Onde assistir a Será Isso Amor? Conheça novela de Eda e Serkan e seu elenco

A novela Será Isso Amor? está atualmente disponível no catálogo do HBO Max . A produção turca estreou oficialmente no canal Fox em 2020 e ficou no ar até 2021. Criada por Ayse Üner Kutlu e com Hande Erçel e Kerem Bürsin no elenco principal, a trama segue os jovens Serkan e Eda, que terão que fingir que são noivos para conseguirem o que realmente querem.

Com duas temporadas e um total de 161 episódios, a comédia romântica foi desenvolvida pela MF Production e suas gravações ocorreram na Turquia. Se você gosta de novelas com muito drama e romance, confira, a seguir, mais detalhes de Será Isso Amor?, como sinopse, elenco e repercussão.

Será Isso Amor? é uma novela turca estrelada por Hande Erçel e Kerem Bürsin, que conta a história de amor entre Eda e Serkan — Foto: Divulgação/Fox

Enredo de Será Isso Amor?

A trama desta comédia romântica segue Eda Yıldız (Hande Erçel), uma jovem esforçada que trabalha duro na floricultura da família para bancar os estudos na faculdade e ajudar com as despesas da casa da tia. Mas os sonhos da garota mudam de rumo quando Serkan Bolat (Kerem Bürsin), dono de um renomado escritório de arquitetura, decide cortar o financiamento do programa que oferece bolsas de estudo à universidade local.

É neste cenário que o empresário faz uma proposta inesperada à Eda: ele devolverá a bolsa de estudos se a jovem aceitar fingir ser sua noiva por dois meses. Assim, enquanto fingem estar noivos, Serkan e Eda começam a viver um relacionamento apaixonado, colocando o plano inicial em risco.

Elenco

Será Isso Amor? é estrelada por Hande Erçel (Two Strangers) no papel da protagonista Eda Yıldız e Kerem Bürsin (Jogos Virtuais: O início) interpretando Serkan Bolat. O elenco da novela ainda reúne nomes como Melisa Döngel (Táticas do Amor 2) dando vida à Ceren Bașar, Anil Ilter (Stolen Life) vivendo Engin Sezgin, Başak Gümülcinelioğlu (Yargi: Segredos de Família) no papel de Piril Baytekin e Elçin Afacan (Força de Mulher) como Melek Yucel.

Durante sua exibição, Será Isso Amor? foi um verdadeiro fenômeno na Turquia — Foto: Divulgação/Fox

Repercussão

Considerado um verdadeiro fenômeno entre o público durante a sua exibição na Turquia, o capítulo final da telenovela Será Isso Amor? tornou-se o episódio de televisão mais comentado da história do Twitter, superando até mesmo o episódio "The Long Night", de Game of Thrones.

Além disso, a produção também conquistou um desempenho positivo entre os espectadores de outros países como Itália, Espanha e Brasil. A boa performance da novela não é diferente no site agregador IMDb, onde tem nota 7,3, com base nas considerações de 13 mil usuários.

Confira o trailer de Será Isso Amor?:

