da Sony — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão

Considerado um sucesso de bilheteria, o filme Homem-Aranha: Através do Aranhaverso agradou tanto o público quanto a crítica especializada. No IMDb, a animação tem nota 8,9, com base em 201 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a taxa de aprovação entre a crítica é de 95%, conquistando o certificado "fresh" no tomatômetro.

No The Guardian, a jornalista Wendy Ide concedeu cinco estrelas à obra cinematográfica e elogia a produção, que é "uma sequência estonteante e deslumbrante". Charles Pulliam-Moore, do The Verge, segue a mesma linha enaltecedora do longa, destacando que ele "é um filme maior, mais ousado e mais ambicioso do que seu antecessor — e uma poderosa desconstrução dos mitos do Homem-Aranha da Marvel".

Confira o trailer de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Assista: saiba tudo sobre o Amazon Prime Video