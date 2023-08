Os Reis da Rua: veja sinopse, elenco e trailer do filme na Netflix

Os Reis da Rua , filme de ação policial lançado no catálogo da Netflix no dia 15 de agosto, está no Top 10 filmes da plataforma. O longa pode também ser assistido no Star+ e Amazon Prime Video . Lançado em 2008 e estrelado por Keanu Reeves ( franquia John Wick ), a história segue os passos de um detetive que está de luto pela morte de pessoas importantes na sua vida e inicia uma investigação contra a corrupção na polícia de Los Angeles (EUA).

Dirigido por David Ayer (Bright), o filme tem como roteiristas James Ellroy, Kurt Wimmer e Jamie Moss. A seguir, saiba abaixo mais detalhes sobre Os Reis da Rua, como o enredo, elenco e repercussão da crítica.

Os Reis da Rua: Keanu Reeves e Chris Evans interpretam respectivamente os detetives Tom Ludlow e Paul Diskant — Foto: Reprodução/Fox Searchlight Pictures

Enredo de Os Reis da Rua

No enredo de Os Reis da Rua, o personagem principal é o veterano policial Tom Ludlow (Keanu Reeves), que está arrasado com a morte da sua esposa. Para piorar a situação, seu parceiro do Departamento de Polícia de Los Angeles, o detetive Terrence Washington (Terry Crews), acaba sendo alvo de uma execução de pistoleiros e o nome de Ludlow entra na lista de suspeitos de Biggs (Hugh Laurie), o investigador da corporação.

Com isso, Ludlow quer provar sua inocência e procura juntar todas as evidências possíveis. No entanto, o veterano percebe que o departamento está envolto pela corrupção e, assim, ele irá de encontro com a instituição que sempre defendeu. O protagonista vai investigar o caso sem que seus superiores descubram e contará apenas com a ajuda de um colega, o jovem detetive Paul Diskant (Chris Evans).

Os Reis da Rua: Tom Ludlow é um detetive desiludido com a polícia de Los Angeles (EUA) e busca provar sua inocência em um caso — Foto: Reprodução/Fox Searchlight Pictures

Elenco de Os Reis da Rua

Além de Keanu Reeves, Os Reis da Rua também conta com os atores Forest Whitaker (Godfather of Harlem), Hugh Laurie (Dr. House) e Chris Evans (Agente Oculto), que interpretam o investigador Biggs, o capitão do departamento Jack Wander e o jovem policial Paul Diskant, respectivamente. Terry Crews (Brooklyn 99), Naomie Harris (Extermínio), Cedric the Entertainer (Madagascar), Amaury Nolasco (Prison Break) e Common (Jogada Certa) completam o elenco do filme.

O diretor do longa David Ayer também é conhecido pelos filmes Marcados para Morrer (2012), Sabotagem (2014), Corações de Ferro (2014), Bright (2017) e Esquadrão Suicida (2016).

Os Reis da Rua (Street Kings): o filme recebeu opiniões diversas na época do seu lançamento, em 2008 — Foto: Reprodução/Fox Searchlight Pictures

Repercussão entre o público e a crítica

Nos sites agregadores, Os Reis da Rua recebeu opiniões mistas entre o público e a crítica. No IMDb, o filme obteve uma pontuação de 6,8. Enquanto isso, no Rotten Tomatoes, a obra tem uma baixa aprovação (37%) pela imprensa especializada, apesar da porcentagem mediana de 58% classificada pela audiência do site.

Na época do lançamento do filme, a crítica Manohla Dargis, do The New York Times, afirmou que a narrativa possui "reviravoltas absurdamente excêntricas". Ao mesmo tempo, ela indica que Os Reis da Rua "mantém, sem dúvidas, o espectador assistindo até o final do longa".

Confira o trailer de Os Reis da Rua:

