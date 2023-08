Quer baixar o NS WhatsApp atualizado? Veja recursos (e riscos) do APK

Fazer o download do NS WhatsApp atualizado é o desejo de muitos usuários. Isso porque o aplicativo grátis para Android promete oferecer funcionalidades extras ao WhatsApp . De funcionamento similar ao app original, o APK adiciona opções de personalização – como WhatsApp nas cores vermelho, laranja, roxo ou verde, e tema feminino – e ajustes avançados que não estão disponíveis na versão padrão do mensageiro.

Como não é oficial, usar e baixar o NS WhatsApp viola os termos de uso do serviço de mensagens e pode ser suficiente para que o usuário seja banido da plataforma. Além disso, a distribuição do app é realizada por canais externos e independentes da Google Play Store, e isso pode representar riscos graves à segurança do telefone e dos dados pessoais do usuário. A seguir, saiba tudo sobre o download do NS WhatsApp.

Versão modificada do WhatsApp promete personalização, mas pode levar a banimento e a riscos de segurança — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

1. Como baixar o NS WhatsApp atualizado?

Para fazer o download do NS WhatsApp, o usuário precisa encontrar sites e lojas extra-oficiais de apps que distribuam uma versão do app, realizar backup de suas conversas na versão oficial e padrão do WhatsApp e desinstalá-la. A instalação do NS WhatsApp é feita manualmente e depende da autorização de fontes externas nas configurações do telefone.

O problema é que lojas independentes de aplicativos podem conter apps inseguros e infectados com malwares. A instalação de um programa de uma fonte externa que você, a rigor, desconhece não é indicada, uma vez que não há forma de atestar a segurança do software e se ele realmente funciona de forma correta.

Como baixar o NS WhatsApp atualizado? — Foto: Reprodução/NS WhatsApp

A recomendação é baixar o WhatsApp somente pelas lojas oficiais de celulares Android ou iPhone (iOS) – a Google Play Store e App Store, respectivamente – para não correr riscos de segurança.

2. O que é NS WhatsApp e o que ele faz?

O aplicativo substitui a versão formal do WhatsApp e conta com algumas funcionalidades extras, como suporte a aplicação de temas que mudam completamente o visual do aplicativo de conversas e permitem um alto grau de personalização.

A ferramenta também promete recursos de privacidade, como ocultar seu status online e a visualização, além de informes como "… está digitando". Há ainda um agendamento do envio de mensagens, além de suporte a arquivos de vídeo e áudio grandes. Há também a disponibilidade de algumas funções avançadas para a administração de grupos.

NS WhatsApp permite uso de temas que alteram profundamente a interface do mensageiro — Foto: Reprodução/NS WhatsApp

3. Riscos no uso do NS WhatsApp

Assim como outros aplicativos modificados para uso do WhatsApp, o NS WhatsApp infringe os termos de uso da plataforma e seu uso é passível de banimento permanente.

Outro fator de risco associado com o uso de apps do tipo é a segurança. Não há como garantir a integridade de um app desenvolvido por terceiros. No limite, o software pode ter sido modificado sem que o desenvolvedor saiba para interceptar dados e infectar o aparelho do usuário, já que o processo de distribuição da aplicação se dá por meio de lojas independentes de app, sem as mesmas garantias que o espaço oficial da Google Play Store oferece aos usuários do Android.

Instalação do NS WhatsApp exige liberar o celular para aceitar apps de fontes desconhecidas, o que pode trazer riscos à segurança — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Embora não existam relatos relacionando o uso do NS WhatsApp à infecção por algum vírus, ou esquemas de interceptação de dados, o risco sempre existe. De qualquer forma, aprenda como tirar vírus do celular.

4. Comparação: NS WhatsApp vs GB WhatsApp

O NS WhatsApp é uma modificação do GB WhatsApp. Isso significa que o NS acaba herdando as características centrais do GB WhatsApp, e expandindo as alterações em alguns aspectos, sobretudo de personalização.

Enquanto o GB WhatsApp é mais restritivo do ponto de vista da customização (embora também permita o uso de temas), o NS WhatsApp pode assumir uma interface gráfica com mudanças mais profundas, inclusive com suporte a uma versão com efeitos 3D.

De resto, os dois aplicativos acabam convergindo em um mesmo conjunto de funcionalidades extras, inexistentes na versão oficial do WhatsApp. Vale reforçar que o GB WhatsApp também é uma modificação não-oficial do aplicativo do serviço de mensagens, e que seu uso pode incorrer em violação de termos de uso suficiente para render um banimento permanente da conta do usuário, além de representar os mesmos riscos de segurança do uso do NS WhatsApp.

Comparação: NS WhatsApp vs GB WhatsApp — Foto: Reprodução/WhatsApp GB

5. Por que não devo baixar o NS WhatsApp?

Usar aplicativos de terceiros para adicionar recursos extras ao WhatsApp, como o NS WhatsApp, pode apresentar vários riscos. Na lista a seguir, confira alguns dos principais perigos envolvidos:

Segurança e privacidade: aplicativos de terceiros podem não ser tão seguros quanto o app oficial do WhatsApp. Eles podem coletar e armazenar informações pessoais, mensagens e outros dados sensíveis sem o seu conhecimento ou consentimento. Isso pode levar à exposição de informações confidenciais;

aplicativos de terceiros podem não ser tão seguros quanto o app oficial do WhatsApp. Eles podem coletar e armazenar informações pessoais, mensagens e outros dados sensíveis sem o seu conhecimento ou consentimento. Isso pode levar à exposição de informações confidenciais; Malware e vírus: alguns apps não-oficiais podem conter malware, vírus ou código malicioso que podem infectar o seu dispositivo e comprometer sua segurança;

alguns apps não-oficiais podem conter malware, vírus ou código malicioso que podem infectar o seu dispositivo e comprometer sua segurança; Acesso à conta: muitos apps de terceiros exigem que você forneça suas credenciais de login do WhatsApp. Isso pode expor sua conta a hackers e tornar sua conta vulnerável a invasões;

muitos apps de terceiros exigem que você forneça suas credenciais de login do WhatsApp. Isso pode expor sua conta a hackers e tornar sua conta vulnerável a invasões; Bloqueio da conta: o WhatsApp possui políticas estritas sobre o uso de aplicativos de terceiros. Usar esses apps pode violar os termos de serviço do WhatsApp e resultar no bloqueio temporário ou permanente da sua conta;

celular na mao hacker perigo criminoso — Foto: Por que não devo baixar o NS WhatsApp?

Instabilidade e confiabilidade: apps de terceiros podem não ser tão confiáveis quanto o aplicativo oficial, o que pode resultar em falhas, travamentos e outros problemas de funcionamento;

apps de terceiros podem não ser tão confiáveis quanto o aplicativo oficial, o que pode resultar em falhas, travamentos e outros problemas de funcionamento; Compartilhamento de dados: alguns aplicativos podem solicitar permissões excessivas e acessar dados de outros softwares ou serviços em seu dispositivo, levando ao compartilhamento não autorizado de informações;

alguns aplicativos podem solicitar permissões excessivas e acessar dados de outros softwares ou serviços em seu dispositivo, levando ao compartilhamento não autorizado de informações; Phishing e engenharia social: alguns aplicativos podem ser criados com a intenção de realizar atividades de phishing, onde tentam enganar você para revelar informações pessoais ou financeiras.

Portanto, é sempre recomendável usar apenas o aplicativo oficial do WhatsApp ou aqueles fornecidos pelas lojas de apps oficiais, como a App Store da Apple ou a Google Play Store. Usar programas de terceiros para adicionar recursos extras pode colocar em risco sua segurança, privacidade e experiência geral de uso do WhatsApp.

