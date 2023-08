Only Murders in the Building: veja elenco e trailer da 3ª temporada

A terceira temporada de Only Murders in the Building estreia no catálogo do Star+ nesta terça-feira (8). Lançada em 2021 pelo Hulu, a série de sucesso é estrelada por Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. A história acompanha um trio de moradores de um prédio de elite com uma obsessão genuína por true crime, até que eles realmente se veem envolvidos em um assassinato misterioso. Desta vez, Meryl Streep (O Diabo Veste Prada) e Paul Rudd (Homem-Formiga) se juntam ao elenco.

Até o momento, a nova season tem apenas dois episódios no ar, enquanto os demais serão disponibilizados na plataforma toda terça-feira. A seguir, confira todos os detalhes sobre a nova temporada de Only Murders in the Building, como sinopse, elenco e repercussão.

Only Murders in the Building (Star+) é protagonizada por Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short — Foto: Divulgação/Hulu

Enredo da 3ª temporada de Only Murders in the Building ( Alerta de spoilers! )

Nas temporadas anteriores de Only Murders in the Building, os espectadores foram apresentados ao trio formado por Charles-Haden Savage (Martin), Oliver Putnam (Short) e Mabel Mora (Gomez), todos moradores excêntricos de um prédio de luxo chamado Arconia, no Upper West Side, em Nova York. Diferentes em todos os sentidos, a única coisa que liga os protagonistas é a obsessão por crimes reais.

Quando um assassinato misterioso ocorre no edifício, eles decidem se unir e investigar o crime por meio de seu podcast policial. Na segunda season, os três vizinhos novamente são alvos de outra investigação policial sobre uma nova morte no prédio e precisam ser criativos para desvendar o crime.

Na terceira temporada, um novo caso ganha destaque. Agora Charles, Oliver e Mabel investigam um assassinato nos bastidores de um espetáculo da Broadway. A vítima da vez é Ben Glenroy (Paul Rudd), um astro de ação de Hollywood. Ao longo dos episódios, o trio terá ajuda da atriz Loretta Durkin (Meryl Streep), colega de profissão da vítima.

Elenco

Estrelado por Steve Martin (Doze É Demais) no papel de Charles-Haden Savage, Martin Short (É Pura Sorte) como Oliver Putnam e Selena Gomez (Ramona e Beezus) dando vida à Mabel Mora, o elenco de Only Murders in the Building ainda é formado por Michael Cyril Creighton (Dash & Lily) vivendo Howard Morris e Paul Rudd (Homem-Formiga) como Ben Glenroy.

Nesta terceira temporada, a série traz três grandes nomes do cinema e da televisão para o seu time de atuação: a vencedora do Oscar Meryl Streep (Mamma Mia!), que viverá Loreta na trama, Jesse Willians (Grey's Anatomy) interpretando Tobert e, por último, mas não menos importante, a atriz Ashley Park (Emily in Paris) como Kimber.

Only Murders in the Building 3ª temporada: novos episódios trazem mais reviravoltas para o grupo de investigadores — Foto: Divulgação/Hulu

Sucesso nos EUA

Com 11 indicações ao Emmy 2023, incluindo a categoria de Melhor Série de Comédia, Only Murders in the Building conquistou não somente o público, mas também a crítica especializada. No site agregador IMDb, a produção norte-americana tem nota 8,1, com base em 118 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a terceira temporada do projeto debutou com um índice de 96% de aprovação da crítica, conquistando o certificado "fresh" do tomatômetro.

No The Telegraph, o jornalista Benji Wilson não poupa elogios, afirmando que "se Only Murders in the Building é alguma coisa, é uma diversão esplêndida". Olly Richards, da Empire, segue nessa mesma linha positiva e descreve a nova leva de episódios como "luxuosa e escapista, interpretada por um elenco agora tão bom que está se tornando levemente absurdo".

Confira o trailer da 3ª temporada de Only Murders in the Building:

