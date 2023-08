Onde assistir a Venom - Tempo de Carnificina? Veja sinopse, elenco e trailer

O filme Venom - Tempo de Carnificina está atualmente disponível no catálogo do Amazon Prime Video. Lançado em 2021, a produção norte-americana é uma sequência direta do longa Venom, de 2018, e é baseado no personagem homônimo da Marvel Comics. Novamente estrelado por Tom Hardy no papel principal e com direção de Andy Serkis, a trama segue a evolução do relacionamento entre Eddie e Venom em meio a novos perigos.