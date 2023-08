Qual smartwatch comprar? Veja dicas para escolher o relógio ideal

Escolher qual smartwatch comprar pode não ser uma tarefa fácil diante dos muitos modelos disponíveis no mercado. Existem relógios de marcas como Apple , Garmin , Samsung e Xiaomi para atender os mais diversos públicos — desde usuários mais casuais até atletas profissionais. Para fazer uma boa compra, é preciso considerar aspectos como finalidade do uso, capacidade da bateria, sensores e, é claro, orçamento. Pensando em ajudar os usuários que querem adquirir um smartwatch, mas não sabem por onde começar, o TechTudo preparou uma lista com os principais pontos aos quais você deve se atentar antes de investir em um novo aparelho. A seguir, saiba como escolher o relógio ideal para você.

Huawei Watch GT 3 na versão de 46 mm — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

📝 Quais são os melhores smartwatches para comprar na atualidade? Veja no Fórum TechTudo

Tipo de uso

Existem smartwatches para todos os tipos de público. Logo, antes de adquirir o wearable, é importante pensar: “para que eu preciso de um smartwatch?”. Isso porque, a depender da situação, não é preciso escolher um modelo muito avançado. Da mesma forma, atletas podem precisar de um dispositivo mais “afiado”.

O Apple Watch, por exemplo, é um grande aliado para quem está imerso no ecossistema da Apple, pois é compatível até com AirPods. Além disso, o dispositivo possui recursos de saúde avançados, como oxímetro e sensores para fazer eletrocardiogramas (ECG).

Apple Watch Ultra no pulso — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A opção, no entanto, não é muito indicada para quem utiliza celulares Android. Proprietários de celulares da Samsung, por exemplo, podem optar pelo Galaxy Watch, que também registra dados de saúde mais avançados e ainda monitora atividades físicas. Outras marcas também ofertam wearables para o sistema operacional do Google, como a Xiaomi e a Huawei.

Além disso, nem todos os smartwatches permitem a instalação de aplicativos, ao contrário dos modelos com watchOS (Apple), Wear OS (Google) e HarmonyOS (Huawei). É o caso da Mi Band, que até oferece alguns recursos extras, mas não permite baixar novos recursos, limitando os usuários apenas ao que é oferecido de fábrica ou após novas atualizações.

Existem ainda modelos mais aprofundados para atletas. É o caso dos relógios da Garmin, que utilizam sensores mais indicados para atividades físicas, garantindo estatísticas mais detalhadas e precisas. A marca até oferece modelos mais rigorosos para quem pratica esportes radicais.

Orçamento

Em geral, os smartwatches não são um investimento barato — especialmente os modelos mais populares do mercado. O Galaxy Watch 6, por exemplo, desembarcou no Brasil com preços a partir de R$ 2.499. O Apple Watch Series 8 é ainda mais caro: os valores partem dos R$ 5.299 na loja virtual da Apple. Mas também há modelos mais acessíveis: é o caso da Xiaomi Smart Band 7, que está à venda no Brasil por R$ 599.

Entretanto, os usuários precisam equilibrar as necessidades com o valor ao comprar um smartwatch, para evitar gastos desnecessários. Nessas horas, é preciso verificar o seu orçamento e se perguntar: “Realmente preciso ter todos esses recursos?"; "Ou apenas quero um dispositivo para verificar notificações sem pegar o celular?"; "Será que preciso de um relógio que, de fato, faça registros de corrida em detalhes ou pode ser algo mais simples?”.

Galaxy Watch 5 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Cabe ressaltar que, se você utiliza iPhone, isso não significa que precisará comprar, necessariamente, o Apple Watch. Outros relógios são igualmente compatíveis com o celular. Todavia, apenas o relógio da Apple é totalmente integrado ao smartphone da marca, deixando os acessórios das demais fabricantes mais limitados.

Gostou dos produtos? Compre aqui MODELO AVANÇADO Apple Watch Ultra R$ 8.074 Ir à loja RELÓGIO DA APPLE Apple Watch Series 8 Review completa R$ 3.899 Ir à loja

Bateria

A bateria é um fator determinante na hora de escolher um novo smartwatch. Usuários com rotinas mais intensas, por exemplo, precisão de relógios com capacidade maior. A Xiaomi Smart Band 7 pode aguentar até duas semanas longe dos carregadores. Mesmo em uso mais intenso, os usuários conseguem utilizá-la por, pelo menos, uma semana. Os modelos do Apple Watch, no entanto, não chegam a essa marca. Já o Galaxy Watch tende a aguentar ao menos um dia inteiro de uso. Todavia, este valor pode ser menor, dependendo do uso cotidiano.

Evidentemente a proposta varia de modelo para modelo. A Xiaomi Smart Band 7, por exemplo, possui muitos menos recursos e sequer tem GPS embutido. Já o Apple Watch e Galaxy Watch não só têm o rastreador de localização como possuem rede Wi-Fi, microfones, telas maiores e, em alguns casos, suporte a redes móveis (4G).

Apple Watch SE — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Cabe ressaltar que, assim como nos celulares, ter mais mAh não necessariamente significa que a bateria vai durar mais. A autonomia depende de diversos fatores, desde a presença de componentes que consomem mais energia, como o GPS, até definições de software para garantir uma eficiência energética maior.

O Galaxy Watch, por exemplo, 6 tem uma bateria de 300 mAh e passa até 40 horas ligado, segundo a Samsung. Já a Xiaomi Smart Band 7 tem 180 mAh e pode ficar até 14 dias sem novas recargas com um uso típico.

Design

Há smartwatches para todos os públicos. A Garmin, por exemplo, oferece um visual mais esportivo para atender atletas amadores e profissionais. O mesmo acontece com as pulseiras fitness da Xiaomi que, apesar de terem uma estética mais casual, também atendem quem pratica exercícios diariamente.

Alguns relógios são bem flexíveis no estilo. Os modelos de entrada do Apple Watch e do Galaxy Watch, por exemplo, chegam aos consumidores com uma pulseira esportiva, mas os usuários podem substituí-las por acessórios de couro para eventos mais refinados, com um estilo mais clássico.

Mi Smart Band 6 segue estética casual — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Há também opções mais rígidas – e igualmente mais caras. A própria Apple é uma opção “dura na queda” com o Apple Watch Ultra, que tem corpo de titânio e design que oferece mais proteção à tela e aos botões laterais. O Galaxy Watch 5 Pro segue a mesma proposta para esportes radicais.

Portanto, antes de fazer a compra, verifique os modelos oferecidos pelas fabricantes. Se você pratica esportes radicais, por exemplo, pode ser interessante gastar um pouco mais para ter um relógio mais resistente e evitar acidentes e danos ao dispositivo. Caso contrário, vale a pena economizar e avaliar os modelos mais simples para o dia a dia.

Compatibilidade

Nem todos os relógios são universais. Logo, antes de comprar um smartwatch, avalie se o dispositivo é compatível com o seu celular — especialmente em relação aos recursos. Por exemplo, por mais que um wearable seja compatível com o iPhone, isso não significa que todas as funções estarão disponíveis.

Alguns dispositivos também são restritos ao mundo Android. A Samsung informa, em seu site, que o Galaxy Watch 4 e as versões posteriores não são compatíveis com o iPhone, ao contrário das edições anteriores. Da mesma forma, não é possível conectar um Apple Watch no Android. Para descobrir as limitações do modelo pretendido, consulte o manual e o site da fabricante.

Apple Watch Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Sensores

A disponibilidade de sensores varia de acordo com as necessidades dos usuários. Se você deseja um dispositivo mais barato e pratica poucos exercícios físicos por dia, vale a pena investir em um relógio que tenha menos sensores, como apenas um detector de batimentos cardíacos, por exemplo. Com o recurso, o wearable será capaz de apurar a capacidade do seu treino e outras estatísticas de saúde.

O mesmo é dito sobre o GPS. No geral, o sensor é útil para registrar a rota de uma caminhada ou pedalada sem depender do celular por perto. Entretanto, ele pode servir a outros propósitos, como acessar um mapa direto pelo pulso, ou até enviar uma mensagem de emergência com a localização em caso de acidentes.

Portanto, verifique quais sensores são indispensáveis para você no dia a dia. Se você deseja receber resultados mais apurados sobre saúde, considere os relógios com eletrocardiograma (ECG) e oxímetro de pulso (SpO2). Caso queira incluir práticas esportivas, se atente às modalidades disponíveis no wearable. Isso porque, ainda que os relógios registrem os exercícios mais populares, como corrida e ciclismo, algumas modalidades não estão disponíveis em todos os modelos do mercado.

No geral, esses detalhes são divulgados pelas fabricantes na lista de especificações dos produtos. Essas informações podem ser encontradas tanto no site das companhias quanto nos manuais dos produtos.

Sistema operacional e aplicativos

Nem todos os relógios permitem a instalação de aplicativos. A Xiaomi, por exemplo, não oferece uma loja de apps aos usuários, limitando a sua smartband ao que é disponibilizado nativamente ou por meio de atualizações. Todavia, o dispositivo chega aos consumidores com ferramentas úteis, como o temporizador e a função “Encontrar Meu Telefone”.

Outros modelos já são mais versáteis. Com Wear OS, o Galaxy Watch conta com uma extensa lista de aplicativos da Google Play Store. Mas é preciso ficar atento ao comprar os relógios da Samsung: os modelos mais antigos, até o Galaxy Watch 3, são vendidos com o sistema operacional Tizen.

Garmin Vivosmart 4 possui pulseira de silicone e detalhes em metal — Foto: Divulgação/Garmin

A Apple vende os seus relógios com o watchOS. Similar aos seus demais produtos, o sistema operacional permite a instalação de programas de outros desenvolvedores pela App Store. Mas, assim como os demais smartwatches do mercado, é preciso verificar até quando o dispositivo receberá atualizações — limitação que pode impedir o download de apps no futuro.

Pulseira trocável

A pulseira intercambiável é um dos grandes benefícios dos smartwatches. No geral, a maioria dos relógios contam com um sistema fácil para fazer a troca do acessório sem depender de especialistas. Ou seja, é só comprar a pulseira e, em casa, substituir o acessório esportivo por outro mais formal — de couro, por exemplo.

No Galaxy Watch, é só você puxar o pino para fazer a substituição por outra pulseira compatível. O mesmo acontece com o Apple Watch: ao pressionar um botão na parte de trás do relógio, basta arrastar o acessório para os lados e trocá-lo. Na Mi Band, é só retirar o dispositivo de dentro da pulseira e colocá-lo em outra na sequência.

Pulseira do Galaxy Watch 6 Classic tem botão próprio para soltar da caixa — Foto: Divulgação/Samsung

Cabe ressaltar que é preciso verificar a compatibilidade dos acessórios. Se você tem um Apple Watch de 41 mm, não poderá utilizar uma pulseira de 45 mm ou vice-versa. Para tirar dúvidas, consulte o manual do produto antes de fazer a troca.

Disponibilidade de NFC

O NFC se tornou uma das tecnologias mais desejadas pelos brasileiros. Com o recurso, os usuários podem tanto fazer pagamentos com cartão de crédito ou débito por aproximação como acessar outras informações. Felizmente, este recurso também está disponível para smartwatches – mas não para todos.

O Apple Watch e o Galaxy Watch são compatíveis com o Apple Pay e Samsung Wallet, respectivamente. Para usar a ferramenta, você só precisa ativar os cartões de banco no celular e depois configurá-los no relógio. Em seguida, você pode pagar suas comprar livremente pelo pulso, mesmo quando o smartphone não estiver por perto.

Apple Watch usando tecnologia NFC — Foto: Divulgação/Apple

A Garmin também oferece uma ferramenta própria para pagamentos por aproximação. Mas, no Brasil, apenas correntistas do banco BTG Pactual podem utilizar o recurso — diferente do Apple Pay e do Samsung Wallet, que atendem a maior parte das instituições financeiras brasileiras.

Por outro lado, alguns wearables sequer têm o recurso embutido. É o caso das pulseiras da Xiaomi à venda no Brasil, as quais não oferecem pagamentos por aproximação — diferente de outras versões chinesas. Portanto, se você deseja mais facilidade ao fazer pagamentos, opte por um modelo com NFC embutido e compatível com o seu banco.

Comunicação

No geral, os smartwatches têm Bluetooth para se conectar aos celulares. Mas a lista de conectividade hoje em dia vai muito além, tornando-os mais independentes dos celulares. Em alguns modelos, os relógios contam com rede Wi-Fi para acessar Internet e até fazer streaming de músicas para o fone de ouvido sem fio.

O GPS é mais uma ferramenta com grande diferencial. Além de registrar a rota de corridas, pedaladas e afins, o recurso permite o acesso a mapas direto pelo pulso. Acontece que a presença desses recursos não é realidade em todos os dispositivos.

A Xiaomi Smart Band 7, por exemplo, possui apenas Bluetooth 5.2. Já o recém-lançado Galaxy Watch 6 tem Bluetooth 5.3, GPS, Wi-Fi e, dependendo do modelo adquirido, suporte a redes móveis (4G) para acessar a Internet e fazer ligações sem depender do celular — similar ao Apple Watch 8.

Logo avalie, antes da compra, se é necessário ter alguma dessas funções. Por exemplo, se você gosta de sair de casa sem o celular mas não deseja se desconectar completamente, um modelo com suporte à rede 4G pode ser o mais indicado.

📽 Smartwatch: conheça 4 funções que podem salvar vidas

Smartwatch: conheça 4 funções que podem salvar vidas