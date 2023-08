Onde assistir a The Bear 2ª temporada? Veja sinopse, elenco e trailer

A 2ª temporada de The Bear estreia nesta quarta-feira (23) no Star+ . A produção original da plataforma norte-americana Hulu tornou-se uma das grandes revelações em 2022. O astro Jeremy Allen White ( Shameless ) dá vida ao chef Carmen "Carmy" Berzatto, um profissional renomado que assume um restaurante falido após uma tragédia familiar.

A comédia dramática foi indicada a quatro categorias no Emmy Awards 2023, incluindo Melhor Ator em uma Série de Comédia (White) e Melhor Série de Comédia. Assim como a temporada anterior, o novo ano de The Bear conquistou críticas elogiosas da imprensa e do público. Confira a seguir mais informações sobre enredo, elenco e notas dos novos capítulos.

The Bear: nova temporada dá continuidade aos dramas do chef Carmy em assumir um restaurante falido em Chicago — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Enredo de The Bear

Carmen "Carmy" Berzatto é um chef de cozinha de restaurantes renomados e frequentados por clientes ricos. Sua vida passa por uma transformação quando seu irmão mais velho, Mikey (Jon Bernthal), comete suicídio. Carmy ganha então a responsabilidade de gerir o restaurante italiano falido de sua família em Chicago. Com sua experiência, o protagonista decide transformar o espaço num lugar respeitável, nem que para isso entre em conflito com os funcionários displicentes do restaurante.

O que esperar da 2ª temporada?

Depois de perder dinheiro (e o juízo) atuando na mudança profissional do restaurante The Original Beef, Carmy decide abrir um novo ambiente. O problema está em conseguir mais dinheiro para a reforma, disciplinar seus funcionários e formular um cardápio diferenciado e atrativo.

Ao lado de Carmy estão Sydney Adamu (Ayo Edebiri), a chef e braço direito do restaurante novo, e Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach), gerente do The Beef e antigo amigo de Mikey. Entre uma quebradeira de paredes e preparação de novos pratos, os donos do restaurante ainda tem de lidar com a burocracia e o pouco tempo que resta para a abertura do novo espaço.

The Bear: junto com o novo restaurante, Carmy pretende elaborar um novo cardápio — Foto: Divulgação/Star+

Elenco e equipe técnica

Estrelado por Jeremy Allen White (Shameless) como o chefe Carmy, o elenco de The Bear é formado pelos atores Ebon Moss-Bachrach (O Justiceiro) vivendo Richard Jerimovich, Ayo Edebiri (Big Mouth) como Sydney Adamu, Jon Bernthal (The Walking Dead) interpretando Mike, Lionel Boyce (Loiter Squad) no papel de Marcus Brooks e Abby Elliott (Sexo sem Compromisso) dando vida à Natalie "Sugar" Rose Berzatto.

Também fazem parte Liza Colón-Zayas (A Mulher na Janela), o cozinheiro Matty Matheson, Edwin Lee Gibson (Fora da Prisão), entre outros. A série é uma criação do diretor e roteirista Christopher Storer (Ramy).

Repercussão entre público e crítica

The Bear manteve o alto nível de aceitação entre a crítica e o público. No Rotten Tomatoes, as porcentagens positivas são de 99% na votação da crítica (Certificado Fresco) e 92% entre os espectadores. No consenso da ala técnica do Rotten, "ao invés de reinventar o menu, a segunda temporada de The Bear opta sabiamente em colocar seus amados personagens em uma outra frigideira de adversidades, deixando-os cozinhar e servindo em seguida como um outro e surpreendente prato".

Entre as poucas avaliações abaixo da média, está a resenha do jornalista Michael Starr, do The New York Post, que considera a nova temporada "barulhenta demais, tanto em dimensões de áudio e contexto".

Confira o trailer da segunda temporada de The Bear:

Com informações de Metacritic, Rotten Tomatoes, Star+, Variety

Assista: conheça os melhores filmes da Netflix em 2023 até agora