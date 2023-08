Quem é Erin Carter?: veja sinopse, elenco e trailer da série da Netflix

A série Quem é Erin Carter? , mais novo suspense de ação da Netflix , estreou no catálogo do streaming nesta quinta-feira (24) e já ocupa a terceira posição do Top 10. Com Jack Lothian como showrunner e roteirista da produção britânica, a trama segue uma professora inglesa (Evin Ahmad) que mora na Espanha e que se vê envolvida em um assalto violento a um supermercado.

Com apenas sete episódios de 45 minutos de duração cada, a minissérie tem direção de Ashley Way, Savina Dellicour e Bill Eagles. Se você gosta de produções de suspense com direto a perseguições policiais, confira, a seguir, mais detalhes de Quem é Erin Carter?.

Quem é Erin Carter? é estrelada pela atriz curda-sueca Evin Ahmad — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Quem é Erin Carter?

A inglesa Erin Carter (Evin Ahmad) é uma professora que se mudou para Barcelona, na Espanha, para ter uma vida tranquila ao lado da filha, Harper (Indica Watson), e do marido. Certo dia, no entanto, ao irem ao supermercado do bairro, mãe e filha se deparam com um assalto a mão armada. No meio da confusão, Erin acaba expondo seu passado secreto e violento, colocando a própria vida e a de sua família em risco na jogada.

Elenco

Quem é Erin Carter? conta com Evin Ahmad (Além Dos Sonhos) no papel da personagem-título e Sean Teale (Reinado) interpretando Jordi. O elenco ainda é composto por nomes como Susannah Fielding (Morte no Nilo) dando vida à Olivia, Douglas Henshall (À Vista de Todos) vivendo Daniel, Charlotte Vega (A Livraria) no papel de Penelope e Pep Ambròs (42 segundos) como Emilio.

Erin Carter é uma professora inglesa na Espanha que se vê envolvida em uma enorme confusão policial — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão

Apesar de estar em alta entre os assinantes da Netflix, o desempenho da minissérie Quem é Erin Carter? entre público e a crítica especializada é mediano. No agregador IMDb, a produção britânica conquistou nota 5,8, tendo como base as avaliações de apenas 333 usuários. Já no Metacritic, o projeto de suspense atingiu um metascore de 62, baseado nas reviews de cinco críticos.

Para Lucy Mangan, do The Guardian, a série traz uma trama nada inovadora e com situações previsíveis, que ela classifica como "mortalmente enfadonhas, repletas de clichês e diálogos atrozes". Por outro lado, Joel Keller, do Decider, elogia a atuação de Evin Ahmad, "que é boa em interpretar os dois lados de Erin Carter", mas critica o enredo do primeiro episódio, que "coloca os personagens em situações bastante ridículas".

Confira o trailer oficial de Quem é Erin Carter?:

