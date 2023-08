Pocket Bravery: veja gameplay, requisitos e como fazer o download do jogo

Pocket Bravery é um novo jogo de luta brasileiro produzido pela Statera Studio e totalmente inspirado em clássicos dos anos 90, como Street Fighter , The King of Fighters e Fatal Fury . O game traz visuais em pixel art com personagens em estilo Super Deformed, remetendo à estética do antigo Neo Geo Pocket. Durante a EVO 2023, o game finalmente foi confirmado para o dia 31 de agosto de 2023 no PC (via Steam ). Versões para PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox One e Nintendo Switch também estão em produção, mas ainda não têm uma data anunciada.

Vale lembrar que o jogo conta com uma demo grátis que permite conferir quatro personagens do elenco, composto por 12 lutadores no total. Além disso, o jogo conta com um sistema de comandos simplificados para acolher iniciantes no gênero. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz detalhes de gameplay e tudo que você precisa saber sobre Pocket Bravery. Confira:

Ximena é uma das vilãs de Pocket Bravery, jogo de luta brasileiro da Statera Studio — Foto: Divulgação/Statera Studio

Conteúdo de Pocket Bravery

Em Pocket Bravery, os jogadores acompanham o protagonista luso-brasileiro Nuno Alves em uma jornada para investigar a organização criminosa Matilha. Todo o desenrolar é contado em um modo história que promete ser bastante imersivo e detalhado, com ao menos cinco horas de gameplay. Além disso, os personagens têm encerramentos dedicados em um modo Arcade que segue a fórmula tradicional dos games de luta.

Os usuários que quiserem se aprofundar nas mecânicas de gameplay têm à disposição um modo de treinamento completo com as caixas de colisão dos personagens e frame data, além do chamado Combo Factory, que promete uma nova abordagem na forma como os jogadores aprendem combos em jogos de luta. Uma opção de desafios de combos, com sequências pré-definidas de cada personagem, também está disponível e é uma ótima forma de descobrir as melhores técnicas do elenco.

Pocket Bravery traz Sho Kamui, de Breakers Revenge, como um lutador convidado — Foto: Divulgação/Statera Studio

Pocket Bravery contará com suporte a netcode de rollback em seu modo online para garantir partidas mais confiáveis e responsivas. Uma beta aberta também está disponível com o objetivo de assegurar o bom funcionamento do jogo antes do seu lançamento. Embora o time de desenvolvimento esteja interessado na ideia de adicionar multiplayer crossplay, ainda não há a confirmação da funcionalidade.

Uma curiosidade é que Pocket Bravery traz Sho Kamui como um personagem jogável. Ele é o protagonista da franquia Breakers, uma IP da Visco que marcou os arcades nos anos 90. Essa colaboração foi possível porque a atual detentora dos direitos da franquia, a publicadora britânica PixelHeart, comprou metade da Statera Studio em outubro do ano passado. Dessa forma, o personagem faz sua primeira aparição em um novo jogo após mais de 25 anos.

Gameplay

Pocket Bravery é um jogo de luta 1v1 que chama a atenção pelas suas belíssimas animações em pixel art. O seu sistema de combate gira em torno de uma barra de golpes elementais, que são um tipo de energia que representa cada lutador do elenco. Dessa forma, os personagens prometem ser bastante diferentes entre si com seus respectivos arquétipos. É possível utilizar a barra para potencializar as técnicas e abrir novas possibilidades de estratégias e combos.

Pocket Bravery traz visuais em pixel art e está completamente localizado com português do Brasil — Foto: Divulgação/Statera Studio

O mapeamento de comandos é bastante familiar para os fãs dos jogos da SNK, como The King of Fighters. Em resumo, há apenas quatro botões de ataque: dois para soco e dois para chute. Se combinados com movimentos direcionais, é possível executar comandos diferentes e outros especiais. Entre eles também está o Final Attack, um golpe poderoso e cinematográfico que esbanja belíssimas animações em pixel art.

O jogo também traz uma mecânica defensiva chamada Breaker, que utiliza a barra elemental para arremessar o adversário para longe caso o jogador seja atingido por um combo ou esteja sob pressão na defesa. Também existe um curioso sistema de provocação que está no núcleo da gameplay, pois os personagens podem receber vantagens dependendo dos seus relacionamentos e personalidades. Só é preciso tomar cuidado, pois esse é um movimento que deixa o jogador vulnerável.

Por ser um jogo brasileiro, Pocket Bravery está completamente localizado em português do Brasil e vários dubladores famosos foram contratados para dar voz aos personagens do elenco. Caso o jogo prospere, a desenvolvedora também tem a ambição de lançar um jogo de luta mais robusto, chamado somente Bravery, com visuais mais detalhados ainda, seguindo o estilo de jogos como The King of Fighters XIII.

Requisitos para jogar Pocket Bravery

Pocket Bravery traz especificações bastante amigáveis para máquinas mais fracas, então, promete rodar sem problemas mesmo em computadores sem uma placa de vídeo dedicada. Confira os requisitos mínimos para jogar Pocket Bravery no PC:

Requisitos de Pocket Bravery Requisitos mínimos SO Windows 7 ou superior Processador Dual Core CPU Memória 2 GB de RAM Placa de vídeo Intel HD 4000 Direct X Versão 11 Armazenamento 350 MB de espaço livre em disco

Com informações de Statera Studio

