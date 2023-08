Poco X4 GT é bom? Veja preço e ficha técnica do celular da Xiaomi

O Poco X4 GT foi lançado em junho de 2022 pela Xiaomi e chegou ao mercado global em duas versões, com preços a partir de € 400 (cerca de R$ 2.144,00, segundo a cotação atual do euro e sem levar em conta os impostos). Antes, o consumidor só conseguia adquirir o aparelho por meio de importadoras, mas hoje já é possível encontrá-lo na Amazon por a partir de R$ 2.295 . O Poco X4 traz especificações atraentes, como câmera principal de 64 MP, tela com taxa de atualização de 144 Hz e bateria de 5.080 mAh. Além disso, também tem suporte à Internet 5G. A seguir, veja a ficha técnica completa do celular da Xiaomi.

Poco X4 GT da Xiaomi — Foto: Reprodução/Xiaomi

📝 Qual é o melhor celular da Xiaomi? Veja no Fórum TechTudo

Ficha técnica do Poco X4 GT

Tamanho da tela: 6,6 polegadas

Resolução da tela: FHD+ (1080 x 2460 pixels)

Painel da tela: IPS LCD

Câmera principal: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Câmera frontal: 16 MP

Sistema: Android 12

Processador: Dimensity 8100 (MediaTek)

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento: 128 GB ou 256 GB

Cartão de memória: sem suporte

Capacidade da bateria: 5.080 mAh

Telefonia: Dual SIM (Nano)

Peso: 200 gramas

Dimensões: 163,6 x 74,3 x 8,9 mm

Cores: azul, prata e preto

Anúncio e lançamento: junho de 2022

Preço de lançamento: a partir de € 400, ou R$ 2.144,00 na cotação atual

Tela e design

O Poco X4 GT chega com uma tela de 6,6 polegadas com tecnologia IPS LCD, que garante um ângulo de amplo e maior precisão de imagem. O painel também apresenta resolução Full HD+ (1080 x 2460 pixels) e taxa de atualização de 144 Hz — ideal para jogar ou assistir filmes. Além disso, o display conta com a função DC Dimming, que ajuda a reduzir a luz azul emitida. Outra tecnologia que marca presença é a Dolby Vision, que promete riqueza de cores, clareza de detalhes e contraste.

Tela e design em detalhe do Poco X4 GT — Foto: Reprodução/Xiaomi

Já no design, a Xiaomi apostou em um conceito mais simples, porém alinhado. O aparelho vem com bordas arredondadas, e o destaque fica para o conjunto de câmera posicionado no canto superior, com três lentes proeminentes. Na parte da frente, o aparelho apresenta uma pequena câmera em formato arredondado. O sensor de impressões digitais fica na lateral do aparelho. O Poco X4 GT foi disponibilizado em três cores: azul, prata e preto.

Câmeras

O sistema de câmeras do X4 GT é formado por três lentes. A fabricante menciona imagens nítidas e soluções incríveis graças à inteligência artificial integrada. Confira detalhadamente como se dividem os sensores da câmera:

Câmera principal de 64 MP e abertura de f/1.9

Câmera ultrawide de 8 MP e abertura de f/2.2

Câmera macro de 2 MP e abertura de f/2.4

Câmera frontal de 16 MP e abertura de f/2.5

Graças ao sensor principal de 64 MP, o consumidor consegue fotos com cores vibrantes. Além disso, os sensores ultrawide e macro ajudam a produzir fotos com enquadramento mais amplo e também com o fundo desfocado, respectivamente. Para selfies, o smartphone reserva sensor de 16 MP. Sobre vídeo, o X4 GT grava em até 4K.

Desempenho e armazenamento

O aparelho da Xiaomi conta com o processador Dimensity 8100, da MediaTek. O chip é composto por oito núcleos e atinge uma velocidade máxima de 2,85 GHz. O octa-core é conhecido por oferecer equilíbrio entre desempenho e eficiência energética, pois permite que o dispositivo atenda às demandas de processamento mais pesadas — como jogos mais exigentes — e economize energia em tarefas mais corriqueiras.

Smartphones Sony Xperia com processadores MediaTek quad-core — Foto: Divulgação/MediaTek

Sobre memória RAM, o aparelho conta com 8 GB. Já em termos de armazenamento, o X4 GT apresenta versões em 128 GB e 256 GB. Vale ressaltar que o modelo não possui slot para cartão de memória, impossibilitando a expansão do espaço para dados.

Bateria

Com considerável capacidade de 5.080 mAh, a bateria pode ser o ponto alto do Poco X4 GT. Segundo a Xiaomi, o aparelho consegue aguentar 36 horas de chamadas, 120 horas de música e 22 horas assistindo a vídeos, sem chegar perto da tomada.

Os carregadores mais rápidos do mundo — Foto: Reprodução/Xiaomi. Editado por Rodrigo Torres

Além disso, o modelo também chama a atenção na hora de carregar, já que a Xiaomi disponibiliza um carregador turbo de 67 W. Outro acerto da chinesa é a tecnologia MMT, que garante o carregamento simultâneo da parte inferior e superior da bateria. A fabricante menciona apenas 46 minutos para a bateria chegar a 100%.

Versão do Android e recursos extras

O Poco X4 GT vai para as lojas rodando o Android 12 sob a interface própria da Xiaomi, a MIUI 13. Este ano, a chinesa confirmou a atualização do aparelho para o Android 13 com a MIUI 14.

MIUI 13 — Foto: Thássius Veloso / TechTudo

O celular vem com NFC, que possibilita o pagamento por aproximação, além de sensor de impressões digitais posicionado na lateral do aparelho. Sobre conectividade, o smartphone conta com Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, além de suporte para redes 5G. No mais, o X4 GT vem equipado com a tecnologia Dolby Atmos, que potencializa os dois alto-falantes estéreo presentes no aparelho.

Preço

Em sua versão com 128 GB de armazenamento, o Poco X4 GT aparece na Amazon por a partir de R$ 2.295.

Gostou do produto? Compre aqui 5g Poco X4 GT (256 GB) — Prata R$ 2.295 IR À LOJA R$ 2.599 IR À LOJA

Todas as ofertas de Poco X4 GT (256 GB) — Prata × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 5g Poco X4 GT (256 GB) — Prata R$ 2.295 IR À LOJA 5g Poco X4 GT (256 GB) — Prata R$ 2.599 IR À LOJA

Com informações de Mi e GSM Arena.

📽 Xiaomi Poco X5 Pro: veja preço e ficha técnica do celular 5G

Xiaomi Poco X5 Pro: veja preço e ficha técnica do celular 5G