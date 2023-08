Operação Arma Secreta: conheça sinopse, elenco e trailer do filme

Com pouco mais de uma hora e meia de tela, o longa-metragem tem roteiro co-escrito pelo diretor e Dawid Markowicz. Esse é o sétimo projeto polonês lançado neste ano pela Netflix. Se você gosta de filmes repletos de perseguições e conflitos, confira, a seguir, mais detalhes de Operação - Arma Secreta.

Mas é nessa missão lucrativa e aparentemente simples que os dois enfrentarão uma arma experimental perigosa capaz de transformar pessoas em assassinos selvagens. Mas Piotr se torna uma das vítimas do dispositivo e Kiel elabora uma plano de vingança contra o General Mammadov (Jacek Koman), o verdadeiro senhor da guerra local.

Estrelado pelo ator Piotr Witkowski (O Lutador de Auschwitz) no papel do protagonista Kiel e Jacek Koman (O Caçador) interpretando o vilão General Mammadov, o elenco de Operação - Arma Secreta também reúne nomes como Michalina Olszanska (A Atração), Sebastian Stankiewicz (O Homem da Caixa Mágica), Mariusz Bonaszewski (Me Chame de Marianna), Vansh Luthra (Destination Paradise) e Jacek Poniedzialek (A Quadra dos Sem-Teto).