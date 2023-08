Onde assistir a Milagre na Cela 7? Veja sinopse e elenco do filme

Milagre na Cela 7 é um filme turco lançado em 2019. O longa de ficção é inspirado no filme coreano de mesmo nome, mas, em vez de seguir no caminho da comédia como o original, a adaptação opta pelo drama e se apresenta como uma excelente opção para os fãs desse gênero. A história do longa-metragem envolve um pai que foi preso injustamente e que faz o possível para manter o contado com sua amada filha. Além do amor entre os dois, destaca-se a força da amizade e toda a aventura para tentar salvar um inocente da prisão.

Confira sinopse, elenco e mais detalhes de Milagre na Cela 7 — Foto: Divulgação/O3 Turkey Medya

Enredo de Milagre na Cela 7

Milagre na Cela 7 conta a história de Mehmet Koyuncu (Aras Bulut İynemli), ou simplesmente "Memo", um pastor de ovelhas com problemas mentais e que tem uma filha chamada Ova (Nisa Aksongur, como criança, e Hayal Köseoğlu, como adulta). Ele é acusado injustamente de assassinato e enviado à prisão. Lá, Memo tem dificuldades em se relacionar com os outros prisioneiros. Ao mesmo tempo, Ova se arrisca para provar a inocência de seu pai, mas ela vai descobrir que a missão é mais difícil do que imaginava.

Elenco de Milagre na Cela 7

O longa-metragem é estrelado por Aras Bulut İynemli (Mehmet "Memo" Koyuncu), um dos grandes nomes do cinema da Turquia. A outra personagem principal, Ova, é interpretada por duas atrizes: Nisa Sofiya Aksongur, que atua como a Ova criança, e Hayal Köseoğlu, a Ova adulta. Outros nomes que contam com papéis importantes no elenco são Celile Toyon, no papel de Fatma Nene, a avó de Memo, além de İlker Aksum (Askorozlu), Mesut Akusta (Yusuf), Deniz Celiloglu (Faruk) e Sarp Akkaya (Müdür Nail) -- todos personagens de muito impacto no ambiente da prisão.

Repercussão entre o público e a crítica

No cinema da Turquia, Milagre na Cela 7 foi um enorme sucesso, sendo o filme mais assistido no país durante o ano de 2019. Quando ganhou maior visibilidade internacional com o lançamento nas plataformas de streaming, o longa-metragem voltou a obter uma ótima repercussão do público e da crítica. No portal IMDb, Milagre na Cela 7 conta com uma nota de 8,2 de 10, um indicativo de que vale a pena assistir ao filme. O mesmo se aplica ao portal Rotten Tomatoes, com 84% de aprovação do público.

Os comentários de Milagre na Cela 7 mostram que se trata de um filme com uma história bastante profunda, imprevisível e que é carregada de muitas críticas sociais. A atuação de todo o elenco também é bastante elogiada. Vale destacar ainda que é comum ver aqueles que já assistiram ao filme avisarem que é necessário estar preparado para fortes emoções quando for assisti-lo pela primeira vez.

Confira o trailer de Milagre na Cela 7

Com informações de JustWatch, Rotten Tomatoes e imdb

