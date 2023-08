Qual o melhor banco digital? Veja 14 principais do Brasil e escolha o seu

Banco digital com contas 100% digitais já são uma realidade, e há um número cada vez maior de fintechs que oferecem soluções menos burocráticas, mais transparentes e de fácil administração pelo próprio celular. Bancos digitais, como Nubank , Inter , C6 Bank , BTG Pactual , Mercado Pago e PagBank estão entre os mais populares, com número crescente de clientes no país. Em comum, a maioria das instituições financeiras do segmento oferecem contas sem taxa de administração, cartões de crédito sem anuidade e outras vantagens exclusivas.

Quer saber qual o melhor banco digital, qual rende mais e qual o mais indicado para investir? A seguir, conheça 14 fintechs disponíveis no Brasil. Confira também respostas às dúvidas mais frequentes, como "qual banco digital abrir conta para menor de 18?" e "qual libera crédito na hora?", por exemplo.

Conheça 14 fintechs brasileiras — Foto: Reprodução / Unsplash

📝 Como depositar dinheiro físico no Nubank? Descubra no Fórum do TechTudo

Qual o melhor banco digital? Conheça os principais do Brasil!

O TechTudo reuniu abaixo os 14 melhores bancos digitais do Brasil para você conhecer vantagens e desvantagens e escolher qual é o melhor para o seu uso. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Nubank Inter C6 Bank BTG Pactual Mercado Pago PagBank PicPay Banco Pan Next Iti Banco BMG Neon Will Bank XP Investimentos Qual banco digital pode abrir conta para menor de 18 anos? Qual banco digital não cobra taxa de saque?

1. Nubank

O Nubank é um dos bancos digitais mais populares do mundo, com mais de 80 milhões de clientes só no Brasil. A fintech oferece uma conta digital sem mensalidade com rendimento equivalente a 100% do CDI. Os clientes ainda podem contratar outros serviços, como seguros e empréstimos.

Transferências via TED e Pix são ilimitadas e gratuitas para qualquer outra instituição financeira. A fintech ainda oferece um cartão de crédito Mastercard sem anuidade. Você também pode contratar o Nubank Ultravioleta (Mastercard Black), com taxa mensal de R$ 49 com a possibilidade de isenção ao gastar R$ 5 mil por mês ou investir R$ 50 mil.

A desvantagem da conta digital é não oferecer saques gratuitos nos caixas eletrônicos da rede do Banco24Horas, como alguns outros bancos digitais fazem. A tarifa para saque é fixada em R$ 6,50, mas o valor é cobrado apenas quando clientes optam pela função.

Prós:

Conta sem taxa de manutenção

Opção de cartão de crédito sem anuidade

Oferta de seguros

Transferência ilimitada e gratuito

Contras:

Cada saque custa R$ 6,50

Cartão de crédito básico sem programa de pontos ou cashback

Nubank está na lista entre os melhores bancos digitais do Brasil — Foto: Divulgação/Nubank

2. Inter

O Banco Inter é uma fintech brasileira com sede em Belo Horizonte. O banco digital oferece cartões de crédito e débito com bandeira Mastercard e não possui tarifas de mensalidade ou anuidade nas versões Gold, Platinum, Black e Win. O cartão, quando emitido, já vem com a modalidade para compras internacionais ativada na função crédito.

Além disso, o banco oferece o programa de benefícios Inter Loop, que acumula pontos ao fazer compras com o cartão para trocar por cashback, milhas e afins. Os usuários ainda podem aumentar o limite investindo no Poupança Mais Limite ou no CDB Mais Limite.

A conta digital do Banco Inter não possui tarifas nem taxas de manutenção. Transferências via Pix e TED para outros bancos são gratuitas e ilimitadas, e os saques na rede do Banco24Horas e Saque e Pague também são gratuitos. A conta digital Inter não rende de maneira automática, mas oferece opções de investimentos pelo próprio aplicativo.

Prós

Conta sem taxa de administração

Transferências ilimitadas e gratuitas

Opção de cartão de crédito sem anuidade

Opções variadas de cartão de crédito

Programa de benefícios com acúmulo de pontos

Contras

A conta digital não rende de maneira automática

Banco Inter está na lista entre os melhores bancos digitais do Brasil — Foto: Gabriela Andrade/TechTudo

3. C6 Bank

O C6 Bank é uma fintech brasileira que oferece diversos serviços bancários. Entre eles, a conta digital, que não cobra taxa de abertura e nem de manutenção para quem gasta a partir de R$ 500 mensais. Além disso, a instituição financeira oferece TED e Pix gratuito, mas diferencia a quantidade de saques de acordo com a modalidade:

Conta de pagamento: um saque grátis por mês e os demais por R$ 6,50;

um saque grátis por mês e os demais por R$ 6,50; Conta corrente: quatro saques grátis por mês e os demais por R$ 6,50.

O C6 Bank possui uma lista extensa de produtos, que incluem também a Conta Global, o cartão de crédito C6 Carbon, o C6 Taggy, C6 Kick e o programa de vantagens Átomos, além de oferecer investimentos pela conta digital.

Próprio do C6 Bank, o Átomos é um programa sem custo adicional de pontos acumulados, que podem ser trocados por produtos no próprio aplicativo. O cartão de crédito C6 tem bandeira Mastercard e é gratuito – ou seja, isento de taxas. Assim como o C6 Platinum.

O cartão de crédito C6 Carbon é equivalente ao cartão Black da Mastercard, e tem anuidade de 12x de R$ 98. Os três primeiros meses são isentos de mensalidade, e clientes que gastam mais de R$ 4 mil por mês têm redução de 50% na anuidade, podendo chegar a 100% se os gastos ultrapassarem R$ 8 mil no mês ou os investimentos em CDBs (Certificados de Depósito Bancário) forem superiores a R$ 50 mil.

Clientes podem abrir a Conta Global para guardar saldo em dólar, que pode ser utilizado no exterior. O banco também oferece a opção para personalizar o cartão ao solicitar uma nova via, oferecendo uma cor exclusiva para clientes Carbon.

Prós

Cartão de crédito sem anuidade

Transferências ilimitadas e gratuitas

Vasta opção de produtos

Conta global

Contras

Cobrança de taxa de manutenção para quem gasta menos de R$ 500 ao mês

Pouca quantidade de saque gratuito

C6 Bank está na lista entre os melhores bancos digitais do Brasil — Foto: Fernando Braga/TechTudo

4. BTG Pactual

O BTG Pactual, um dos maiores bancos de investimento da América Latina, também oferece uma opção de varejo no Brasil. Trata-se do BTG Banking, a conta corrente da instituição financeira totalmente digital que não cobra taxa de manutenção e transferências via Pix.

No plano Start (sem cobrança), os correntistas têm direito a oito saques gratuitos por mês. O serviço se torna gratuito ao contratar o plano Plus, que custa R$ 12,90 ao mês e também traz a assinatura do Serasa Premium. O BTG Banking ainda conta com o plano Premium, que traz todos esses benefícios mais atendimento prioritário, assinatura digital da revista Exame, desconto de 30% na Exame Academy e a tag BTG Go por R$ 29,90. Você ainda pode dividir o plano mais avançado com mais duas pessoas por R$ 49,90 ao mês.

O banco digital ainda oferece dois cartões de crédito. A começar pela opção de entrada (Mastercard Gold), com isenção de taxas por três meses. Em seguida, o correntista paga R$ 10 por mês com cashback de 0,5%, R$ 30 com cashback de 0,75% e R$ 40 com programa de pontos Livelo ou Esfera.

O cartão Black, cuja anuidade base é de R$ 30 ao mês, é a estrela do banco digital. O cartão com a bandeira Mastercard Black se destaca pelo IOF Especial, que oferece 4,28% de cashback nas compras internacionais, oferecendo o mesmo custo do imposto de dinheiro em espécie. Os usuários ainda contam com cashback ou programa de pontos, mas a mensalidade pode chegar a R$ 120 considerando todos os benefícios, incluindo o LoungeKey.

Nos dois casos, a anuidade pode ser abatida: a cada R$ 1 mil gasto ou R$ 10 mil investidos, a mensalidade recebe um desconto de R$ 10. Os clientes do banco ainda contam com desconto na rede de cinemas Kinoplex e um vasto portfólio de investimentos.

Prós

Opções variadas de assinatura ao contratar o plano pago da conta corrente

Transferências ilimitadas e gratuitas

Desconto na rede de cinemas Kinoplex

Cartão de crédito que pontua no Livelo e Esfera ou oferece cashback

Contra

Saque gratuito ilimitado depende da contratação de um plano pago

Cartão de crédito com anuidade

BTG Pactual está na lista entre os melhores bancos digitais do Brasil — Foto: Divulgação/BTG Pactual

5. Mercado Pago

O Mercado Livre oferece serviços bancários por meio do Mercado Pago. Com a fintech, os usuários têm direito a uma conta digital sem mensalidade, com Pix e TED ilimitado. Todavia, a fintech cobra R$ 6,50 por saque na rede Banco24Horas com QR Code, mas oferece até oito retiradas gratuitas com Pix mês.

O banco digital também oferece cartão de crédito Visa sem taxas. Além de poder parcelar em até 18 vezes sem juros no Mercado Livre, o produto oferece o dobro de Mercado Pontos. Todo o controle é realizado pelo aplicativo da fintech, que está disponível para celulares Android e iPhone (iOS).

A lista de recursos fica completa com a oferta de seguros, incluindo de transações, e a maquininha de cartão do Mercado Pago. Para utilizar a conta, basta acessar o aplicativo com o mesmo login e senha do Mercado Livre.

Prós

Sem taxa de manutenção

Cartão de crédito sem anuidade

Parcelamento em até 18 vezes no Mercado Livre com o cartão da fintech

Contra

Cada saque custa R$ 5,90

Portfólio com poucos serviços bancários

Mercado Pontos está na lista entre os melhores bancos digitais do Brasil — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

6. PagBank

O PagBank é a conta digital do PagSeguro. Sem tarifas de manutenção e anuidade do cartão de crédito, a conta digital do PagBank rende automaticamente e mais do que a poupança. As transferências via TED e Pix para outros bancos são ilimitadas e gratuitas, e as taxas de saque são fixadas em R$ 7,50. Para clientes com portabilidade de salário e aplicações em CDB, o PagBank disponibiliza dois saques gratuitos no mês.

Os cartões de crédito são três, não possuem taxas de anuidade e a bandeira pode ser Visa ou Mastercard, dependendo do cartão. A PagBank oferece o Cartão da Conta, Cartão de Crédito e Cartão Pré-Pago. Os três já vêm habilitados para a função de compras internacionais, presenciais ou online. O Cartão da Conta tem bandeira Visa e não possui opção de parcelamento de compras, já que ele deve ser utilizado a partir do saldo da sua conta no PagBank.

O Cartão de Crédito tem bandeira Visa e permite o parcelamento de compras. O Cartão Pré-Pago custa R$ 12,90, tem bandeira Mastercard, e é um cartão recarregável.

Prós

Conta sem taxa de administração

Transferências ilimitadas

Cartão sem anuidade

Contras

Saques gratuitos apenas para quem fez portabilidade de salário ou aplica em CDB

Cartão com poucos benefícios

PagBank está na lista entre os melhores bancos digitais do Brasil — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

7. PicPay

Uma das primeiras carteiras virtuais do Brasil, o PicPay também oferece serviços bancários. Com a fintech, os usuários podem abrir uma conta digital sem taxa de manutenção e com transferências ilimitadas e gratuitas via Pix e TED. O saque, no entanto, custa R$ 6,90 – ou seja, não há opções de gratuidade.

Seu cartão também não possui taxas mensais. Com a bandeira Mastercard Gold, o produto permite compras internacionais e conta com os benefícios do programa Mastercard Surpreenda, que acumula pontos para trocar por vouchers em lojas e restaurantes parceiros.

Os usuários ainda contam com outros serviços bancários. É o caso do Seguro Carteira Digital, para proteger a conta e o cartão contra transações indevidas. Já o Seguro Celular protege o smartphone contra roubos e furtos qualificados com reembolso em dinheiro, ao contrário do Nubank Celular Seguro.

Prós

Conta sem taxa de manutenção

Transferências ilimitadas

Cartão sem anuidade

Contra

Cada saque custa R$ 6,90

Cartão com poucos benefícios

PicPay está na lista entre os melhores bancos digitais do Brasil — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

8. Banco Pan

O Banco Pan também oferece conta digital grátis com cartão de crédito sem anuidade. A conta digital oferecida pelo banco faz parte do grupo BTG Pactual e não possui nenhum tipo de mensalidade, além de oferecer serviços como saque e transferências gratuitas.

Os saques podem ser realizados por meio dos caixas eletrônicos da rede Banco24Horas, mas o banco não informa se há saques gratuitos em seu site. O mesmo vale para transferências via TED e emissão de boletos de depósito.

Os cartões de crédito oferecidos são cinco: o Sem Anuidade, sem taxas de anuidade; também são oferecidos os cartões Internacional, Gold e Platinum. Para ter os cartões Sem Anuidade ou Internacional, é necessário ter renda de, pelo menos, um salário mínimo. A tarifa do cartão Internacional torna-se isenta com gastos mensais começando em R$ 3 mil. Já na modalidade Platinum, o benefício é aplicado a quem consome a partir de R$ 5 mil por mês.

Além disso, o banco tem seu próprio programa de recompensas, o Pan Mais, permitindo que clientes acumulem pontos com o uso dos cartões de crédito, que podem ser trocados por serviços e produtos. Assim como o BTG Banking, o Banco Pan também oferece desconto na rede de cinemas Kinoplex.

Prós

Conta sem taxa de manutenção

Cartão de crédito sem anuidade

Desconto na rede de cinemas Kinoplex

Contra

Não há informações sobre saque e TED gratuito

Banco PAN está na lista entre os melhores bancos digitais do Brasil — Foto: Reprodução/TechTudo

9. Next

O Next é o banco digital do Bradesco. A conta digital é gratuita e não cobra por taxas de manutenção. Ao todo, os usuários têm até quatro saques gratuitos, que podem ser realizados na rede de caixas eletrônicos do Banco24Horas e nos terminais do Bradesco. A fintech oferece cestas de serviços que podem ser escolhidas de acordo com a necessidade dos clientes.

A cesta Next oferece conta digital gratuita, sem taxas de manutenção, além do cartão de crédito/débito bandeira Visa, sem taxas de mensalidade ou anuidade e habilitado com a função de compras internacionais.

Além disso, as transferências via TED, DOC e Pix são gratuitas e ilimitadas, bem como os acessos aos comprovantes e extratos da conta digital. O banco também oferece "mimos" aos seus clientes, que são uma série de benefícios e descontos em serviços e produtos de empresas parceiras.

O Next oferece dois cartões crédito. Comecemos pelo Visa Internacional, que não tem anuidade e não pontua no Livelo. Já o Visa Platinum tem taxa mensal de R$ 42,50 que é isenta para quem gasta a partir de R$ 2.500 por mês. A segunda modalidade também garante 1,5 ponto no Livelo a cada US$ 1 gasto.

Prós

Conta sem taxa de manutenção

Saque em terminais do Bradesco, sem se limitar ao Banco24Horas

Cartão de crédito sem anuidade

Transferências ilimitadas e gratuitas

Contra

Apenas quatro saques gratuitos por mês

Cartão sem anuidade não possui muitos benefícios

Banco Next está na lista entre os melhores bancos digitais do Brasil — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

10. Iti

Assim como o Next, o Itaú também possui uma conta digital própria: o Iti. Com a plataforma, os usuários têm acesso a serviços bancários sem taxas de manutenção e transferências via Pix ilimitado. Os correntistas também não pagam para emitir o cartão da conta.

O banco, no entanto, oferece apenas um saque gratuito. A partir do segundo, é cobrado R$ 6,90 por retirada. Além disso, o Itaú esclarece que, para pagamentos de conta com cartão de crédito da fintech, “a taxa cobrada é a menor do mercado”.

O cartão de crédito não possui anuidade. Com a bandeira Visa Platinum, os usuários podem alcançar até R$ 20 mil de limite e já podem usá-lo virtualmente logo após a aprovação. O saldo da conta também rende 100% do CDI automaticamente.

Prós

Conta sem taxa de manutenção

Cartão sem anuidade

Transferências gratuitas e ilimitadas

Contras

Cada saque custa R$ 6,90

Não há muitos serviços bancários

Aprenda a usar o app iti Itaú para pagamentos no Android e no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

11. Banco BMG

O Banco BMG também possui uma conta digital sem tarifas, oferecendo cartão de crédito sem anuidade. Pelo app, é possível solicitar a abertura de conta e realizar transferências gratuitas. Os saques da conta digital podem ser realizados por meio dos caixas eletrônicos da rede BMG ou das redes Banco24Horas.

O BMG, no entanto, oferece apenas quatro saques gratuitos por mês. Após atingir o limite, o correntista precisa pagar R$ 4,99 por retiradas. A fintech, por outro lado, garante TED ilimitado e gratuito.

O cartão de crédito da conta digital é o Cartão BMG Digital, com função débito e crédito e bandeira Mastercard, e o cartão também está habilitado para compras internacionais na função crédito. Clientes da conta digital também podem aproveitar os benefícios do programa de recompensas Mastercard Surpreenda, além do programa de cashback do próprio banco.

Prós

Conta sem taxa de manutenção

Cartão de crédito sem anuidade

Transferências gratuitas e ilimitadas

Programa de cashback

Contra

Apenas quatro saques gratuitos

Banco BMG está na lista entre os melhores bancos digitais do Brasil — Foto: Divulgação/BMG

12. Neon

O banco Neon oferece cartões de débito, crédito e serviços de conta digital. A conta digital é livre de taxas de manutenção ou tarifas. Os saques podem ser realizados na rede de caixas eletrônicos do Banco24Horas – cada retirada custa R$ 4,90. Além das transferências via Pix ilimitadas, os usuários contam com cashback sempre que usar o cartão da fintech.

O cartão Neon tem bandeira Visa, já vem habilitado com a função de compras internacionais e não cobra tarifas de mensalidade ou anuidade. Os usuários ainda podem contratar empréstimos, inclusive a antecipação do FGTS e opção de portabilidade de salário.

Prós

Conta sem taxa de manutenção

Cartão sem anuidade

Transferências gratuitas e ilimitadas

Contras

Cada saque custa R$ 4,90

Neon é um dos bancos digitais usado pelos brasileiros — Foto: Divulgação: Neon

13. Will Bank

O Will Bank segue as linhas das demais fintechs, mas sem muitos serviços bancários. Sem taxa de manutenção, o banco promete Pix e transferências ilimitadas. Outra vantagem reside no saque grátis em caixas eletrônicos e a função Separar Dinheiro, que ajuda a dividir o saldo da conta de acordo com os objetivos do usuário.

O cartão de crédito com a bandeira Mastercard também é gratuito, sem taxas mensais e anuidade. Seu destaque gira em torno das parcerias para obter desconto em lojas parceiras da instituição financeira. Os usuários ainda podem solicitar empréstimo pessoal e a antecipação do FGTS.

Prós

Conta sem taxa de manutenção

Saque grátis

Cartão de crédito sem anuidade

Transferências gratuitas e ilimitadas

Contras

Poucos serviços bancários

Cartão sem cashback e programa de vantagens

Will Bank está na lista entre os melhores bancos digitais do Brasil — Foto: Clara Fabro/TechTudo

14. XP Investimentos

Além da plataforma de investimentos, a XP também começou a oferecer uma conta digital. Seguindo os demais, a plataforma não possui taxa de manutenção e oferece transferências ilimitadas e gratuitas via TED ou Pix. Os usuários, no entanto, contam apenas com quatro saques gratuitos pela rede Banco24Horas.

Seu grande destaque gira em torno do cartão de crédito Visa Infinite, que não incorre taxas e traz o Investback, um cashback investido em um fundo CDB. Mas, para obtê-lo, é preciso ter a partir de R$ 5 mil investidos. Para obter a melhor categoria do cartão, que oferece quatro acessos gratuitos com um acompanhante em salas VIP de aeroporto, o valor mínimo sobe para R$ 50 mil.

A conta da XP é uma boa pedida para quem já investe no banco. Todavia, é preciso aguardar o envio de um e-mail de disponibilidade da conta para ter acesso ao serviço.

Prós

Conta sem taxa de administração

Transferências ilimitadas e gratuitas

Contra

Apenas quatro saques gratuitos

Cartão de crédito depende de investimento mínimo de R$ 5 mil

XP Investimentos está na lista entre os melhores bancos digitais do Brasil — Foto: Divulgação/XP

15. Qual banco digital pode abrir conta para menor de 18 anos?

Alguns bancos já atendem adolescentes que desejam ter controle do seu dinheiro. É o caso do Inter, que oferece a conta Kids para pais que desejam planejar e investir o futuro dos seus filhos. Já o Inter You é voltado para jovens com Pix ilimitado e opções de investimento para rentabilizar a mesada.

O Next, do Bradesco, conta com o nextJoy. A conta digital também é voltada para jovens e conta com temas da Disney para personalizar o aplicativo com os personagens da empresa de entretenimento. Os pais ainda podem acompanhar a conta dos filhos em seus próprios celulares e programar o pagamento de mesadas.

16. Qual banco digital não cobra taxa de saque?

Todos os bancos cobram taxa para saque. A diferença é que algumas instituições financeiras oferece um benefício mensal para fazer retiradas sem custo. No geral, esse limite é estipulado em quatro transações, como acontece com o Inter, Next, XP e a conta corrente do C6 Bank. O BTG Pactual, por sua vez, oferece oito saques de graça por mês, caso utilize o plano gratuito do banco.

Outros bancos oferecem o limite de forma mais limitada. É o caso da conta de pagamento do C6 Bank e o Iti, limitados a um saque gratuito por mês.

Conheça 14 bancos digitais brasileiros Banco Taxa de Manutenção Taxas de Saque Anuidade do Cartão (opção básica) Bandeira do Cartão Cartão Internacional Nubank Não possui R$ 6,50 Não possui Mastercard Sim Inter Não possui Quatro saques gratuitos. Depois, R$ 5,90 por retirada. Não possui Mastercard Sim C6 Bank Sim, para quem gasta menos de R$ 500 por mês R$ 6,50 a partir do segundo saque (conta de pagamento) ou do quinto saque (conta corrente) Não possui Mastercard Sim BTG Pactual Não possui Oito saques gratuitos. Ilimitado a partir do plano Plus A partir de R$ 10 ao mês Mastercard Sim Mercado Pago Não possui R$ 5,90 Não possui Visa Sim PagBank Não possui R$ 7,50 Não possui Visa ou Mastercard Sim PicPay Não possui R$ 6,90 Não possui Mastercard Sim Banco Pan Não possui Não informado Não possui Mastercard Sim Next Não possui Quatro saques gratuitos. Depois, R$ 3,10 por retirada Não possui Visa Sim Iti Não possui Um saque gratuito por mês. Depois, R$ 6,90 por retirada Não possui Visa Sim BMG Não possui Quatro saques grátis. Depois, R$ 4,99 por retirada Não possui Mastercard Sim Neon Não possui R$ 4,90 Não possui Visa Sim Will Bank Não possui Não possui Não possui Mastercard Sim XP Não possui Quatro saques grátis. Depois, R$ 5 por retirada Não possui Visa Sim