Parimatch é confiável? Tudo sobre site de apostas que patrocina o Botafogo

Parimatch é uma casa de apostas online que se popularizou no Brasil por patrocinar o Botafogo, time tradicional carioca. O principal atrativo da plataforma são as apostas no futebol, mas ela também permite apostar em diversos esportes, como vôlei, basquete e MMA. Para quem prefere os cassinos, o site também apresenta opções variadas, incluindo caça-níqueis, partidas ao vivo e jogos instantâneos. A casa é bastante tradicional no mercado exterior — já tendo patrocinado diversos clubes da Premier League, por exemplo —, mas, no Brasil, tem pontuação de apenas 4,0/10,0 no Reclame Aqui .

Vale lembrar que o TechTudo não recomenda que os usuários gastem grandes frações de seus salários com apostas — a sugestão é de que a atividade seja vista como um hobby. Para te ajudar a conhecer a plataforma de apostas, confira se é seguro apostar na Parimatch, quais times a empresa patrocina, como criar ou apagar uma conta e muito mais.

A casa de apostas que patrocina o Botafogo é segura? Saiba tudo nesse guia — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

O que é Parimatch?

A Parimatch é uma das casas de apostas mais antigas do mercado internacional. Fundada em 1994, na Ucrânia, a empresa começou com lojas físicas no país de origem e na Rússia. Nos anos 2000, a plataforma online foi lançada e se espalhou rapidamente por toda a Europa, tendo uma presença forte no mercado de apostas do Reino Unido. A chegada do site ao Brasil, no entanto, é mais recente, com início dos serviços apenas em 2023.

O principal atrativo da Parimatch são as apostas esportivas, com destaque para o futebol. Por lá, dá para apostar em diversos campeonatos nacionais e internacionais, como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores, Mundial de Clubes, torneios europeus diversos e muitos outros. Além disso, o site tem uma seção inteira dedicada ao cassino, com diferentes modalidades de jogos, como roleta, dados, pôquer e caça-níqueis.

Parimatch é confiável?

Como dito anteriormente, a Parimatch é uma casa de apostas já bastante estabelecida no mercado internacional. A empresa possui licença válida em Curaçao, Caribe, e em outros países, integrando a comissão de jogos de azar do Reino Unido (UK Gambling Commission). O site também implementa protocolos de segurança de alto nível, a fim de garantir a proteção dos dados cadastrados na plataforma.

No entanto, em páginas especializadas, como o Reclame Aqui, é possível encontrar diversas reclamações não atendidas sobre a Parimatch, em especial sobre a demora na resposta do atendimento ao cliente, contas bloqueadas sem aviso prévio e dificuldades para fazer saques e depósitos. Para evitar surpresas ao apostar na plataforma, é indicado ler com atenção os Termos e Condições (https://br.parimatch.com/pt/terms-and-conditions) antes de realizar o cadastro.

Ainda no Reclame Aqui, a Parimatch tem pontuação de apenas 4,0/10. Logo, a casa de apostas é classificada como "Não recomendada" pela plataforma de reclamações de serviços online. Vale lembrar que algumas empresas não têm o costume de resolver os problemas de seus clientes pelo Reclame Aqui, preferindo utilizar seus próprios canais de suporte — e isso poderia justificar a nota baixa.

É importante apontar também que existem diversos sites falsos que fingem ser o oficial da Parimatch e visam enganar o usuário para roubar informações sigilosas, como número de documentos e dados bancários. O endereço verdadeiro da casa de apostas é (https://br.parimatch.com/pt/).

Apostas esportivas na Partimatch. — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Parimatch patrocina quais times?

A Parimatch é bastante ativa quando o assunto é incentivo ao esporte. No Brasil, a empresa é patrocinadora máster do Botafogo de Futebol e Regatas, com um contrato de R$ 55 milhões. No entanto, a casa de apostas já patrocinou grandes times no exterior, em especial na Premier League, como Newcastle, Chelsea, Leicester e Aston Villa. Além disso, a empresa patrocina o Campeonato Paulista Feminino e a atual temporada da Stock Car.

Como se cadastrar na Parimatch?

Acesse o site da Parimatch (https://br.parimatch.com) e clique em "Cadastrar-se", no canto superior direito da tela; Insira seu número de telefone e uma senha; É possível usar um código promocional Parimatch clicando em "Eu tenho um código de bônus"; Clique em "Cadastrar-se"; Por fim, digite o código enviado para o celular e clique em “confirmar”.

Como jogar na Parimatch?

O primeiro passo para jogar na Parimatch é fazer um depósito. Para isso, faça login na conta e clique em “Depósito” no canto superior direito. Em seguida, escolha o método desejado e siga os passos indicados para finalizar o pagamento. Vale ressaltar que a plataforma aceita diversos meios para realizar o depósito, como cartões de débito, Pix, PicPay, boleto bancário e até mesmo criptomoedas.

Para fazer uma bet esportiva, selecione a partida na seção de esportes da página e insira o valor que pretende apostar. Também é possível escolher a modalidade da aposta, ou seja, se será simples, múltipla ou outros modos. Por fim, selecione “Entrar”.

Como encerrar conta na Parimatch?

Antes de realizar o cadastro na Parimatch, é importante que o usuário saiba que não é possível excluir uma conta diretamente pela plataforma. Logo, é necessário solicitar a exclusão da conta entrando em contato com o suporte da página por meio do bate-papo online, Telegram ou pelo e-mail support.br@parimatch.com. Além disso, a Parimatch não apaga um cadastro antes que a etapa de verificação tenha sido finalizada.

Cassino na Partimatch — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

O que é "credenciais do tipo de conta" na Parimatch?

As credenciais do tipo de conta na Parimatch são os dados de entrada cadastrados no site, ou seja, o nome de usuário e a senha. Essas informações são essenciais para acessar todos os serviços da plataforma, como realizar apostas, jogar no cassino, fazer saques e depósitos. Além dessas credenciais, a Parimatch exige que as contas dos usuários sejam verificadas. Para isso, será preciso enviar para a plataforma fotos da carteira de identidade e uma selfie segurando o mesmo documento.

Essa confirmação é importante para impedir que menores de idade ingressem na plataforma, o que é proibido por lei, além de evitar outras atividades fraudulentas. Caso o usuário não faça essa verificação, não será possível sacar qualquer valor na plataforma.

Tem como baixar Parimatch? Tem aplicativo?

A forma legalizada de acessar a Parimatch é por meio do site (https://br.parimatch.com). Por ser uma plataforma de jogos de azar, não é permitido ter aplicativos na Google Play Store ou na Apple Store, afinal, casas de apostas ainda não têm regulamentação própria no país e só estão disponíveis por conta de uma brecha na lei.

Dicas para apostar na Parimatch

Apesar de não ser possível prever de forma concreta o resultado de uma partida, as apostas esportivas podem ser feitas com base em estratégias para que os ganhos sejam mais prováveis. Veja algumas dicas para apostar na Parimatch.

Estude a fundo o esporte e os competidores: As bets podem se tornar mais assertivas se forem embasadas em dados e estatísticas. Portanto, é fundamental que o usuário entenda bastante sobre o esporte, com um conhecimento profundo das regras e suas variáveis. Além disso, é ainda mais importante estudar os competidores, seus pontos fracos e fortes, o histórico de cada time e atleta e rendimento geral.

As bets podem se tornar mais assertivas se forem embasadas em dados e estatísticas. Portanto, é fundamental que o usuário entenda bastante sobre o esporte, com um conhecimento profundo das regras e suas variáveis. Além disso, é ainda mais importante estudar os competidores, seus pontos fracos e fortes, o histórico de cada time e atleta e rendimento geral. Considere todos os fatores da partida: Antes de fazer uma aposta, é importante considerar todos os elementos que envolvem uma partida, como o clima (especialmente em esportes ao ar livre), se o competidor está jogando em casa com apoio da torcida e em qual ambiente a partida está sendo realizada. No futebol, por exemplo, o tipo e o estado do gramado podem afetar o rendimento de um time.

Antes de fazer uma aposta, é importante considerar todos os elementos que envolvem uma partida, como o clima (especialmente em esportes ao ar livre), se o competidor está jogando em casa com apoio da torcida e em qual ambiente a partida está sendo realizada. No futebol, por exemplo, o tipo e o estado do gramado podem afetar o rendimento de um time. Faça apostas em diferentes mercados: A plataforma oferece diversos tipos de apostas para potencializar as chances de vitória. As múltiplas, por exemplo, permitem que o usuário faça mais de uma aposta em um único bilhete. Outros mercados populares na Parimatch são a aposta 3-way, dupla chance, total de gols, handicap, resultado exato e os dois times marcam.

A plataforma oferece diversos tipos de apostas para potencializar as chances de vitória. As múltiplas, por exemplo, permitem que o usuário faça mais de uma aposta em um único bilhete. Outros mercados populares na Parimatch são a aposta 3-way, dupla chance, total de gols, handicap, resultado exato e os dois times marcam. Adicione bônus e promoções: A Partimatch disponibiliza diversos bônus para aumentar os ganhos em uma bet vencedora. Para ativá-los, basta conferir as ofertas presentes na aba “Promoções”, que fica no menu do canto direito da página.

Com informações de Daily Sports, GE.com e Parimatch

