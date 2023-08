Onde assistir à Operação: Lioness? Veja elenco, episódios e trailer

A série Operação: Lioness é um dos grandes lançamentos do Paramount+ neste semestre. No ar desde o dia 23 de julho, o show é protagonizado pelos astros do cinema Nicole Kidman ( Big Little Lies ), Zoe Saldaña (franquia Gardiões da Galáxia ) e Morgan Freeman ( Despedida em Grande Estilo ). A trama mostra o trabalho de duas agentes norte-americanas no Oriente Médio para desmantelar uma organização terrorista.

O seriado já tem quatro episódios lançados, com mais outros quatro a serem disponibilizados semanalmente. Operação: Lioness é uma criação de Taylor Sheridan, de Yellowstone. Segundo dados da Paramount Global (via Collider), o primeiro episódio obteve uma audiência de seis milhões de espectadores mundialmente. Para saber mais sobre a repercussão, enredo, elenco e cronograma de episódios, confira a seguir.

Zoe Saldaña e Nicole Kidman protagonizam Operação: Lioness. A primeira temporada da série tem episódios lançados semanalmente no Paramount+ — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo de Operação: Lioness

A agente da CIA Joe (Saldaña), especialista em operações de combate ao terrorismo, é convocada para participar de um programa chamado Lioness. A protagonista deve treinar a fuzileira Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira), uma militar de passado obscuro, em uma missão de espionagem no Oriente Médio.

Supervisionada por Kaitlyn Meade (Kidman), uma oficial do alto escalão da CIA, Joe instrui Manuelos a ficar mais íntima de Aaliyah Amrohi (Stephanie Nur), filha de um suposto terrorista que planeja um ataque contra os Estados Unidos.

Elenco e equipe técnica

Além de Nicole Kidman (Big Little Lies), Zoe Saldaña (franquia Gardiões da Galáxia) e Morgan Freeman (Despedida em Grande Estilo), outro destaque no elenco de Operação: Lioness é a atriz Laysla De Oliveira (Locke e Key). Nascida no Canadá, Laysla é filha de pais brasileiros. Integram o cast os atores Michael Kelly (Jack Ryan) no papel de Byron Westfield, Stephanie Nur (Rachaduras no Concreto), Dave Annable (Yellowstone) interpretando Neil, Jill Wagner (Mystery 101) como Bobby, LaMonica Garrett (Sons of Anarchy) interpretando Tucker, entre outros.

A atriz canadense e de ascendência brasileira, Laysla De Oliveira é uma das protagonistas de Operação: Lioness — Foto: Reprodução/IMDb

Cronograma de episódios de Operação: Lioness

Lista de episódios Episódio Data 1. Sacrificial Soldiers 23/07 2. The Beating 23/07 3. Bruise Like a Fist 30/07 4. The Choice of Failure 06/08 5. Truth Is the Shrewdest Lie 13/08 6. The Lie Is the Truth 20/08 7. Wish the Fight Away 27/08 8. Gone Is the Illusion of Order 03/09

Repercussão entre público e crítica

No momento, Operação: Lioness possui nota 7,5 no IMDb, além de estar na sétima posição no ranking dos shows mais populares. Entre a crítica, a série obteve metascore 56; já no Rotten Tomatoes, a aprovação foi de apenas 55% (selo "Podre"), o que indica uma recepção mista entre a imprensa.

Na avaliação positiva de Richard Roeper, do Chicago Suntimes, o seriado "tem tudo para ser um bom suspense de espionagem militar". Em contrapartida, Alison Herman, do site Variety, criticou a postura de Taylor Sheridan, criador da série, em usar a libertação das mulheres como uma "arma a serviço dos militares", e considerou que em muitos pontos o show "soa mais do mesmo".