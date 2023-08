Onde assistir a Zom 100? Veja sinopse e episódios do anime

O anime Zom 100 - Coisas para Fazer Antes de Virar Zumbi está atualmente disponível nos catálogos do Crunchyroll e Netflix . Baseado no mangá de Haro Aso e Kotaro Takata, a produção japonesa tem direção de Kazuki Kawagoe e acompanha a história de um funcionário explorado em seu trabalho e infeliz com tudo. Até que um ataque de zumbis acontece e sua vida passa a ter sentido. O elenco de vozes original é composto por Shuichiro Umeda (Shikimori's Not Just a Cutie) e Tomori Kusunoki (Chainsaw Man).

Com 12 episódios ao todo, até o momento, a série animada tem apenas quatro deles disponíveis, enquanto os demais capítulos serão lançados semanalmente, tanto no Crunchyroll quanto na Netflix. Se você é fã de animes e tramas pós-apocalípticas, confira, a seguir, mais detalhes de Zom 100, como sinopse, elenco, repercussão e cronograma de episódios.

Anime The 100 é baseado no mangá de Haro Aso e Kotaro Takata — Foto: Divulgação/Crunchyroll

📝 Qual o melhor site para assistir animes? Descubra no Fórum do TechTudo

Enredo de Zom 100

Tanto o anime quanto o seu live-action, também disponível na Netflix, têm a mesma história e ela gira em torno de Akira Tendo (Shuichiro Umeda), um jovem de 24 anos que trabalha em um escritório de uma empresa financeira estrangeira e é frequentemente intimidado pelo seu chefe. Cansado de tudo e desiludido com a carreira e sua vida pacata e rotineira, o protagonista muda sua perspectiva quando um apocalipse zumbi, causado por armas biológicas, acontece em Tóquio, capital do Japão.

No meio desse caos desastroso que Akira finalmente encontra uma forma de se sentir vivo de verdade pela primeira vez, já que ele decide fazer uma lista de tudo o que deseja fazer antes de morrer ao lado de seus amigos.

Elenco

Estrelado por Shuichiro Umeda (The Dawn of the Witch) dando voz ao protagonista Akira Tendo e Tomori Kusunoki (Sword Art Online Alternative) interpretando Shizuka Mikazuki, o elenco de vozes de Zom 100 - Coisas para Fazer Antes de Virar Zumbi ainda é formado por nomes como Makoto Furukawa (Dr. STONE) dando vida a Kenichiro Ryuzaki e Minami Takahashi (Arifureta - From Commonplace to World's Strongest) como a jovem Beatrix Amerhauser.

Repercussão

Popular entre os assinantes do Netflix e Crunchyroll, a adaptação animada de Zom 100 - Coisas para Fazer Antes de Virar Zumbi vem se destacando nos principais agregadores, como é o caso do IMDb, onde a produção japonesa tem nota 8.3. Já no Rotten Tomatoes, o projeto tem aprovação de 80% em relação à audiência.

Além disso, no cenário internacional a recepção positiva do anime não é diferente. Na review do Decider, a jornalista Brittany Vincent elogia a produção, afirmando que "Zom 100 é revigorante porque contorna essas preocupações típicas e ataca a situação com uma abordagem completamente diferente."

Cronograma de episódios

Já disponíveis : Episódios 1 a 4

: Episódios 1 a 4 06/08/2023 : Programa Especial de Zom 100 - 100 coisas que você vai querer fazer para estar preparado para fugir dos zumbis

: Programa Especial de Zom 100 - 100 coisas que você vai querer fazer para estar preparado para fugir dos zumbis 13/08/2023: Episódio 5

20/08/2023: Episódio 6

27/08/2023: Episódio 7

03/09/2023: Episódio 8

10/09/2023: Episódio 9

17/09/2023: Episódio 10

24/09/2023: Episódio 11

01/10/2023: Episódio 12