Pousando no Amor: veja sinopse, elenco e trailer do dorama da Netflix

Pousando no Amor é o premiado dorama da Netflix lançado em dezembro de 2019 e que logo recebeu elogios do público e da imprensa especializada. A série tem 16 episódios de cerca de 90 minutos cada, e mostra a paixão entre um oficial da Coreia do Norte e uma empresária sul-coreana que faz um pouso de emergência no país vizinho. O romance é estrelado por Hyun Bin e Son Ye-jin, que também formam um casal na vida real.

Criado por Lee Jung-hyo e Park Ji-eun, o K-drama teve o seu elenco premiado no Baek Sang Art Awards e venceu o prêmio de melhor drama no Seoul International Drama Awards e no Asian Academy Creative Awards. Confira, a seguir, mais informações sobre elenco, enredo e repercussão da série Pousando no Amor.

Em Pousando no Amor, a empresária sul-coreana acaba na Coreia do Norte — Foto: Reprodução/TVN

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Pousando no Amor

O K-drama mostra como uma empresária sul-coreana e um capitão do exército da Coréia do Norte se apaixonam após a jovem ter que realizar um pouso de emergência no território estrangeiro. Nos melhores moldes de comédias românticas e histórias de amor proibido, o oficial precisa esconder e proteger a amada enquanto ambos resolvem seus conflitos pessoais e tensões externas. Os atores Hyun Bin (de Memórias de Alhambra) e Son Ye-jin (de Trinta e Nove) se casaram poucos anos depois da série ir ao ar, em março de 2023.

Pousando no Amor, uma dorama sobre o romance entre um soldado norte-coreano e uma empresária sul-coreana — Foto: Reprodução/Netflix

Elenco

Além do casal principal liderado por Hyun Bin e Son Ye-jin, completam o elenco Seo Ji-Hye (de Punch) como Seo Dan, Kim Jung-hyun (Hakgyo 2017) interpretando goo Seung-joon, Yang Kyung-won (Big Mouth: de Vigarista a Vingador) no papel de Pyo Chi-soo e Yoo Su-bin (Along with the Gods: the Two Worlds) vivendo Kim Joo-meok.

Também fazem parte do time de atuação Lee Sin-young (Bite Sisters), Tang Joon-sang (Racket Boys), Jang So-yeon (O Lamento), Cha Cheong-hwa (Invasão Zumbi) e Park Myeong-hoon (Parasita).

Pousando no amor (Netflix): o casal principal do dorama também se casou na vida real — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão

No site agregador Rotten Tomatoes, o dorama Pousando no Amor possui aprovação de 100% da crítica e 98% do público, enquanto a sua nota no IMDb chega a 8,7, baseada em 35 mil avaliações. Entre os seus maiores reconhecimentos críticos, o dorama venceu o prêmio de melhor drama no Seoul International Drama Awards.

No site The Guardian, o crítico Jo Walker se divertiu bastante com o K-drama e disse que vale a pena assistir graças a "história cheia de aventuras, pessoas bonitas fazendo coisas românticas, e pela chance de rir, chorar e berrar com a sua televisão sem pensar em mais nada".

Pousando no Amor (Netflix) é uma ótima pedida para fãs de doramas com muito romance — Foto: Divulgação / Netflix

Confira o trailer de Pousando no Amor

Assista: saiba tudo sobre o Amazon Prime Video