Project L: tudo que se sabe até agora sobre o jogo de luta do LOL

Project L será um futuro jogo de luta gratuito da Riot Games , desenvolvedora responsável por League of Legends (LOL) e Valorant . Situado no universo de Runeterra, o título será estrelado por vários campeões famosos do MOBA, incluindo Yasuo, Ahri, Ekko e Jinx, trazendo partidas em duplas com suporte para até quatro jogadores. Isso significa que é possível jogar sozinho, controlando dois personagens com um sistema de tag, ou cooperativamente, com cada jogador comandando seu respectivo lutador. No momento, o jogo segue sem uma previsão de lançamento ou plataformas anunciadas.

De acordo com o time de desenvolvimento, Project L está sendo desenvolvido sob a filosofia de ser um jogo fácil de aprender, mas difícil de dominar. Por isso, ele quebra barreiras de entrada que são comuns ao gênero, em especial seus inputs mais complexos para a realização de especiais. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz tudo o que se sabe até agora sobre o jogo de luta de League of Legends.

Project L traz os campeões mais populares de League of Legends no formato de um jogo de luta 2v2 — Foto: Divulgação/Riot Games

Project L já tem data de lançamento?

No momento, Project L segue sem uma previsão de lançamento anunciada. Nem mesmo o título oficial do jogo foi decidido, replicando os passos de Valorant que, até pouco antes do seu lançamento, em 2020, era conhecido apenas por Project A.

É de se esperar que mais detalhes sejam divulgados ainda em 2023, pois o jogo começou a fazer suas primeiras aparições públicas com versões de testes durante a EVO. É possível supor que o desenvolvimento do jogo começou em 2016, quando a Riot Games adquiriu o estúdio Radiant Entertainment — que na ocasião trabalhava em um jogo de luta com robôs chamado Rising Thunder.

Qual vai ser o preço?

Assim como League of Legends, Project L será um jogo completamente gratuito para jogar. Dessa forma, ele pretende abranger um público muito maior e disposto a experimentá-lo, pois derruba uma das principais barreiras de entrada dos jogos de luta atuais: o preço.

É natural que jogos gratuitos se apoiem bastante em microtransações para gerar receita, mas os desenvolvedores já garantiram que elas serão "bastante respeitosas" em Project L. Os detalhes de como elas funcionarão ainda não foram divulgados, no entanto. Em jogos de luta, é comum que sejam lançadas roupas alternativas para os personagens, por exemplo.

Gameplay de Project L

As lutas de Project L acontecem sob um formato 2v2, em que um jogador pode controlar dois campeões na mesma partida com mecânicas de tag e assistência semelhantes a Marvel Vs. Capcom e Dragon Ball FighterZ. Recentemente, a Riot Games também revelou a possibilidade de jogar cooperativamente, com cada usuário controlando seu respectivo personagem. Isso pode servir de incentivo para um iniciante em jogos de luta fazer dupla com alguém mais experiente e aprender mais sobre os fundamentos.

O sistema de combate foca bastante na execução de comandos simples, pois há apenas três botões dedicados aos ataques normais (fraco, médio e forte), um para assistências e dois para especiais. Os ataques variam dependendo da direção para a qual os jogadores estiverem pressionando.

A complexidade de Project L entra nas suas mecânicas defensivas, pois podem deixar o jogador exposto caso sejam executadas da forma errada. Como é possível chamar o segundo campeão a qualquer momento para executar um ataque, é preciso ficar bastante atento para defender do lado correto. Por isso, o jogo traz técnicas como parry, defesa com recuo, defesa com empurrão e o Salvamento Dinâmico, útil para quebrar combos em caso de acerto.

Por fim, o jogo traz um sistema chamado Fuse, que traz uma seleção de benefícios para a dupla do jogador. É possível selecionar aquele que mais tiver sinergia com a dupla do jogador. Entre eles está a possibilidade de executar dois golpes de assistência seguidos, aumentar a quantidade de tags possíveis durante um combo e até mesmo uma técnica especial, que é uma investida que serve para cancelar golpes.

O sistema de Fuses promete abrir bastante margem para estratégias e sequências sinérgicas em Project L. Por isso, a desenvolvedora recomenda experimentá-las com calma e se divertir apertando botões, sem se atentar muito às suas especificidades de início para não deixar a experiência muito complexa e assustadora para iniciantes.

Quais campeões de LOL estão confirmados?

Os jogadores podem esperar muitos campeões populares de League of Legends sendo adaptados para a fórmula de um jogo de luta 2D. Até o momento, os seguintes personagens foram confirmados:

Darius;

Ahri;

Jinx;

Ekko;

Illaoi

Yasuo;

Katarina.

Durante a EVO 2023, os visitantes tiveram a oportunidade de experimentar uma versão de testes com apenas quatro lutadores: Darius, Ahri, Ekko e Yasuo, que foi revelado no primeiro dia de evento. Jinx e Katarina apareceram em materiais prévios de desenvolvimento, mas estão sumidas porque provavelmente estão passando por balanceamentos.

Plataformas previstas

Até o momento, a Riot Games não confirmou as plataformas para as quais Project L estará disponível no lançamento. É de se esperar que ele seja lançado para PC e consoles, pois os materiais de divulgação mais recentes também mostram o layout de controles do PlayStation na tela de seleção de personagens.

Como será o netcode?

Seguindo a tendência do gênero de jogos de luta, Project L fará uso de um netcode de rollback para garantir partidas responsivas e estáveis. Além disso, a Riot Games promete implementar a sua nova tecnologia, chamada Riot Direct, para garantir partidas de melhor qualidade com os seus servidores dedicados ao redor do mundo.

Project L recebe novidades durante a EVO 2023 — Foto: Divulgação/Riot Games

A ideia é mitigar potenciais problemas de rota de conexão entre os jogadores, pois o tráfego estará dentro do próprio Riot Direct. Esse sistema também garante que os jogadores que apresentarem instabilidades não afetem a experiência da partida como um todo, pois apenas os responsáveis vão sentir lag ou travadas. Isso promete ser especialmente útil contra jogadores que estejam conectados ao Wi-Fi, por exemplo.

Caso ainda haja dúvidas de que o jogo terá um bom online, Tony Cannon, que é o principal nome à frente da tecnologia de Project L e cofundador da EVO, foi também o responsável pela criação do GGPO, que foi o primeiro código de rede baseado em rollback. Por esse motivo, o game tem chamado bastante a atenção de entusiastas de jogos de luta, que se mostram bastante confiantes da sua qualidade.