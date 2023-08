Onde assistir a Que Horas Eu Te Pego? Veja elenco e trailer do filme

Com pouco mais de uma hora e meia de duração, o longa-metragem de comédia romântica tem o roteiro assinado pelo cineasta em parceria com John Phillips (Tirando o Atraso), além da distribuição pela Sony Pictures. Se você gosta de filmes de comédia com direito a romance e muitas trapalhadas, confira mais detalhes de Que Horas Eu Te Pego?.

O filme Que Horas Eu Te Pego? é estrelado por Andrew Barth Feldman e Jennifer Lawrence — Foto: Divulgação/Sony Pictures

Enredo de Que Horas Eu Te Pego?

Maddie Barker (Jennifer Lawrence) é uma jovem de 32 anos que vê sua vida em completo caos, já que sempre toma as atitudes erradas. Sem emprego, à beira da falência e com o risco de perder a casa onde passou a infância, ela decide arrumar alguma ocupação, já que está desesperada por dinheiro.

Quando dá de cara com o anúncio de pais superprotetores e ricos em busca de uma "namorada" para o filho adolescente introvertido de 19 anos, Maddie encontra uma boa oportunidade de sair do vermelho e de conseguir flertar com o garoto.

Elenco

Estrelado por Jennifer Lawrence (Jogos Vorazes) no papel da protagonista Maddie Barker e Andrew Barth Feldman (Ruído Branco) interpretando Percy Becker, o elenco de Que Horas Eu Te Pego? ainda é composto por Matthew Broderick (Curtindo a Vida Adoidado) vivendo Laird, Laura Benanti (Supergirl) dando vida à Allison e Natalie Morales (Santa Clarita Diet) como Sarah.

Outros nomes que fazem parte do time de atuação são Scott MacArthur (Equipe Caça-Fantasma), Ebon Moss-Bachrach (O Urso), Amalia Yoo (Grand Army), Hasan Minhaj (Meu Ex é um Espião) e Kyle Mooney (Zoolander 2).

Que Horas Eu Te Pego?: comédia romântica foi lançada em junho nos cinemas — Foto: Divulgação/Sony Pictures

Repercussão

Parte da popularidade do filme se deve à presença da atriz Jennifer Lawrence no elenco e ao sucesso da produção nas redes sociais. No IMDb, o projeto tem nota 6,5, com base em 41 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Gene Stupnitsky tem uma taxa de aprovação de 71% entre os críticos e um índice de 87% em relação ao público.

Segundo o consenso do site, "esta comédia atrevida muitas vezes é decepcionantemente segura, mas as sacadas cômicas e dramáticas de Jennifer Lawrence garantem que o resultado final gere No Hard Feelings [ou seja, não gere ressentimentos, um trocadilho com o nome do filme em inglês]".

Confira o trailer de Que Horas Eu Te Pego?:

