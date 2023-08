Onde assistir a The Flash? Veja elenco e trailer do filme da DC

O filme The Flash , lançado em junho de 2023, tem data de lançamento marcada para 28 de agosto no HBO Max . Por enquanto, é possível alugá-lo na Loja do Amazon Prime Video e Claro TV+ . Baseado no personagem homônimo da DC e com direção de Andy Muschietti e roteiro de Christina Hodson, a trama segue o herói com supervelocidade tentando salvar o universo após uma viagem no tempo que mudou toda a realidade que ele conhecia. Ezra Miller e Michael Keaton estrelam o projeto.

Com quase duas horas e meia de tela, o longa-metragem de ação estreou no Grauman's Chinese Theatre, um cinema histórico em Hollywood, em junho deste ano e teve distribuição da Warner Bros. e DC Studios. Se você gosta de filmes de super-heróis, confira mais detalhes de The Flash, como sinopse, elenco e repercussão.

The Flash: longa de ação é estrelado pelo ator Ezra Miller — Foto: Divulgação/Warner Bros./DC Studios

Enredo de The Flash

Em uma trama de multiverso, a história segue Barry Allen (Ezra Miller), mais conhecido como o herói Flash. Quando o protagonista usa seu poder de supervelocidade para mudar o passado e salvar sua família de uma injustiça, o personagem acaba alterando o futuro. Como consequência ele fica preso em uma realidade na qual o General Zod (Michael Shannon) está de volta.

Nesta nova realidade, não existem outros super-heróis que possam ajudar Flash. Preso em uma encruzilhada, Barry terá que convencer uma versão alternativa do Batman (Michael Keaton) a ajudá-lo a salvar o mundo, além de torcer para que seu poder ajude a reconfigurar o universo como era antes.

Elenco

Estrelado por Ezra Miller (As Vantagens de Ser Invisível) no papel do personagem-título e Michael Keaton (Fome de Poder) interpretando Batman, o elenco de The Flash ainda reúne grandes nomes do cinema. Ben Affleck (Garota Exemplar) também vive uma variação do Batman, Sasha Calle (The White Shoes) dá vida à Supergirl e Michael Shannon (O Homem de Aço) é o General Zod.

Também fazem parte do time de atuação Kiersey Clemons (Um Deslize Perigoso), Maribel Verdú (E Sua Mãe Também), Saoirse-Monica Jackson (Derry Girls), Ron Livingston (A 5ª Onda) e Antje Traue (O Sétimo Filho). Vale lembrar que o ator George Clooney (Ingresso para o Paraíso) faz uma participação especial no longa também.

Repercussão

Apesar das expectativas, o filme The Flash não conseguiu uma boa bilheteria e teve uma recepção positiva entre o público, mas mediana por parte da imprensa especializada. No site agregador IMDb, a obra cinematográfica tem nota 6,9, com base em 129 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o filme tem aprovação de 83% do público e 64% da crítica. Segundo o consenso do site, "The Flash é engraçado, apropriadamente acelerado e, em geral, classificado como um dos melhores filmes da DC nos últimos anos".

No The Guardian, a jornalista Wendy Ide define o longa-metragem como "uma coisa eficiente, ritmada e bastante agradável". Por outro lado, John Serba, do Decider, não poupa críticas ao projeto. Ele ressalta que "o Flash pode ser rápido, mas ainda está um passo atrás da concorrência cinematográfica. Há algum entretenimento divertido, mas também muitas oportunidades de ficar perplexo ou aborrecido".

Confira o trailer oficial de The Flash:

