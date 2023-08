Onde assistir ao filme Megatubarão? Veja sinopse, elenco e trailer

O filme Megatubarão está disponível para assistir online no HBO Max e Amazon Prime Video . A sequência da obra estrelada por Jason Statham (Velozes & Furiosos: Hobbs e Shaw), Li Bingbing (Resident Evil 5: Retribuição) e Ruby Rose (Orange is The New Black) chegou aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (03). Por isso, o filme tem ganhado destaque: está na nona posição entre os mais assistidos da América Latina na plataforma da HBO.

Lançado em 2018, o longa dirigido por Jon Turteltaub mistura o terror, suspense e ficção científica debaixo do mar. Antes de comprar seu ingresso para assistir a Meg 2: O Regresso do Tubarão Gigante, conheça a sinopse, elenco, repercussão e trailer do primeiro filme da franquia.

O filme Megatubarão está no Top 10 dos mais assistidos da América Latina no HBO Max — Foto: Reprodução/IMDb

📝 The Walking Dead - Dead City: onde assistir no Brasil? Faça perguntas no Fórum do TechTudo

Sinopse

Jonas Taylor (Jason Statham) é o capitão de uma equipe que está em um submarino em busca de animais que vivem nas profundezas do mar. Os mergulhadores não conseguem concluir a missão quando uma espécie não identificada ataca o submarino e deixa vítimas. Anos depois, a equipe decide voltar com a pesquisa e envia novos homens e mulheres ao fundo do mar.

Porém, novamente são atacados. Descobrem que entre os animais perigosos que os cerca, está o megalodonte, uma espécie de tubarão com mais de 20 metros. Jonas, que já enfrentou a criatura antes, fica encarregado de enviar ajuda à equipe, que inclui sua ex-esposa, Lori (Jessica McNamee).

Protagonistas Jason e Li em Megatubarão — Foto: Reprodução/IMDb

Elenco e equipe técnica

O filme tem no papel principal o ator Jason Statham, de Carga Explosiva (2002), Os Mercenários (2010) e Velozes e Furiosos: Hobbs e Shaw (2019). Já a protagonista feminina é Li Bingbing, atriz e cantora japonesa que já participou de produções como Transformers 4 - A Era da Extinção (2014) e Resident Evil 5: Retribuição (2012).

Ruby Rose, atriz e modelo que se destacou em séries como Orange is The New Black (2013) e Batwoman (2019), e Rainn Wilson, comediante que fez sucesso em The Office (2005), também compõem o elenco. Além dos protagonistas, outros atores e atrizes renomados podem ser citados. Entre eles, Jessica McNamee (Mortal Kombat) e Cliff Curtis (Avatar: O caminho da Água).

Jason Statham como protagonista de Megatubarão — Foto: Reprodução/IMDb

Já na equipe técnica, Jon Turteltaub (A Lenda do Tesouro Perdido) assume a direção, enquanto Dean Georgaris (O Pagamento), Jon Hoeber (Transformers: O Despertar das Feras) e Erich Hoeber (Battleship: A Batalha dos Mares) são responsáveis pelo roteiro.

Repercussão

Nos sites oficiais de repercussão, Megatubarão tem pontuação abaixo da média. No IMDb, atinge 5,6 de 10, com 186 mil avaliações dos internautas. No Rotten Tomatoes, 43% é a aprovação da audiência e 46% da crítica. O consenso do site afirma que The Meg "prepara o público para um bom e velho recurso de criatura de filme B [filmes comerciais de baixo orçamento], mas carece das emoções do gênero - ou da mordida cafona - para fazer valer a pena mergulhar".

No Metacritic, a pontuação também é baixa nos dois índices avaliadores do site: enquanto a pontuação do usuário está em 5,5/10, definida por 323 avaliações, o Metascore atinge apenas 46/100, com base em 46 comentários de críticos.

Assista ao trailer

Assista: seis filmes que valem a pena assistir na Netflix em 2023 até agora