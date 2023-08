Realme 11 Pro+ 5G é bom? Veja preço e ficha técnica do celular

O Realme 11 Pro+ 5G é um celular “intermediário premium” da fabricante chinesa. Lançado oficialmente no Brasil em 1º de agosto por R$ 4.499, o smartphone apresenta visual e funções dignas de um produto topo de linha, apesar de ter sido alocado sob outra classificação. Entre os destaques do 11 Pro+ estão o design com acabamento em couro vegano, a chamativa câmera de 200 MP e os 12 GB de memória RAM, que podem chegar a 24 GB quando expandidos com o recurso RAM Plus .

O smartphone também traz tela de 6,7 polegadas com resolução FHD+, armazenamento de 512 GB e a bateria de 5.000 mAh — padrão que está presente entre os produtos considerados flagship da concorrência. Todas essas características fazem do Realme 11 Pro+ um aparelho indicado para quem quer performance eficaz e dá prioridade à aparência sofisticada, mesmo que tenha que pagar um pouco mais por isso. A seguir, veja detalhes da ficha técnica do Realme 11 Pro+.

Ficha técnica do Realme 11 Pro+

Tela: AMOLED de 6,7 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2.412 x 1.080 pixels)

Câmera traseira: 200 MP (principal); 8 MP (ultra-wide); 2 MP (macro)

Câmera frontal: 32 MP

Sistema: Android 13 com Realme UI 4.0

Processador: Dimensity 7050 5G (octa-core)

Memória RAM: 12 GB

Armazenamento: 512 GB

Bateria: 5.000 mAh

Conexões: Bluetooth, NFC, 5G, Wi-Fi e USB-C

Cores disponíveis: bege, preto e verde

Lançamento: agosto de 2023

Preço de lançamento: R$ 4.499

Design e cores

Um dos principais destaques do Realme 11 Pro+ 5G é o seu design premium, com visual assinado por Matteo Menotto, conhecido designer de produtos têxteis e estampas que trabalhou na Gucci. O aparelho tem uma faixa de costura que atravessa verticalmente toda a parte traseira, cujo acabamento é em couro vegano.

O padrão descrito acima se repete em dois modelos: um na cor creme com a faixa amarela, e um de cor verde, com a faixa também verde, mas em outro tom. O terceiro tem o acabamento todo em preto, sem detalhes. O Realme 11 Pro+ tem espessura de 8,7 mm nas versões coloridas e de 8,2 mm no modelo todo preto. Em todas as versões, o módulo de câmera com desenho circular se destaca.

As três cores disponíveis do Realme 11 Pro+ 5G: verde, bege e preto — Foto: Divulgação/Realme

Tela

O Realme 11 Pro+ 5G traz tela AMOLED de 6,7 polegadas com resolução de 2.412 x 1.080 pixels, descrita pela indústria como Full HD+. O display oferece taxa de atualização de 120 Hz — número padrão em modelos topo de linha e desejado por muitos jogadores que prezam por imagens fluidas em games —, além de 950 nits de brilho máximo. Esta configuração pode melhorar a visualização em locais ensolarados.

Realme 11 Pro+ 5G não tem notch, apenas um ponto para acolher a câmera selfie — Foto: Divulgação/Realme

A tela do lançamento da Realme tem formato curvo, vidro duplo com proteção reforçada e ocupa 93,65% da superfície. De acordo com o site oficial do produto, o display consegue gerar até 1,07 bilhão de cores. É possível notar que o aparelho não tem entalhe, apenas um ponto no alto da tela, onde fica a câmera frontal.

Câmeras

A câmera do 11 Pro+ 5G foi um dos aspectos que mais recebeu atenção da Realme. De acordo com a página oficial, o sensor principal Samsung ISOCELL HP3 SuperZoom tem 200 MP de resolução, 4X de zoom óptico e abertura de f/1,69. O sistema também acompanha uma câmera ultra-wide de 8 MP e uma macro de 2MP, as quais trabalham de forma complementar.

Para trabalhar com o conjunto de câmeras, a fabricante incluiu uma série de funções por software para diversas situações de fotografia. É o caso do “Modo Retrato”, que desfoca o fundo, e do “Modo Noturno”, que reforça os pontos claros para dar nitidez às fotos em locais com pouca iluminação, além de vários outros ajustes automatizados por inteligência artificial (IA). O aparelho tem ainda uma câmera selfie da Sony de 32 MP.

Realme 11 Pro+ 5G tem 200 MP na câmera principal — Foto: Divulgação/Realme

Armazenamento e desempenho

O Realme 11 Pro+ 5G é equipado com processador Dimensity 7050 5G, com CPU octa-core de até 2,6 GHz e GPU Mali-G68, e tem 12 GB de memória RAM. Com esse conjunto, o celular tende a ser capaz de rodar os principais jogos atuais sem esforço e trabalhar com agilidade mesmo com vários apps abertos ao mesmo tempo. Quanto ao armazenamento, são 512 GB.

No site da fabricante, é informado que o Realme 11 Pro+ possui “até 24 GB de memória RAM”. Nesse sentido, vale ressaltar que o aparelho tem apenas 12 GB de memória física, mas pode ter sua capacidade expandida em mais 12 GB por meio do recurso RAM Plus. A função utiliza a parte livre da memória do celular para expandir a RAM.

Realme 11 Pro+ 5G brasileiro tem 512 GB de espaço interno — Foto: Divulgação/Realme

Bateria

O smartphone vem equipado com bateria de 5.000 mAh de capacidade típica, com o mínimo de 4.870 mAh, de acordo com a ficha técnica disponível no site oficial brasileiro. Na caixa, estão inclusos o cabo USB Tipo-C, para recarga e transmissão de dados, além de um carregador rápido de 100 W — algo acima do padrão até mesmo entre os celulares topo de linha.

Segundo a Realme, a bateria pode ser totalmente recarregada em apenas 26 minutos. Outra informação fornecida pela fabricante indica que o Realme 11 Pro+ 5G pode ter uma autonomia de até 17 horas de uso assistindo a vídeos do YouTube. É importante dizer que essa referência pode mudar conforme o dia a dia do usuário, já que está sujeita à interferência de fatores como consumo de dados móveis em segundo plano e brilho da tela.

Realme 11 Pro+ 5G tem 5.00 mAh e promete 100% de carga em até 26 minutos — Foto: Divulgação/Realme

Versão do sistema

O celular Realme 11 Pro+ 5G sai de fábrica com a Realme UI 4.0, nova interface da fabricante que é baseada no Android 13, o mais recente sistema operacional do Google. Até o momento, não há uma divulgação clara da empresa sobre futuras atualizações do aparelho, ou se ele estará apto a receber o Android 14.

De acordo com o site oficial da marca, a Realme UI 4.0 traz um novo design em formato de cartões, que promete organizar melhor as funções e ferramentas do sistema para rápido acesso. O novo software também vem com um repaginado pacote de ícones, além de prometer entregar melhor fluidez na usabilidade e segurança digital e dados.

Recursos extras

Vale ressaltar a qualidade do som do Realme 11 Pro+ 5G, que vem com alto-falantes duplos de aspecto panorâmico e tem suporte ao Dolby Atmos. A tecnologia está presente em produções que vão para o cinema e promete experiência sonora imersiva. Outro recurso que merece destaque é o sensor de impressão digital, que está posicionado discretamente abaixo do painel de vidro frontal do aparelho.

Preço e onde comprar

O Realme 11 Pro+ chega ao Brasil pelo preço sugerido de R$ 4.499 e pode ser encontrado na loja oficial da Realme no Mercado Livre. A disponibilidade é imediata, mas o prazo de entrega deve depender da localidade de entrega. Vale ressaltar que, até o momento, a empresa ainda não divulgou outros possíveis pontos de venda oficiais.

Por outro lado, o smartphone pode ser encontrado no marketplace da Amazon por a partir de R$ 2.648,98. Porém, a versão disponibilizada é a versão global, importada, sem nenhuma ligação com a representante brasileira da marca. Neste caso, vale ter cuidado antes de comprar e verificar se o lojista fornece a nota fiscal e concede garantia.

Design do Realme 11 Pro+ 5G é inspirado na moda italiana — Foto: Divulgação/Realme