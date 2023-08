Onde assistir a Vermelho, Branco e Sangue Azul? Veja sinopse e elenco

O filme Vermelho, Branco e Sangue Azul chega ao catálogo do Amazon Prime Video nesta sexta-feira (11), às 4h da manhã. Baseado no best-seller homônimo da autora norte-americana Casey McQuiston, o longa acompanha a história de amor e ódio entre o filho da presidenta dos Estados Unidos e o príncipe da Coroa Britânica. A produção é estrelada pelos atores Nicholas Galitzine (Continência ao Amor) e Taylor Zakhar Perez (Barraca do Beijo 2) e conta com direção de Matthew López. Confira, abaixo, mais informações sobre enredo, elenco e trailer.

Vermelho, Branco e Sangue Azul é estrelado pelos atores Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez — Foto: Divulgação/Amazon Studios

Enredo de Vermelho, Branco e Sangue Azul

Alex (Taylor Zakhar Perez), o filho da presidenta dos Estados Unidos, e Henry (Nicholas Galitzine), o príncipe da Coroa Britânica, não se suportam. Quando a rixa entre os dois começa a provocar ruídos diplomáticos entre as duas nações, ambos são obrigados a encenar uma trégua. O que eles não esperavam é que um sentimento mais profundo surgisse em meio a tanto caos.

Elenco e equipe técnica

Os protagonistas de Vermelho, Branco e Sangue Azul são Nicholas Galitzine, rosto conhecido pelo longa da Netflix Continência ao Amor, e Taylor Zakhar Perez, que já contracenou no filme Barraca do Beijo 2, também da mesma plataforma. Além deles, as atrizes Sarah Shahi (Adão Negro) e Uma Thurman (Kill Bill: Volume 1) também fazem parte do elenco. A produção conta com a direção de Matthew López, que também divide a função de roteirista juntamente com Ted Malawer.

Vermelho, Branco e Sangue Azul tem a representatividade LGBTQIAP+ no centro de uma comédia romântica — Foto: Divulgação/Amazon Studios

Repercussão

Até o momento, o filme tem recebido uma ótima resposta da crítica, contando com 22 reviews e uma aprovação de 86% da crítica no Rotten Tomatoes. Para Peter Debruge, do site Variety, o longa representa mudança e esperança quanto a representatividade queer em comédias românticas. "(...) López usa a abordagem do cavalo de Tróia para levantar questões de prevenção do HIV, consentimento e privacidade pessoal ao lado do ponto político mais importante do filme: ou seja, que os romances queer podem ser tão cafonas quanto seus heterossexuais", escreveu.

Amy Nicholson, do New York Times, compartilha da opinião positiva sobre a produção. "Vermelho, Branco e Sangue Azul começa com uma premissa vertiginosa e tem a ousadia para o sucesso", afirmou.

Confira o trailer oficial de Vermelho, Branco e Sangue Azul

