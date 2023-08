Onde assistir a Mask Girl? Veja sinopse e elenco do dorama com Go Hyun-jung

A série Mask Girl chegou ao catálogo da Netflix na última sexta-feira (18) e já se destaca na nona posição do Top 10 do streaming. Com direção e roteiro de Kim Yong-hoon, o dorama sul-coreano segue a história de uma funcionária insegura com a aparência que, certo dia, decide mudar de vida e todas as noites passa a assumir uma nova personalidade na Internet. O projeto é estrelado por Go Hyun-jung e Elaine Wang.

Com apenas sete episódios com uma hora de duração, cada capítulo tem uma história independente com diferentes gêneros. Vale lembrar que a série é uma adaptação de um webtoon de mesmo nome. Se você gosta de K-dramas com muito suspense, confira, a seguir, mais detalhes de Mask Girl.

Mask Girl é estrelada pela atriz Go Hyun-jung, conhecida pelo dorama aclamado Sandglass — Foto: Divulgação/Netflix

Sinopse de Mask Girl

Interpretada por três diferentes atrizes ao longo da trama, Kim Mo-mi (Go Hyun-jung) sempre sonhou em ser uma grande estrela pop desde pequena. Mas após se tornar adulta, ela começa a perceber que as pessoas a julgam cada vez mais pela sua suposta falta de beleza.

Assim, insegura sobre sua própria aparência, a então funcionária de um escritório decide mudar de vida e encarar suas inseguranças ao, toda noite, incorporar uma nova personalidade mascarada na Internet. É justamente neste novo cenário que a vida dupla de Mo-mi passa a oferecer inúmeros perigos e acontecimentos desastrosos à jovem.

Elenco

Mask Girl é estrelado por Go Hyun-jung (Mulher na Praia) no papel da protagonista Kim Mo-mi e Elaine Wang (Breaking Brooklyn) interpretando outra versão da mesma personagem. O elenco também é composto por outros grandes nomes, como a idol Nana, conhecida por ser uma das integrantes do grupo de k-pop After School, dando vida à nova personalidade superstar de Mo-mi, Ahn Jae-hong (Kingdom) vivendo Joo Oh-nam e Yeom Hye-ran (Homem Urso) como Kim Kyung-ja.

Repercussão entre a crítica e o público

Logo após a estreia, Mask Girl já alcançou o Top 10 de produções mais vistas do streaming nesta semana. Além disso, o desempenho da produção sul-coreana também é positivo entre o público. No agregador IMDb, por exemplo, a série tem nota inicial de 7,5, com base em 584 considerações.

No site Decider, o jornalista Joel Keller elogia o desenrolar narrativo da trama, pontuando que ele "é intrigante porque não temos absolutamente nenhuma ideia de onde a história está indo depois do episódio 1, e queremos descobrir". Por outro lado, Laura Babiak, do Observer, traz uma análise mista sobre o projeto, que "começa forte, mas se preocupa demais com suas próprias reviravoltas" ao invés do aprofundamento de seus personagens.

Confira o trailer de Mask Girl:

