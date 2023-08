Onde assistir a Impuros? Veja sinopse e trailer da 4ª temporada da série

A quarta temporada de Impuros chega nesta quarta-feira (30) ao catálogo do Star+ . Lançada em 2018 no canal Fox Premium, e estrelada por Raphael Logam e Rui Ricardo Diaz, a trama segue um jovem que sonha em entrar para o mundo dos negócios, mas que acaba se envolvendo com as organizações criminosas do Rio de Janeiro. Criada por Alexandre Fraga, a série se inspira em um personagem da vida real, o criminoso Fernandinho Guarabu, que comandou o morro do Dendê e se tornou um dos maiores narcotraficantes do estado fluminense nos anos 90.

A nova temporada da série foi gravada durante a pandemia nas cidades do Rio de Janeiro e Montevidéu, no Uruguai. Com mais 10 episódios, o drama policial conta com direção de René Sampaio, Tomás Portella e Tatiana Fragoso, e roteiro assinado por Clara Meirelles e Thiago Ortman. A seguir, confira todos os detalhes sobre a quarta temporada de Impuros, como sinopse, elenco e repercussão.

Impuros (Star+): drama policial é estrelado por Raphael Logam (à esquerda) — Foto: Divulgação/Star+

Enredo de Impuros

Nas primeiras temporadas de Impuros, ambientadas no Rio de Janeiro da década de 1990, os espectadores foram apresentados a Evandro do Dendê (Raphael Logam), um jovem cheio de sonhos que espera se tornar um grande empresário um dia. No entanto, os planos do rapaz não saem como o planejado, e ele acaba se envolvendo com o mundo do crime.

Já na quarta season, Evandro começa a encarar sérios problemas familiares, envolvendo a mãe e a esposa, Geise (Lorena Comparato), por conta das escolhas que fez. Ao mesmo tempo, o protagonista ainda sofre um atentado que quase tira sua vida e entra em guerra contra a máfia do Jogo do Bicho. Mesmo com todos esses problemas, o jovem tenta subir cada vez mais na hierarquia dentro da organização criminosa em que atua, enquanto é perseguido pelo policial Vítor Morello (Rui Ricardo Diaz).

Elenco

Estrelado por Raphael Logam (Faixa Preta) no papel do protagonista Evandro do Dendê e Rui Ricardo Diaz (O Tempo Não Para) interpretando o policial Vítor Morello, o elenco de Impuros ainda reúne nomes como Sérgio Malheiros (Cinderela Pop) vivendo Wilbert, Leandro Firmino (Cidade de Deus) dando vida a Gilmar, Cyria Coentro (Entre Irmãs) no papel de Arlete e Lorena Comparato (Rensga Hits!) como Geise.

Além disso, o time de atuação também conta com novos integrantes, com destaque para a MC Carol interpretando a detenta Marcelão, Élcio Romar (Viver a Vida) atuando como Moisés e Bruno Gissoni (Avenida Brasil) vivendo Roberto Santos.

Série nacional é uma criação de Alexandre Fraga — Foto: Divulgação/Star+

Repercussão

Aclamada pelos críticos, a série Impuros já foi indicada duas vezes à cerimônia do Emmy Internacional, em 2019 e 2020, na categoria de Melhor Ator para Raphael Logam, que concorreu ao prêmio ao lado de Billy Barratt e Christopher Eccleston. Já no agregador IMDb, a produção nacional também tem um desempenho positivo, com nota 8,3, tendo como base avaliações de 607 usuários.

No começo do ano, a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, informou que a equipe da série Impuros já gravou dois finais alternativos para a quinta temporada. Um finaliza a trama, já outro deixa o caminho aberto para possíveis novas histórias. "A decisão sobre qual usar dependerá da continuidade da produção", escreveu a jornalista.

Confira o trailer da 4ª temporada de Impuros:

Com informações de IMDb , Star+ (1,2) e O Globo.

