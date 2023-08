Onde assistir a Oldboy? Veja sinopse, elenco e trailer do filme de 2013

O filme Oldboy , lançado em 2013, está atualmente disponível para aluguel nas plataformas Apple TV+ (R$ 11,90), Google Play Filmes (R$ 10,90) e YouTube (R$ 10,90). Com direção do aclamado cineasta Spike Lee, a produção americana é um remake do clássico longa homônimo de 2003, de Park Chan-wook, que completa 20 anos agora em 2023. Estrelado por Josh Brolin e Elizabeth Olsen, a trama segue a busca por vingança de um homem que foi sequestrado e ficou 20 anos trancado em uma cela isolada sem nenhum motivo.

Com um pouco mais de uma hora e meia de tela, o longa-metragem de ação tem roteiro assinado por Mark Protosevich e distribuição pela FilmDistrict. Além disso, vale lembrar que o cult sul-coreano original será relançado nos cinemas brasileiros em uma versão remasterizada no dia 21 de setembro. A seguir, confira mais detalhes de Oldboy, como sinopse, elenco e repercussão.

Oldboy - Velho Amigo é estrelado por Josh Brolin e Elizabeth Olsen — Foto: Divulgação/FilmDistrict

Enredo de Oldboy

A trama gira em torno do executivo de publicidade Joe Doucett (Josh Brolin), que após beber demais em uma noite acaba sendo sequestrado e trancafiado em uma cela em completo isolamento por 20 anos e sem nenhum motivo aparente. Ao ser inexplicavelmente solto, ele retoma sua vida com um único objetivo: encontrar a pessoa que roubou duas décadas de sua vida.

Elenco

Estrelado por Josh Brolin (Os Goonies) no papel do protagonista Joe Doucett e Elizabeth Olsen (WandaVision) interpretando Marie Sebastian, o elenco de Oldboy ainda reúne grandes nomes do cinema, como Samuel L. Jackson (Pulp Fiction) vivendo Chaney, Pom Klementieff (Guardiões da Galáxia) dando vida à Haeng-Bok e Sharlto Copley (Elysium) como Adrian.

Além disso, também estão presentes Hannah Ware (O Anjo do Mossad), Rami Malek (Bohemian Rhapsody), Michael Imperioli (The White Lotus), James Ransone (O Telefone Preto) e Linda Emond (Julie & Julia).

Filme de ação é um remake do clássico sul-coreano de 2003 — Foto: Divulgação/FilmDistrict

Repercussão entre a crítica

Mesmo com o sucesso do filme original, este remake de Oldboy foi um fracasso de bilheteria apesar de seu elenco de peso, tendo arrecado mundialmente um pouco mais de US$ 4 milhões, o que contrasta drasticamente com o valor da produção, que custou US$ 30 milhões.

Nos sites agregadores o baixo desempenho do filme não é diferente. No IMDb, por exemplo, o longa tem nota 5.8, tendo como base 79 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o cenário é ainda pior, visto que a performance do projeto entre os especialistas atingiu o índice de apenas 39% de aprovação e, entre o público, 37%. Segundo o consenso do site, "adequadamente sombrio e sangrento, mas decepcionantemente seguro e superficial, o remake de Oldboy de Spike Lee não supera o original nem acrescenta nada de novo ao seu impressionante legado".

Confira o trailer oficial de Oldboy:

