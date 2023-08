Onde assistir a Um Sonho Possível? Veja elenco e polêmicas do filme

O filme Um Sonho Possível voltou aos holofotes após 14 anos de exibição nos cinemas. Disponível no HBO Max e Amazon Prime Video , o drama biográfico narra a história de superação envolvendo o atleta de futebol americano Michael Oher e sua mãe adotiva Leigh Anne Tuohy, interpretados no cinema por Quinton Aaron (Greater) e Sandra Bullock (Cidade Perdida). Recentemente, Oher entrou com um processo judicial contra Leigh e Sean Tuohy alegando ter sido enganado pelo casal que o adotou.

Durante sua exibição nas telonas, Um Sonho Possível faturou cerca de US$ 309 milhões em bilheteria (R$ 1,5 bilhões, em conversão atual do dólar), além da estatueta de Melhor Atriz para Sandra Bullock em 2010. Se você ainda não conhecia o filme e quer saber mais, confira a seguir o enredo, elenco e as controvérsias por trás da história real.

Graças ao papel da mãe adotiva Leigh Anne Tuohy, a atriz Sandra Bullock ganhou um Oscar de Melhor Atriz — Foto: Reprodução/JustWatch

Enredo de Um Sonho Possível

Desde pequeno, o adolescente Michael Oher (Aaron) não tem uma casa fixa. Sua mãe sucumbiu ao vício das drogas e não tem condições de cuidar do filho. Por isso, o jovem pula de uma família adotiva para outra. Perambulando sozinho pelas ruas do Tennesse, Oher é avistado por Leigh Anne (Bullock), uma designer de interiores mãe de uma amiga do rapaz.

Num ato de solidariedade, Leigh oferece abrigo a Oher em sua casa. Sabendo que o jovem não tem aonde morar, a designer e seu marido resolvem adotá-lo. Durante o convívio, Leigh e Oher criam uma relação fraternal onde ela descobre o talento do rapaz no futebol americano.

Quando descobre que Michael Oher não tem uma família, Leigh resolve adotá-lo — Foto: Reprodução/IMDb

Elenco e equipe técnica

Além de Quinton Aaron (Greater) e Sandra Bullock (Cidade Perdida), completam o elenco Tim McGraw (Tudo Pela Vitória) no papel de Sean Tuohy, Lilly Collins (Emily em Paris) interpretando Collins Tuohy, Kathy Bates (American Horror Story: Coven) dando vida à Senhora Sue. Ray McKinnon (Dopesick) é o Treinador Cotton e Adriane Lenox (A Vida Imortal de Henrieta Lacks) está no papel de Denise Oher.

A direção e roteiro é de John Lee Hancock (Fome de Poder). Para desenvolver o filme, Hancock baseou o script no livro The Blind Side: Evolution of a Game, do jornalista americano Michael Lewis.

Os Tuohy, família branca de classe média que adotou o jovem Michael Oher no filme Um Sonho Possível — Foto: Reprodução/IMDb

A história (e as polêmicas) por trás do filme

The Blind Side, o livro que inspirou Um Sonho Possível, foi escrito em 2006. Na publicação, é dito que Oher foi de fato adotado pelo casal Leigh Anne e Sean Tuohy (amigo de Michael Lewis, autor do livro) por volta de 2004, quando o atleta estava prestes a completar 18 anos. Antes de morar com uma família branca de classe média, Oher era um dos 12 filhos de Denise Oher, uma mulher viciada em álcool e drogas moradora da cidade de Memphis, no Tennesse.

Na adolescência, Michael havia jogado futebol americano na Briarcrest Christian School, cuja equipe tinha pouca expressão na cidade natal. Antes disso, o atleta já havia passado por 11 outras escolas. Muitas vezes sua frequência era quase nula, o que causou repetências em alguns anos.

O real Michael Oher, em jogo da NFL nos Estados Unidos. O ex-atleta de futebol americano entrou na justiça contra os pais adotivos — Foto: Divulgação/NFL

Seu primeiro contato com a família Tuohy aconteceu por meio de Sean, ex-jogador de basquete e empresário. O esposo de Leigh viu Oher sentado sozinho na arquibancada do ginásio da Briarcrest Christian School, escola onde o jogador estudava por volta de 2004. Pouco tempo depois, a filha do casal, Collins, havia mencionado sobre Oher em uma conversa com os pais.

O encontro entre a família Tuohy e Michael Oher aconteceu em uma noite de Ação de Graças (feriado americano que acontece em novembro). O casal viu Oher andando sozinho pelas ruas em meio a uma nevasca. Por insistência de Leigh, os dois o acolheram em sua casa e lhe deram abrigo. Posteriormente, o atleta foi adotado por Sean e Leigh, que o ajudaram a emplacar no futebol americano.

Porém, a ex-estrela da NFL (a liga nacional de futebol americano) veio a publico na semana passada esclarecer o que de fato ocorreu. Oher, hoje com 37 anos, e seus advogados apresentaram um petição com 14 páginas ao tribunal de Tennesse onde esclarece que Leigh e Sean não o adotaram. Segundo a parte acusadora, o casal esperou o atleta fazer 18 anos para persuadi-lo a assinar um documento onde daria direito aos novos "pais" de fazerem negócios em seu nome.

Elenco do filme Um Sonho Possível ao lado dos pais adotivos de Michael Oher (que não aparece na foto) — Foto: Reprodução/IMDb

Um desses empreendimentos teria sido a negociação dos royalties para a realização do filme Um Sonho Impossível. Na petição, é dito que apenas Leigh, Sean e seus filhos biológicos receberam dinheiro pelo filme. Oher não obteve qualquer valor pela obra "que não teria existido sem ele", segundo o documento.

Michael descobriu a suposta fraude do casal Tuohy em fevereiro de 2023, quando investigou mais detalhes sobre o documento de tutela organizada por Leigh e Sean. Desde a possível falsa adoção, realizada em 2004, Oher acredita que seus tutores ganharam dinheiro às suas custas. Em destaque, ele cita Leigh Anne, que deixou de ser designer de interiores para dirigir uma instituição filantrópica e se tornou apresentadora de TV.

Com a fama proporcionada pela história de Michael Oher, sua mãe adotiva Leigh Anne Tuohy virou empresária filantrópica, palestrante e apresentadora de TV — Foto: Reprodução/IMDb

Em resposta à imprensa, Sean Tuohy alegou estar surpreso com a petição movida pelo filho adotivo Michael Oher, e reiterou que não ganhou dinheiro com a exibição do filme Um Sonho Possível. "É perturbador pensar que ganharíamos dinheiro com qualquer um dos nossos filhos. Mas vamos amar Michael aos 37 anos, assim como o amamos aos 16 anos", declarou Sean em entrevista ao site Daily Memphian (via ESPN).

As controvérsias do caso respingaram até mesmo em Sandra Bullock, que interpretou Leigh Anne em Um Sonho Impossível. Usuários nas redes sociais defendem que a atriz devolva a estatueta de Melhor Atriz recebida em 2010. Em reação ao processo que envolve Michael Oher e seus pais adotivos, o ator Quinton Aaron, intérprete do atleta, defendeu a colega de elenco em entrevista ao site Daily Mail. "Deixem ela em paz. Não venham pra cima da minha mamãe. Tenho mais de 2 metros e 180 quilos. Você não vai querer ter esse tipo de problema comigo", ressaltou Aaron.

Confira o trailer de Um Sonho Possível

