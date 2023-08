Onde assistir a My Lovely Liar legendado? Conheça dorama e elenco

O K-drama My Lovely Liar (Meu Adorável Mentiroso) está atualmente disponível de forma gratuita no catálogo do Viki . Com direção de Noh Young Sub e Nam Sung Woo, o dorama sul-coreano foi ao ar pela primeira ver no dia 31 de julho no canal pago tvN. Estrelada por Kim So Hyun e Hwang Min Hyun, a trama segue uma jovem que é capaz de ler a mente das pessoas e saber se elas estão mentindo. Mas é quando a protagonista conhece um suspeito de assassinato que as coisas começam a mudar para ela.

Vale lembrar que, até o momento, a série tem apenas dois episódios disponibilizados na plataforma. Com o lançamento simultâneo na televisão, todas as segundas e terças, os demais capítulos serão lançados semanalmente. Se você gosta de doramas com muito romance e mistério, confira, a seguir, mais detalhes de My Lovely Liar.

Dorama My Lovely Liar (Meu Adorável Mentiroso) é estrelada por Hwang Min Hyun e Kim So Hyun, respectivamente — Foto: Divulgação/Rakuten Viki

📝Onde assistir a segunda temporada de From? Descubra no Fórum do TechTudo

Enredo de My Lovely Liar

A história de My Lovely Liar segue Mok Sol Hee (Kim So Hyun), uma jovem que tem um dom sobrenatural de “ouvir” as mentiras de outras pessoas. É por conta desta habilidade fora do comum que a protagonista perdeu totalmente a confiança nos outros. Mas as coisas começam a mudar quando a garota conhece Kim Do Ha (Hwang Min Hyun), um produtor musical de sucesso que é acusado de um assassinato.

Ao fugir e se esconder na casa ao lado de Sol Hee, o rapaz é a única pessoa no qual o superpoder dela não funciona. E é partir dessa descoberta chocante que os dois passam a ficar cada vez mais atraídos um pelo outro, apesar de seus segredos mais profundos.

Elenco

Estrelado por Kim So Hyun (Your Name) no papel da protagonista Mok Sol Hee e Hwang Min Hyun (Alquimia das Almas) interpretando Kim Do Ha, o elenco de My Lovely Liar ainda é formado por nomes como Lee Si Woo (La Casa de Papel - Coreia) dando vida à Shaon, Seo Ji Hoon (Em Busca de Vingança) vivendo Lee Kang-min e Yoon Ji On (Diário de um Psicopata) como Cho Deuk-chan.

Além disso, também fazem parte do time de atuação Park Gyeong-hye (Fuga de Mogadíscio), Jin Kyung (Uma Advogada Extraordinária), Seo Hyun-chul (Equipe de Emergência), Baek Hyeon (A Mansão Grotesca) e Ahn Nae-Sang (O Convidado).

Dorama My Lovely Liar (Meu Adorável Mentiroso) terá dois novos episódios lançados semanalmente — Foto: Divulgação/Rakuten Viki

Repercussão

Apesar da recente estreia, o dorama My Lovely Liar vem conquistando uma boa audiência tanto na televisão sul-coreana, como no streaming. No site agregador IMDb, a série dramática tem inicialmente nota 9,2, com base em apenas 51 considerações, já no portal My Drama List, especializado em doramas, a série tem score 8,4. No The Review Geek, a jornalista Christine Kinori tece elogios à produção sul-coreana, pontuando que ela é " interessante e aguça nossa curiosidade".

Cronograma de lançamento dos episódios:

07/08/2023: Episódio 3

08/08/2023: Episódio 4

14/08/2023: Episódio 5

15/08/2023: Episódio 6

21/08/2023: Episódio 7

22/08/2023: Episódio 8

28/08/2023: Episódio 9

29/08/2023: Episódio 10

04/09/2023: Episódio 11

05/09/2023: Episódio 12

11/09/2023: Episódio 13

12/09/2023: Episódio 14

18/09/2023: Episódio 15

19/09/2023: Episódio 16

Confira o tailer de My Lovely Liar:

Assista: plataformas para assistir filmes e séries de graça